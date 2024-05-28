Мечеть Искеле – экскурсии в Анталье

Найдено 6 экскурсий в категории «Мечеть Искеле» в Анталье, цены от €39, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Старый город Антальи: от истоков до наших дней
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
32 отзыва
Старый город Антальи: путешествие сквозь века
Приглашаем на уникальную пешеходную экскурсию по Старому городу Антальи, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У ворот Адриана
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
156125 за всё до 4 чел.
Старый город Антальи: главное за 2,5 часа в мини-группе
🚶 Пешая
скидка
9%
Мини-группа
2.5 часа
28 отзывов
Старый город Антальи: погружение в историю и культуру за 2,5 часа
Присоединяйтесь к нашей экскурсии и откройте для себя тайны Старого города Антальи, его исторические сокровища и культурные традиции
Начало: На площади Республики
Расписание: в понедельник, среду, четверг и субботу в 16:00
27 июня в 16:00
29 июня в 16:00
4339 за человека
Старый город Антальи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
105 отзывов
Популярное предложение
Путешествие по Старому городу Антальи: от ворот Адриана до Марины Калеичи
Познайте душу Антальи, прогуливаясь по узким улочкам Калеичи, где каждый камень хранит истории прошлых веков
Начало: У входа в Калеичи
14 июня в 10:00
15 июня в 10:00
156 за всё до 3 чел.
Влюбиться в Старый город Антальи
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
10 отзывов
Влюбиться в Старый город Антальи: Калеичи, ворота Адриана, минарет Йивли
Прогулка по аутентичному кварталу Калеичи в Анталье. Увидите главные достопримечательности, уютные уголки, панорамные виды и узнаете легенды города
Начало: На площади Республики
Расписание: в понедельник, среду, четверг и субботу в 16:00
Сегодня в 16:00
10 июня в 16:00
43 за человека
Ночная сказка старой Антальи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Ночная сказка старой Антальи
Погрузитесь в атмосферу ночной Антальи: исторические здания и улочки Старого города ждут вас после заката
Начало: На входе в Старый город
14 июня в 19:30
15 июня в 19:30
157 за всё до 3 чел.
Анталья: истории Рая на Земле
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
78 отзывов
Анталья: истории Рая на Земле - путешествие по эпохам
Вас ждет погружение в удивительный мир Антальи, где каждый камень рассказывает свою историю
Начало: У входа в Старый город Калеичи
141 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Anna
    28 мая 2024
    Влюбиться в Старый город Антальи
    У Турана отличный русский. Он рассказал много интересного о турецкой культуре и истории. Время пронеслось незаметно. Спасибо за экскурсию!
  • А
    Андрей
    27 мая 2024
    Старый город Антальи: главное за 2,5 часа в мини-группе
    Сегодня был на городской экскурсии с Алтаном. Гид отлично владеет русским языком, хорошо знает тему экскурсии, контактный и общительный. Я доволен проведенным временем. Спасибо 🙏
  • S
    Stepan
    27 мая 2024
    Старый город Антальи: от истоков до наших дней
    Отличная экскурсия! Спасибо! Рекомендую!
  • Ю
    Юлия
    25 мая 2024
    Старый город Антальи: от истоков до наших дней
    Я осталась очень довольна экскурсией с Угуром! Все было оперативно организовано, пунктуально, Угур был всегда на связи, помог по моим
    читать дальше

    вопросам. Очень интересно и познавательно! Комфортный маршрут, узнала про историю страны и города. С уверенностью могу рекомендовать Угура и его экскурсии. Спасибо большое!

  • А
    Анна
    15 мая 2024
    Влюбиться в Старый город Антальи
    Чудесно прогулялись, много интересных фактов из истории Турции, соотнесла разрозненные факты! Гид был приятен и не спешил, это была как прогулка со старым знакомым 🙏 Спасибо большое!
  • Ю
    Юлия
    11 мая 2024
    Влюбиться в Старый город Антальи
    Нам понравилась эта экскурсия. Туран показал нам красивые улочки старого города, угостил чаем. Экскурсия прошла легко и интересно. Рекомендуем эту экскурсию для знакомства со Старым городом.
  • А
    Алина
    9 мая 2024
    Старый город Антальи: главное за 2,5 часа в мини-группе
    Замечательный гид Айдын! Ввиду того, что еще не сезон, я была в группе одна и это было потрясающе) получилась индивидуальная
    читать дальше

    экскурсия, я спрашивала о чем угодно и даже о своем любимом турецком сериале Зимородок:)) было очень интересно! После экскурсии посетили кафе с отличным турецким кофе и даже погадали на кофейной гуще! Айдын отлично говорит по-русски, уже более 20 лет работает гидом. Берите экскурсию по старому городу, это прекрасно! Город восторг! Также Айдын делал мне фотографии и они мне очень понравились:) 😻

    Замечательный гид Айдын! Ввиду того, что еще не сезон, я была в группе одна и этоЗамечательный гид Айдын! Ввиду того, что еще не сезон, я была в группе одна и это
  • Л
    Лариса
    30 апреля 2024
    Старый город Антальи
    Приятная прогулка в компании Кирилла. Он интересный рассказчик и легко откликается на интересующие вопросы. Получили полное представление о прошлой и современной жизни города Анталии.
    Приятная прогулка в компании Кирилла. Он интересный рассказчик и легко откликается на интересующие вопросы. Получили полноеПриятная прогулка в компании Кирилла. Он интересный рассказчик и легко откликается на интересующие вопросы. Получили полноеПриятная прогулка в компании Кирилла. Он интересный рассказчик и легко откликается на интересующие вопросы. Получили полное
  • Е
    Екатерина
    27 апреля 2024
    Старый город Антальи: главное за 2,5 часа в мини-группе
    Все отлично! Интересно и увлекательно
  • К
    Ксения
    12 апреля 2024
    Старый город Антальи: от истоков до наших дней
    Были на экскурсии с детьми 12,11 и 6 лет. Гиду предстояла сложная задача заинтересовать всех. Он справился на отлично! Туран
    читать дальше

    (гид, которого нам предоставили) оказался увлеченным и знающим рассказчиком! Провел экскурсию по всему городу, спустились с бухту, полюбовались улочками, домиками, мечетями, выпили кофе, прониклись атмосферой. Остались довольным и благодарны! Дети ни разу не пожаловались на усталость, наоборот, были энергичны и заинтересована. Спасибо большое Турану и организаторам! Думаю, что еще вернемся в старую Анталию, атмосферно и классно!

    Были на экскурсии с детьми 12,11 и 6 лет. Гиду предстояла сложная задача заинтересовать всех. Он

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Мечеть Искеле»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анталье
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Старый город Антальи: от истоков до наших дней
  2. Старый город Антальи: главное за 2,5 часа в мини-группе
  3. Старый город Антальи
  4. Влюбиться в Старый город Антальи
  5. Ночная сказка старой Антальи
Какие места ещё посмотреть в Анталье
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Калеичи
  3. Старый город
  4. Ворота Адриана
  5. Памуккале
  6. Минарет Йивли
  7. Старый порт
  8. Дюденский водопад
  9. Каньоны Кепрюлю
  10. Башня Хыдырлык
Сколько стоит экскурсия по Анталье в июне 2024
Сейчас в Анталье в категории "Мечеть Искеле" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 39 до 157 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 254 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Анталье на 2024 год по теме «Мечеть Искеле», 254 ⭐ отзыва, цены от €39. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам