Чтобы сделать ваше приключение еще более захватывающим, мы предлагаем вам участие в туре по рафтингу в каньоне с трансфером из Антальи.
Описание водной прогулки
Каньон Тазы: Удивительное Приключение в Анталье
Каньон Тазы — это место, которое стоит посетить каждому, кто находится в Анталье. Это удивительное природное образование не только впечатляет своей красотой, но и предлагает множество активных развлечений. Одним из самых захватывающих способов насладиться этим местом является участие в туре по рафтингу.
Трансфер и Путешествие
Ваше приключение начнется с удобного трансфера, который заберет вас прямо из вашего отеля в Анталье. На пути к каньону Тазы вы сможете насладиться живописными видами турецкой природы. Опытные гиды будут сопровождать вас, делая это путешествие еще более увлекательным.
Рафтинг: Адреналин и Удовольствие
По прибытии в каньон вас встретят профессиональные инструкторы, которые предоставят все необходимое снаряжение для рафтинга. Затем начнется ваше увлекательное приключение по бурлящим водам. Рафтинг — это отличный способ испытать адреналин и веселье, преодолевая пороги под руководством опытных специалистов.
Восстановление Сил
После активного дня вас ждет вкусный обед, который поможет восполнить запасы энергии. Это отличная возможность насладиться местной кухней и поделиться впечатлениями с другими участниками тура.
Не Упустите Свой Шанс!
Не упустите возможность посетить каньон Тазы и ощутить все прелести рафтинга в Турции. Забронируйте свой тур сейчас и подарите себе незабываемый опыт, который останется в вашей памяти на долгие годы!
Ежедневно в 8:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Каньон Тазы
- Каньон Кёпрюлю
- Горная река Кёпрючай
Что включено
- Трансфер из/в отель
- Гид
- Рафтинг Сплав по горной реке
- Кабриолет сафари
- Каньон Тазы
- Горная река Кёпрючай
- Каньон Кёпрюлю
- Обед.
- Инструктор по рафтингу
- Снаряжение для рафтинга
- Шлем и спасательный жилет
- Страховка
Что не входит в цену
- Напитки
- Личные расходы.
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- Мы свяжемся с вами после бронирования