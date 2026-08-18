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Аква-сафари на розовом автобусе в Анталье: водные бои, круиз и пена

Промокнуть до нитки и ни разу об этом не пожалеть
Проведите день в движении! В программе — поездка на розовом автобусе, весёлые водные бои, общение с животными, круиз на катере, купание у затонувшей школы и пенная вечеринка. Это отличный способ совместить активный отдых и знакомство с природой региона.
Аква-сафари на розовом автобусе в Анталье: водные бои, круиз и пена
Аква-сафари на розовом автобусе в Анталье: водные бои, круиз и пена
Аква-сафари на розовом автобусе в Анталье: водные бои, круиз и пена

Описание экскурсии

7:00–8:30 — выезд из отелей

10:30 — поездка на розовом автобусе и водный бой

После инструктажа отправимся в путь — и вы устроите первый раунд водных баталий.

11:00 — зоопарк

Погуляете по территории и познакомитесь с местными животными.

12:00 — второй водный бой

Продолжим маршрут — и вы снова устроите весёлую водную битву.

12:30 — круиз на катере

Прокатимся по реке и сделаем остановку для купания в чистейших водах недалеко от затонувшей школы.

13:30 — обед

Шведский стол в ресторане на берегу реки.

14:30 — третий водный бой

Финальное и самое масштабное водное сражение.

15:00 — акведук и плотина

Остановимся у древнего акведука и плотины — мы расскажем историю об этих местах.

15:30 — пенная вечеринка

Идеальная точка в этом насыщенном дне.

16:00 — обратный трансфер в отели

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер, круиз, обед
  • Дополнительные расходы: напитки — по желанию
  • С вами будет гид из нашей команды

ежедневно в 08:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет€35
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна
Алёна — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 497 туристов
Я живу в Турции на протяжении многих лет и являюсь гражданкой этой страны. С 2014 года я работаю в туристической отрасли. За это время я побывала в самых интересных, загадочных
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и живописных местах этой страны. С радостью я стану для вас отличным помощником по исследованию Турции. Являюсь представителем компании, занимающей лидирующие позиции на туристическом рынке Анталии в сфере организации трансферов и экскурсий. У нас есть собственный автопарк современных микроавтобусов, оснащённый всем необходимым для максимального комфорта пассажиров. Вместе с нашей командой, проходящей специальную подготовку и обучение, мы подарим вам незабываемые эмоции и воспоминания, которые останутся с вами навсегда. Благодаря отсутствию посредников в организации экскурсий мы предлагаем минимальные цены на рынке. Выбирая отдых с нами, вы можете быть уверены в безопасности и комфорте.

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