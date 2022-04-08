В любой день в удобное для вас время

Как, вы еще не были в Чиралы и Олимпосе?

Тогда мы вас туда свозим! Вот только, пожалуйста, не называйте это местечко «Чирали», через «и» в конце — режет слух. О том, что эту «деревню, курортный посёлок и пляж в районе Кемер турецкой провинции Анталья, на территории национального парка «Бейдаглары», часто ошибочно так называют, пишет даже Википедия. Ну ничего, у нас на прогулке будет много времени, чтобы у вас закрепилось правильное название этого волшебного места.

Чиралы

Волшебность места подтверждается (правда, неофициально) йогами, которые очень часто проводят здесь и в близлежащем Олимпосе свои семинары. Впрочем, это место облюбовали не только йоги — здесь собирается народ со всего мира для проведения самых разнообразных эзотерических практик. Не зря это собственно не такое уж и большое и пока не особо тронутое рукой человека место величают «местом силы». Эх, да что я тут рассказываю. Это надо видеть. А еще лучше — чувствовать, проникаться, пропитываться… Там хватит на всех.

Гора Химера

Мы начнем нашу прогулку восхождением на гору Химера, из которой выбиваются языки пламени. В темноте это смотрится особенно впечатляюще, мистично и романтично. И незабываемо. А жарить сосиски на таком пламени — это весело.

Турецкий чай и кофе

Но не зрелищами едиными: неизменными турецкими чаем и кофе мы там тоже подзаправимся. После активного, хоть и неспешного, подъема и спуска не нагулять аппетит просто невозможно. Посему мы по вашему желанию можем и приятно пообедать в ресторанчике с видом на море, наслаждаясь умиротворяющим видом на бухточку, пляж и утопающие в зелени горы. Впрочем, дух от открывающихся видов у вас начнет захватывать еще по дороге, обещаю! (Дорога сюда занимает чуть более часа, если ехать из центра Антальи.)

Пляж

Затем мы отправимся вдоль галечного пляжа, который находится под защитой Европейского агентства по окружающей среде. Потому что тут откладывают яйца морские черепахи каретта! Так что чур, пообещайте быть предельно осторожными и не растоптать кладки. А если это будет купальный сезон, то мы непременно окунемся… и кто знает, какими коврижками мне придется выманивать вас из прозрачнейшей воды. Хм, ну разве что обещаниями показать вам развалины древнего города Олимпоса. До него тут рукой подать, честно-честно!

Олимпос

Говорят, человек, приехавший в Олимпос с каким-либо вопросом, по возвращению домой без труда находит ответ. Так что бродя среди руин, не забудьте задать вопрос! Искренне желаю вам получить на него ответ!

Что взять с собой:

Удобную обувь, воду, перекус

В жаркое время года — головной убор, солнцезащитный крем

Если захотите купаться — купальные принадлежности

Транспорт: