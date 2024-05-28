1 чел.
По популярности
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
Старый город Антальи: путешествие сквозь века
Приглашаем на уникальную пешеходную экскурсию по Старому городу Антальи, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У ворот Адриана
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
156€125 за всё до 4 чел.
скидка
9%
Мини-группа
2.5 часа
Старый город Антальи: погружение в историю и культуру за 2,5 часа
Присоединяйтесь к нашей экскурсии и откройте для себя тайны Старого города Антальи, его исторические сокровища и культурные традиции
Начало: На площади Республики
Расписание: в понедельник, среду, четверг и субботу в 16:00
27 июня в 16:00
29 июня в 16:00
43€39 за человека
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Путешествие по Старому городу Антальи: от ворот Адриана до Марины Калеичи
Познайте душу Антальи, прогуливаясь по узким улочкам Калеичи, где каждый камень хранит истории прошлых веков
Начало: У входа в Калеичи
14 июня в 10:00
15 июня в 10:00
€156 за всё до 3 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Влюбиться в Старый город Антальи: Калеичи, ворота Адриана, минарет Йивли
Прогулка по аутентичному кварталу Калеичи в Анталье. Увидите главные достопримечательности, уютные уголки, панорамные виды и узнаете легенды города
Начало: На площади Республики
Расписание: в понедельник, среду, четверг и субботу в 16:00
Сегодня в 16:00
10 июня в 16:00
€43 за человека
Индивидуальная
2 часа
Ночная сказка старой Антальи
Погрузитесь в атмосферу ночной Антальи: исторические здания и улочки Старого города ждут вас после заката
Начало: На входе в Старый город
14 июня в 19:30
15 июня в 19:30
€157 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Анталья: истории Рая на Земле - путешествие по эпохам
Вас ждет погружение в удивительный мир Антальи, где каждый камень рассказывает свою историю
Начало: У входа в Старый город Калеичи
€141 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAnna28 мая 2024У Турана отличный русский. Он рассказал много интересного о турецкой культуре и истории. Время пронеслось незаметно. Спасибо за экскурсию!
- ААндрей27 мая 2024Сегодня был на городской экскурсии с Алтаном. Гид отлично владеет русским языком, хорошо знает тему экскурсии, контактный и общительный. Я доволен проведенным временем. Спасибо 🙏
- SStepan27 мая 2024Отличная экскурсия! Спасибо! Рекомендую!
- ЮЮлия25 мая 2024Я осталась очень довольна экскурсией с Угуром! Все было оперативно организовано, пунктуально, Угур был всегда на связи, помог по моим
- ААнна15 мая 2024Чудесно прогулялись, много интересных фактов из истории Турции, соотнесла разрозненные факты! Гид был приятен и не спешил, это была как прогулка со старым знакомым 🙏 Спасибо большое!
- ЮЮлия11 мая 2024Нам понравилась эта экскурсия. Туран показал нам красивые улочки старого города, угостил чаем. Экскурсия прошла легко и интересно. Рекомендуем эту экскурсию для знакомства со Старым городом.
- ААлина9 мая 2024Замечательный гид Айдын! Ввиду того, что еще не сезон, я была в группе одна и это было потрясающе) получилась индивидуальная
- ЛЛариса30 апреля 2024Приятная прогулка в компании Кирилла. Он интересный рассказчик и легко откликается на интересующие вопросы. Получили полное представление о прошлой и современной жизни города Анталии.
- ЕЕкатерина27 апреля 2024Все отлично! Интересно и увлекательно
- ККсения12 апреля 2024Были на экскурсии с детьми 12,11 и 6 лет. Гиду предстояла сложная задача заинтересовать всех. Он справился на отлично! Туран
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Мечеть Искеле»
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