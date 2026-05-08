Приглашаем совместить расслабленный отдых на палубе с захватывающим погружением в мир кораллов и ярких рыб. Заглянуть в тайные гроты и увидеть обитателей скалистых расщелин. Заметить, как меняется морская жизнь в зависимости от рельефа дна. Поплавать в лазури закрытых бухт и открыть для себя дайвинг под присмотром команды профессионалов.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Вас будут сопровождать сертифицированные инструкторы (PADI/CMAS): на одного инструктора — не более 2–4 новичков. Перед погружением проводится обязательный инструктаж на русском, английском или турецком языках (правила дыхания, сигналы руками, продувка ушей).

8:00–8:30 — трансфер от отелей. Дорога до порта (Setur Marina или Celebi Marina) занимает от 15 до 40 минут

9:30–10:30 — сбор и отправление из порта Антальи. Знакомство с командой и краткий инструктаж по технике безопасности

10:30–11:00 — подбор снаряжения и обучение для новичков по пути к острову Сичан. Мастера обсудят план погружения с опытными дайверами

11:00–13:00 — первое погружение у острова Сичан: исследование подводных стен, скальных рельефов острова и небольших гротов — места притяжения для рыбных стай

13:00–14:00 — отдых в живописной бухте, горячий обед на борту

14:00 —15:30 — второе погружение в спокойной бухте Чалтыджак. Прозрачная бирюзовая вода и песчаное дно создают отличную видимость. Понаблюдаем за морскими ежами, звёздами и черепахами и сделаем яркие подводные фото

15:30–16:30 — свободное время: купание, снорклинг и отдых на палубе на обратном пути

16:30–17:00 — возвращение в порт, заполнение журнала учёта погружений, выдача сертификатов новичкам

Организационные детали