Экскурсия на яхте в Анталии: Познакомьтесь с природой Острова Сулуада
Экскурсия на Остров Сулуада предлагает вам возможность увидеть Мальдивы в Турции. Действительно, эти заливы, которые называют «Мальдивы в Турции», заслуживают этого титула до конца. Мы уверены, что вы согласитесь с нами, как только увидите. Приготовьтесь быть очарованными красотой Сулуады.
Ближайшие даты:
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (12+)
|$17
|Детский от 6 до 11 лет
|$12
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Что вас ожидает:
- Остров Сулуада
- Бухта Аксэки
- Залив Аксеки
- Пещера Любви
Описание
Поплывем в бесконечную синеву! Некоторые бухты и побережья на нашем маршруте являются родиной Кареттас, и поэтому эти жилые районы должны быть защищены от людей, загрязнения или построек. По этой причине эти природные места не были затронуты. Если вам повезет, вы сможете увидеть их собственными глазами! Чистое Великолепие Сулуады Конечно, суть нашей программы — это Сулуада. Так что мы должны коротко об этом поговорить, не так ли? Хотя Сулуада является меньшим по размеру естественным образованием, чем другие острова, он пользуется большой популярностью по сравнению с его размерами! Помимо белого песка, как на Мальдивах, благодаря прозрачности воды вы можете четко видеть, как рыба плавает вокруг вас! В Сулуаде вы возможно будете думать чем заняться? Так как у вас будет несколько выборов: сделать много снимков прекрасного пейзажа, либо поплавать в кристаллическо-чистой воде. Вкусный Обед Через некоторое время купание, фотографирование, прогулки по берегу, общение с близкими или солнечные ванны могут утомить вас, поэтому вам следует заполнить свой энергетический бар. Для этого мы вместе насладимся вкусным обедом. После того, как мы восстановим силы, мы продолжим наше путешествие! Но не расстраивайтесь, ведь там вас ждет идеальное плавание! Вы должны смешать его с прохладной, нетронутой водой, чтобы успокоить и очистить наше тело и разум. По окончании плавания мы поднимемся на борт и вернемся в порт Адрасан.
Каждый день примерно 10:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Сулуада
- Бухта Аксэки
- Залив Аксеки
- Пещера Любви
Что входит
- "Прогулка на яхте целый день"
- Обед
- Чай
- Фрукты
Что не входит
- Завтрак
- "Все напитки на яхте (кроме чая)"
- "Личные расходы (фото, сувениры, мороженое и т. д.)"
Место начала и завершения?
Порт Адрасан
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день примерно 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Возьмите с собой полотенце
- Купальники
- Солнцезащитный крем
- Шляпу
- Очки и собственное снаряжение для сноркелинга. У вас будет перерыв для купания на острове Сулуада
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Назерке
30 июля 2023
Было бы хорошо улучшить состояние корабля, чистоту и порядок.
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