Дайвинг у Мышиного острова и в бухтах Чалтыджак - из Антальи
Для новичков и опытных дайверов
Приглашаем совместить расслабленный отдых на палубе с захватывающим погружением в мир кораллов и ярких рыб. Заглянуть в тайные гроты и увидеть обитателей скалистых расщелин. Заметить, как меняется морская жизнь в зависимости от рельефа дна. Поплавать в лазури закрытых бухт и открыть для себя дайвинг под присмотром команды профессионалов.
Вас будут сопровождать сертифицированные инструкторы (PADI/CMAS): на одного инструктора — не более 2–4 новичков. Перед погружением проводится обязательный инструктаж на русском, английском или турецком языках (правила дыхания, сигналы руками, продувка ушей).
8:00–8:30 — трансфер от отелей. Дорога до порта (Setur Marina или Celebi Marina) занимает от 15 до 40 минут 9:30–10:30 — сбор и отправление из порта Антальи. Знакомство с командой и краткий инструктаж по технике безопасности 10:30–11:00 — подбор снаряжения и обучение для новичков по пути к острову Сичан. Мастера обсудят план погружения с опытными дайверами 11:00–13:00 — первое погружение у острова Сичан: исследование подводных стен, скальных рельефов острова и небольших гротов — места притяжения для рыбных стай 13:00–14:00 — отдых в живописной бухте, горячий обед на борту 14:00 —15:30 — второе погружение в спокойной бухте Чалтыджак. Прозрачная бирюзовая вода и песчаное дно создают отличную видимость. Понаблюдаем за морскими ежами, звёздами и черепахами и сделаем яркие подводные фото 15:30–16:30 — свободное время: купание, снорклинг и отдых на палубе на обратном пути 16:30–17:00 — возвращение в порт, заполнение журнала учёта погружений, выдача сертификатов новичкам
Наше судно и оборудование проходят регулярную проверку, есть все необходимые лицензии, аптечка первой помощи и кислород. Мы выдаём: гидрокостюмы всех размеров, компенсаторы плавучести (BCD), регуляторы, маски, ласты и баллоны
В стоимость входят: трансфер от отеля и обратно, полный комплект профессионального снаряжения для дайвинга, 2 погружения (по 15–20 мин.), страховка, обед на борту (курица или рыба на гриле, паста, салат и хлеб. Если есть ограничения, сообщите при бронировании)
Дополнительные расходы (по желанию): напитки на борту (вода, соки, чай), профессиональная подводная фото- и видеосъёмка
Дайвинг не рекомендуется беременным, людям с серьёзными сердечно-сосудистыми заболеваниями и астмой
Можно выйти с нами в море, даже если вы не готовы к погружениям: поплавать, заняться снорклингом или позагорать на палубе
Между последним погружением и полётом на самолёте должно пройти не менее 24 часов
ежедневно в 10:30
Тип билета
Стоимость
Участник
€50
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Место начала и завершения?
У вашего отеля или в порту Антальи
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Софья — Организатор в Анталье
Мы — надёжный эксперт по Турции, лицензированное турагентство и DMC-оператор. Владеем несколькими языками и знаем страну изнутри. Являемся членом TURSAB, гарантируем безопасность, прозрачное ценообразование и индивидуальный подход к каждому запросу.
создаём путешествия, объединяя высокий сервис с подлинным турецким гостеприимством.
* Стамбул — экскурсии по следам империй и прогулки по Босфору
* Каппадокия — полёты на воздушных шарах и проживание в пещерных отелях
* Анталья и Ривьера — круизы к лазурным берегам Сулуада и VIP-трансферы
* Ликийская тропа — многодневные треккинги
