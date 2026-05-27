Хотите вырваться из Антальи и необычно провести время? Предлагаем этот насыщенный природный маршрут: вы увидите один из самых впечатляющих каньонов Турции, проедете по бездорожью на джипах и отправитесь на рафтинг по горной реке.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Каньон Тазы

Вы окажетесь на краю 400-метрового ущелья с видами на извилистую реку и скальные стены. Одно из самых фотогеничных мест региона.

Джип-сафари по Таврским горам

Проедете по горам через леса и деревни, куда не добирается обычный транспорт.

Национальный парк «Кёпрюлю Каньон»

Увидите древнеримский мост Олук и прогуляетесь среди реликтовых лесов у бирюзовой реки.

Рафтинг по реке Кёпрючай

Сплав по порогам средней сложности (~14 км): подойдёт новичкам, подарит драйв и эмоции.

Вы узнаете:

почему каньон Тазы называют турецким Гранд-Каньоном

как формировались скальные ущелья региона

какие следы античной истории сохранились в горах

как живёт турецкая глубинка вдали от курортов

Примерный тайминг

8:30–9:30 — сбор и выезд

10:30–11:30 — джип-сафари

11:30–12:30 — каньон Тазы

13:00–14:00 — обед

14:30–16:30 — рафтинг

17:00–17:30 — отдых

18:00+ — возвращение

Организационные детали