Проведите день в движении! В программе — поездка на розовом автобусе, весёлые водные бои, общение с животными, круиз на катере, купание у затонувшей школы и пенная вечеринка. Это отличный способ совместить активный отдых и знакомство с природой региона.
Описание экскурсии
7:00–8:30 — выезд из отелей
10:30 — поездка на розовом автобусе и водный бой
После инструктажа отправимся в путь — и вы устроите первый раунд водных баталий.
11:00 — зоопарк
Погуляете по территории и познакомитесь с местными животными.
12:00 — второй водный бой
Продолжим маршрут — и вы снова устроите весёлую водную битву.
12:30 — круиз на катере
Прокатимся по реке и сделаем остановку для купания в чистейших водах недалеко от затонувшей школы.
13:30 — обед
Шведский стол в ресторане на берегу реки.
14:30 — третий водный бой
Финальное и самое масштабное водное сражение.
15:00 — акведук и плотина
Остановимся у древнего акведука и плотины — мы расскажем историю об этих местах.
15:30 — пенная вечеринка
Идеальная точка в этом насыщенном дне.
16:00 — обратный трансфер в отели
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер, круиз, обед
- Дополнительные расходы: напитки — по желанию
- С вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|€35
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 497 туристов
Я живу в Турции на протяжении многих лет и являюсь гражданкой этой страны. С 2014 года я работаю в туристической отрасли. За это время я побывала в самых интересных, загадочных
Входит в следующие категории Антальи
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