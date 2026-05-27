Мои заказы

Тазы-каньон, джип-сафари и рафтинг - из Антальи

Панорамы невероятного природного места, горные дороги и сплав по Кёпрючай
Хотите вырваться из Антальи и необычно провести время? Предлагаем этот насыщенный природный маршрут: вы увидите один из самых впечатляющих каньонов Турции, проедете по бездорожью на джипах и отправитесь на рафтинг по горной реке.
Тазы-каньон, джип-сафари и рафтинг - из Антальи
Тазы-каньон, джип-сафари и рафтинг - из Антальи
Тазы-каньон, джип-сафари и рафтинг - из Антальи

Описание экскурсии

Каньон Тазы

Вы окажетесь на краю 400-метрового ущелья с видами на извилистую реку и скальные стены. Одно из самых фотогеничных мест региона.

Джип-сафари по Таврским горам

Проедете по горам через леса и деревни, куда не добирается обычный транспорт.

Национальный парк «Кёпрюлю Каньон»

Увидите древнеримский мост Олук и прогуляетесь среди реликтовых лесов у бирюзовой реки.

Рафтинг по реке Кёпрючай

Сплав по порогам средней сложности (~14 км): подойдёт новичкам, подарит драйв и эмоции.

Вы узнаете:

  • почему каньон Тазы называют турецким Гранд-Каньоном
  • как формировались скальные ущелья региона
  • какие следы античной истории сохранились в горах
  • как живёт турецкая глубинка вдали от курортов

Примерный тайминг

8:30–9:30 — сбор и выезд
10:30–11:30 — джип-сафари
11:30–12:30 — каньон Тазы
13:00–14:00 — обед
14:30–16:30 — рафтинг
17:00–17:30 — отдых
18:00+ — возвращение

Организационные детали

  • В стоимость включены: трансфер, джип-сафари, снаряжение для рафтинга (жилет, шлем), обед в ресторане, страховка
  • Дополнительно оплачивается (по желанию):
    — напитки во время обеда
    — фото- и видеосъёмка
    — акваобувь (можно взять свою или купить на месте)
    — гидрокостюм
  • Перед началом проводится инструктаж на русском языке
  • Поездка не подходит беременным, а также людям с серьёзными проблемами со спиной и сердечно-сосудистой системой
  • С вами будет гид из нашей команды

ежедневно в 08:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник€60
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Софья
Софья — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы — надёжный эксперт по Турции, лицензированное турагентство и DMC-оператор. Владеем несколькими языками и знаем страну изнутри. Являемся членом TURSAB, гарантируем безопасность, прозрачное ценообразование и индивидуальный подход к каждому запросу. Мы
читать дальшеуменьшить

создаём путешествия, объединяя высокий сервис с подлинным турецким гостеприимством. Наши ключевые направления: — Стамбул — экскурсии по следам империй и прогулки по Босфору — Каппадокия — полёты на воздушных шарах и проживание в пещерных отелях — Анталья и Ривьера — круизы к лазурным берегам Сулуада и VIP-трансферы — Ликийская тропа — многодневные треккинги Откройте Турцию с профессионалами!

Входит в следующие категории Антальи

Похожие экскурсии на «Тазы-каньон, джип-сафари и рафтинг - из Антальи»

Суперкомбо в каньоне Кепрюлю: рафтинг, каньон Тазы и багги-сафари
Сплавы и рафтинг
На микроавтобусе
Багги
12 часов
13 отзывов
Групповая
Суперкомбо в каньоне Кепрюлю: рафтинг, каньон Тазы и багги-сафари
Проведите день в национальном парке Каньон Кёпрюлю с рафтингом, багги-сафари и зиплайном. Эмоции и адреналин гарантированы
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:00
Завтра в 08:00
30 мая в 08:00
€55 за человека
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Антальи: рафтинг и кабрио-сафари
Джиппинг
Сплавы и рафтинг
11 часов
13 отзывов
Групповая
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Антальи: рафтинг и кабрио-сафари
Совершить сплав по горной реке и добраться до лучшей видовой точки на «Долину мудрости»
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
30 мая в 08:00
€40 за человека
Комбо тур 4в1: Рафтинг, джип-сафари, багги/квадросафари, зиплайн из Анталии
На автобусе
Сплавы и рафтинг
Джиппинг
Багги
12 часов
18 отзывов
Групповая
Комбо тур 4в1: Рафтинг, джип-сафари, багги/квадросафари, зиплайн из Анталии
Начало: Анталья
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$55 за человека
Каньон Тазы, кабрио-сафари, зиплайн и рафтинг
На автобусе
Сплавы и рафтинг
2.5 часа
1 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
Каньон Тазы, кабрио-сафари, зиплайн и рафтинг
Драйв, приключения и панорамы Таврских гор - из Антальи
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
30 мая в 08:00
€30 за человека
У нас ещё много экскурсий в Анталье. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Анталье
€60 за человека