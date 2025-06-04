Каньон Тазы и рафтинг: наслаждайся природой и лови драйв

Каньон Тазы и рафтинг
Каньон Тазы – удивительное место, которое вы обязательно захотите посетить во время вашего пребывания в Анталье.

Чтобы сделать ваше приключение еще более захватывающим, мы предлагаем вам участие в туре по рафтингу в каньоне с трансфером из Антальи.
Каньон Тазы и рафтинг: наслаждайся природой и лови драйв
Каньон Тазы и рафтинг: наслаждайся природой и лови драйв
Каньон Тазы и рафтинг: наслаждайся природой и лови драйв
Ближайшие даты:
4
июн5
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Время начала: 08:30

Описание водной прогулки

Каньон Тазы: Удивительное Приключение в Анталье

Каньон Тазы — это место, которое стоит посетить каждому, кто находится в Анталье. Это удивительное природное образование не только впечатляет своей красотой, но и предлагает множество активных развлечений. Одним из самых захватывающих способов насладиться этим местом является участие в туре по рафтингу.

Трансфер и Путешествие

Ваше приключение начнется с удобного трансфера, который заберет вас прямо из вашего отеля в Анталье. На пути к каньону Тазы вы сможете насладиться живописными видами турецкой природы. Опытные гиды будут сопровождать вас, делая это путешествие еще более увлекательным.

Рафтинг: Адреналин и Удовольствие

По прибытии в каньон вас встретят профессиональные инструкторы, которые предоставят все необходимое снаряжение для рафтинга. Затем начнется ваше увлекательное приключение по бурлящим водам. Рафтинг — это отличный способ испытать адреналин и веселье, преодолевая пороги под руководством опытных специалистов.

Восстановление Сил

После активного дня вас ждет вкусный обед, который поможет восполнить запасы энергии. Это отличная возможность насладиться местной кухней и поделиться впечатлениями с другими участниками тура.

Не Упустите Свой Шанс!

Не упустите возможность посетить каньон Тазы и ощутить все прелести рафтинга в Турции. Забронируйте свой тур сейчас и подарите себе незабываемый опыт, который останется в вашей памяти на долгие годы!

Ежедневно в 8:30

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Каньон Тазы
  • Каньон Кёпрюлю
  • Горная река Кёпрючай
Что включено
  • Трансфер из/в отель
  • Гид
  • Рафтинг Сплав по горной реке
  • Кабриолет сафари
  • Каньон Тазы
  • Горная река Кёпрючай
  • Каньон Кёпрюлю
  • Обед.
  • Инструктор по рафтингу
  • Снаряжение для рафтинга
  • Шлем и спасательный жилет
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Напитки
  • Личные расходы.
Место начала и завершения?
Отель, в котором вы остановились
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:30
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
  • Мы свяжемся с вами после бронирования
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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