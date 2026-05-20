Отправляемся в плавание на настоящем пиратском корабле! Вас ждёт день, полный драйва и морского бриза: мы дойдём до места, где воды реки Дюден эффектно обрушиваются в Средиземное море, устроим пенные танцы и превратим детей в настоящих корсаров.
Это идеальный формат для тех, кто хочет совместить осмотр главных природных красот Антальи с весёлым отдыхом для всей семьи.
Описание экскурсии
Пиратское шоу и развлечения на борту
- Весь день на корабле работает команда аниматоров: детей ждут игры в пиратском стиле, аквагрим и тематические представления.
- Финал развлекательной программы — весёлая пенная вечеринка, которая нравится и детям, и взрослым.
- На борту обустроены безопасные зоны для детей, а экипаж постоянно следит за порядком, чтобы ваш отдых был беззаботным.
Встреча с водопадом и отдых в море
- Мы подойдём максимально близко к водопаду Нижний Дюден — каскаду высотой более 40 метров. Это лучшая точка для фото. Остановка длится от 30 мин. до 1 ч.
- Во время остановки вы сможете искупаться в открытом море и насладиться панорамой побережья Антальи.
- После активных игр вас ждёт обед: жареный цыплёнок с гарнирами и специальное детское меню с гамбургерами.
Организационные детали
- Включено в стоимость: трансфер из отеля и обратно, круиз, услуги аниматоров, обед, доступ к душевым на борту.
- Безалкогольные и алкогольные напитки, а также водные виды спорта оплачиваются отдельно.
- С вами на борту будет сопровождающий из нашего агентства.
ежедневно в 08:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Пиратская прогулка на корабле с трансфером (9+)
|€33
|Пиратская прогулка на корабле с трансфером (4-8)
|€22
|Пиратская прогулка на корабле без трансфера (9+)
|€25
|Пиратская прогулка на корабле без трансфера (4-8)
|€20
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 150 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алишер — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 63 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания, которая уже много лет работает в туризме и хорошо знает особенности путешествий по Турции. Мы живём и работаем здесь, глубоко разбираемся в местной культуре, маршрутах
