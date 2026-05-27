Хотите вырваться из Антальи и необычно провести время? Предлагаем этот насыщенный природный маршрут: вы увидите один из самых впечатляющих каньонов Турции, проедете по бездорожью на джипах и отправитесь на рафтинг по горной реке.
Описание экскурсии
Каньон Тазы
Вы окажетесь на краю 400-метрового ущелья с видами на извилистую реку и скальные стены. Одно из самых фотогеничных мест региона.
Джип-сафари по Таврским горам
Проедете по горам через леса и деревни, куда не добирается обычный транспорт.
Национальный парк «Кёпрюлю Каньон»
Увидите древнеримский мост Олук и прогуляетесь среди реликтовых лесов у бирюзовой реки.
Рафтинг по реке Кёпрючай
Сплав по порогам средней сложности (~14 км): подойдёт новичкам, подарит драйв и эмоции.
Вы узнаете:
- почему каньон Тазы называют турецким Гранд-Каньоном
- как формировались скальные ущелья региона
- какие следы античной истории сохранились в горах
- как живёт турецкая глубинка вдали от курортов
Примерный тайминг
8:30–9:30 — сбор и выезд
10:30–11:30 — джип-сафари
11:30–12:30 — каньон Тазы
13:00–14:00 — обед
14:30–16:30 — рафтинг
17:00–17:30 — отдых
18:00+ — возвращение
Организационные детали
- В стоимость включены: трансфер, джип-сафари, снаряжение для рафтинга (жилет, шлем), обед в ресторане, страховка
- Дополнительно оплачивается (по желанию):
— напитки во время обеда
— фото- и видеосъёмка
— акваобувь (можно взять свою или купить на месте)
— гидрокостюм
- Перед началом проводится инструктаж на русском языке
- Поездка не подходит беременным, а также людям с серьёзными проблемами со спиной и сердечно-сосудистой системой
- С вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 08:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€60
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Софья — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы — надёжный эксперт по Турции, лицензированное турагентство и DMC-оператор. Владеем несколькими языками и знаем страну изнутри. Являемся членом TURSAB, гарантируем безопасность, прозрачное ценообразование и индивидуальный подход к каждому запросу. Мы
