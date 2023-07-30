Описание

Поплывем в бесконечную синеву! Некоторые бухты и побережья на нашем маршруте являются родиной Кареттас, и поэтому эти жилые районы должны быть защищены от людей, загрязнения или построек. По этой причине эти природные места не были затронуты. Если вам повезет, вы сможете увидеть их собственными глазами! Чистое Великолепие Сулуады Конечно, суть нашей программы — это Сулуада. Так что мы должны коротко об этом поговорить, не так ли? Хотя Сулуада является меньшим по размеру естественным образованием, чем другие острова, он пользуется большой популярностью по сравнению с его размерами! Помимо белого песка, как на Мальдивах, благодаря прозрачности воды вы можете четко видеть, как рыба плавает вокруг вас! В Сулуаде вы возможно будете думать чем заняться? Так как у вас будет несколько выборов: сделать много снимков прекрасного пейзажа, либо поплавать в кристаллическо-чистой воде. Вкусный Обед Через некоторое время купание, фотографирование, прогулки по берегу, общение с близкими или солнечные ванны могут утомить вас, поэтому вам следует заполнить свой энергетический бар. Для этого мы вместе насладимся вкусным обедом. После того, как мы восстановим силы, мы продолжим наше путешествие! Но не расстраивайтесь, ведь там вас ждет идеальное плавание! Вы должны смешать его с прохладной, нетронутой водой, чтобы успокоить и очистить наше тело и разум. По окончании плавания мы поднимемся на борт и вернемся в порт Адрасан.