Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.

Экскурсия в Памуккале из Анталии 2021

Экскурсия в Памуккале из Анталии 2021
Экскурсия в Памуккале из Анталии 2021
Экскурсия в Памуккале из Анталии 2021
Экскурсия в Памуккале из Анталии 2021
Экскурсия в Памуккале из Анталии 2021
Экскурсия в Памуккале из Анталии 2021
Экскурсия в Памуккале из Анталии 2021
Экскурсия в Памуккале из Анталии 2021
Экскурсия в Памуккале из Анталии
Экскурсия в Памуккале из Анталии поможет вам открыть для себя всемирно известный туристический символ Памуккале. Эта программа тура с уникально красивым бассейном Клеапатры и древним городом Иераполис доступна на сайте tourbookintukey.com по доступным ценам. Вы можете открыть для себя Памуккале, одно из мест, предпочитаемых любителями путешествий, ищущими исторические и культурные путешествия, по сниженным ценам.
Во время экскурсии в Памуккале из Анталии вы можете посетить белоснежные травертины, такие как хлопок, получить исцеление термальной водой и в грязевой ванне. Добавьте Памуккале в список мест, которых стоит посетить сейчас.
Если вы раньше не видели Памуккале, который является чудом природы, которое ежегодно посещают тысячи туристов, то сейчас самое подходящее время, чтобы начать однодневный тур из Анталии. Экскурсия в Памуккале из Анталии, является уникальной возможностью чтобы насладиться красотой, в которой природа и история встречаются в полной мере.
Травертины Памуккале
Первое, что вы должны увидеть в Памуккале, совокупность природы и истории, – это травертины Памуккале с их естественной красотой и эстетическим внешним видом.
Травертины, которые вызывают восхищение своим белым видом, сначала превращаются в гель, когда целебные воды выходят на поверхность и содержащийся в них карбонат кальция выпадает в осадок, а затем он затвердевает, образуя белые травертины.
Травертины Памуккале, образовавшиеся в результате землетрясений 400 тысяч лет назад, привлекают внимание своими термальными источниками, которые использовались в качестве термальных источников более 1000 лет и служат таким же образом сегодня.
Памуккале, внесенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, также представляют собой важный природный ресурс с точки зрения железа, натрия, калия и магния. Во время экскурсии в Памуккале вы сможете сделать захватывающие фотографии и увидеть культурные открытия, которые станут одним из самых красивых мест для вас.
Программа экскурсии в Памуккале из Анталии
Экскурсия в Памуккале из Анталии начинается с того, что наш трансферный автобус забирает вас из отеля рано утром. Поскольку время встречи в каждом отеле разное, наши сотрудники сообщат вам точное время трансфера во время бронирования.
Памуккале находится на расстоянии 240 км от Анталии. У нас короткий перерыв на завтрак на полпути. Примерно через 4 часа пути мы достигаем Памуккале.
Памуккале известен не только своими травертинами и древним городом. Он также известен своим текстилем, вином и камнем оникс. Поэтому в программе Памуккале Тур из Анталии есть мастерская текстиля, винный погреб и мастерская по изготовлению ониксового камня.
Памуккале издревле имеет очень богатые сельскохозяйственные районы. Здесь выращивают хлопок лучшего качества Турции.
И здесь много текстильных фабрик. Таким образом, мы посетим самый крупный из этих мастерских. При желании можно приобрести продукты для себя или сувениры.
Рекомендуем попробовать вина Памуккале. Эти вина не похожи на те, что продаются на обычных рынках. Мы останавливаемся у винного погреба, чтобы продегустировать вина, произведенные из фруктов, выращенных в этом регионе.
Здесь у вас будет возможность продегустировать разные сорта вин. Более того, это бесплатно. Конечно, любой желающий может купить его в подарок.
После обеда мы с гидом посетим древний город Памуккале. Ваш гид расскажет вам историю Памуккале и покажет его самые важные места, такие как римский амфитеатр, травертины, бассейн Клеопатры, музей.
Вы также найдете возможность поплавать в старинном бассейне. Однако плата за древний бассейн является дополнительной.
Мы прощаемся с Памуккале
После купания в античном бассейне наше время в Памуккале подходит к концу. И встречаемся на стоянке, чтобы вернуться в отели.
Вы приезжаете в гостиницу около 8-10 вечера. Гид имеет право вносить изменения в программу тура при необходимости.
Экскурсия в Памуккале из Анталии – один из незаменимых туристических маршрутов. Мы уверены, что вы останетесь довольны.
Если вы мечтаете о прекрасном отдыхе, где можно насладиться красотой природы, посетить и увидеть древние города и исторические здания, а также организовать экономичный отдых, то экскурсия в Памуккале из Анталии соответствует вашим требованиям. Вы можете связаться с нами 24/7
Подготовьтесь заранее
Время и место встречи
Время встречи гостей из отелей может отличаться. Свяжитесь с нами для уточнения времени. Старый город Анталии (отели Калеичи): место встречи – Макдональдс, рядом с древними воротами Адриана.
Важная информация
Дети до 5 лет и младше размещаются бесплатно.
Дети до 12 лет могут присоединиться к экскурсии вместе со взрослым.
Детские кресла предоставляются по запросу, если это было указано во время бронирования.
Вы должны носить удобную обувь для ходьбы.
Вы должны принести шляпу, солнцезащитный крем и солнцезащитные очки. Также купальники на случай, если вы купаетесь в античном бассейне.

Цены на экскурсию

Для группы 1-45 человек
Взрослый (8+)
$45
Детский (5-7)
$25
Сиденье для ребенка 0-5 лет
$15

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия по Памуккале и Иераполису
  • Входные билеты
  • Обед
  • Транспорт туда и обратно в большинство отелей Кемера
  • Живая экскурсия с комментариями на английском и русском языках
Что не входит
  • Напитки
  • Античный бассейн в Памуккале
Место начала и завершения
Анталия
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.

Halil K.
Halil K.
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