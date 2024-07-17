Описание круиза

Что вас ожидает:Ваше утро начнется с комфортабельного транфсера из вашего отеля в Анталье, после чего вы отправитесь на удивительное приключение по живописным берегам Средиземного моря. По пути к водопаду Дюден вы сможете насладиться панорамными видами на море и бескрайние пляжи. По прибытию к водопаду Дюден, вы сможете полюбоваться его красотой и мощью с близкого расстояния. Водопад Дюден — это одно из самых впечатляющих природных чудес Турции, и вы сможете сделать невероятные фотографии на память. После визита к водопаду вы отправитесь на незабываемую прогулку на яхте по живописным бухтам и пещерам. Спокойно путешествуя вдоль берегов, наслаждаясь солнцем и морем, и не забудьте подготовить свой купальник для остановки на одном из красивых пляжей. В конце дня наш транфсер доставит Вас обратно в отель в Анталье, и вы останетесь с незабываемыми воспоминаниями об этом удивительном приключении. Не упустите шанс посетить водопад Дюден и исследовать прекрасное побережье Турции с нашим круизом с трансфером из Антальи.