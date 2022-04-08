В любой день в удобное для вас время

Олимпос, Чиралы и Ликийская тропа

Как, вы еще не были в Чиралы и Олимпосе

Индивидуальная
Как, вы еще не были в Чиралы и Олимпосе? Тогда мы вас туда свозим! Вы прогуляетесь вдоль галечного пляжа, который находится под защитой Европейского агентства по окружающей среде.

Потому что тут откладывают яйца морские черепахи каретта! Совершим восхождение на гору Химера, из которой выбиваются языки пламени.

В темноте это смотрится особенно впечатляюще, мистично и романтично.

Вы увидите развалины древнего города Олимпоса.

Говорят, человек, приехавший в Олимпос с каким-либо вопросом, по возвращению домой без труда находит ответ.
Олимпос, Чиралы и Ликийская тропа
Олимпос, Чиралы и Ликийская тропа
Олимпос, Чиралы и Ликийская тропа
Олимпос, Чиралы и Ликийская тропа
Олимпос, Чиралы и Ликийская тропа
Олимпос, Чиралы и Ликийская тропа
Олимпос, Чиралы и Ликийская тропа
Олимпос, Чиралы и Ликийская тропа
Как, вы еще не были в Чиралы и Олимпосе?
Тогда мы вас туда свозим! Вот только, пожалуйста, не называйте это местечко «Чирали», через «и» в конце — режет слух. О том, что эту «деревню, курортный посёлок и пляж в районе Кемер турецкой провинции Анталья, на территории национального парка «Бейдаглары», часто ошибочно так называют, пишет даже Википедия. Ну ничего, у нас на прогулке будет много времени, чтобы у вас закрепилось правильное название этого волшебного места.

Чиралы

Волшебность места подтверждается (правда, неофициально) йогами, которые очень часто проводят здесь и в близлежащем Олимпосе свои семинары. Впрочем, это место облюбовали не только йоги — здесь собирается народ со всего мира для проведения самых разнообразных эзотерических практик. Не зря это собственно не такое уж и большое и пока не особо тронутое рукой человека место величают «местом силы». Эх, да что я тут рассказываю. Это надо видеть. А еще лучше — чувствовать, проникаться, пропитываться… Там хватит на всех.

Гора Химера

Мы начнем нашу прогулку восхождением на гору Химера, из которой выбиваются языки пламени. В темноте это смотрится особенно впечатляюще, мистично и романтично. И незабываемо. А жарить сосиски на таком пламени — это весело.

Турецкий чай и кофе

Но не зрелищами едиными: неизменными турецкими чаем и кофе мы там тоже подзаправимся. После активного, хоть и неспешного, подъема и спуска не нагулять аппетит просто невозможно. Посему мы по вашему желанию можем и приятно пообедать в ресторанчике с видом на море, наслаждаясь умиротворяющим видом на бухточку, пляж и утопающие в зелени горы. Впрочем, дух от открывающихся видов у вас начнет захватывать еще по дороге, обещаю! (Дорога сюда занимает чуть более часа, если ехать из центра Антальи.)

Пляж

Затем мы отправимся вдоль галечного пляжа, который находится под защитой Европейского агентства по окружающей среде. Потому что тут откладывают яйца морские черепахи каретта! Так что чур, пообещайте быть предельно осторожными и не растоптать кладки. А если это будет купальный сезон, то мы непременно окунемся… и кто знает, какими коврижками мне придется выманивать вас из прозрачнейшей воды. Хм, ну разве что обещаниями показать вам развалины древнего города Олимпоса. До него тут рукой подать, честно-честно!

Олимпос

Говорят, человек, приехавший в Олимпос с каким-либо вопросом, по возвращению домой без труда находит ответ. Так что бродя среди руин, не забудьте задать вопрос! Искренне желаю вам получить на него ответ!

Что взять с собой:

  • Удобную обувь, воду, перекус
  • В жаркое время года — головной убор, солнцезащитный крем
  • Если захотите купаться — купальные принадлежности

Транспорт:

  • Комфортный Минивэн

Ответы на вопросы

Что входит
  • Сосиски, чай и кофе с видом на море
  • Вход на Химеру
Что не входит
  • Трансфер
  • Обед
  • Вход в античный Олимпос
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер заберет вас из указанного вами места
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится
Когда: В любой день в удобное для вас время
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

В любой день в удобное для вас время

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