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экскурсия, я спрашивала о чем угодно и даже о своем любимом турецком сериале Зимородок:)) было очень интересно! После экскурсии посетили кафе с отличным турецким кофе и даже погадали на кофейной гуще! Айдын отлично говорит по-русски, уже более 20 лет работает гидом. Берите экскурсию по старому городу, это прекрасно! Город восторг! Также Айдын делал мне фотографии и они мне очень понравились:) 😻