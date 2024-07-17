Приготовьтесь к незабываемому приключению в сердце природной красоты Турции с нашим круизом к водопаду Дюден с трансфером из Антальи! Это путешествие обещает вам незабываемые моменты и фотографии, которые вы будете смотреть снова и снова. Отправьтесь в увлекательное приключение!
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30
Описание круиза
Что вас ожидает:Ваше утро начнется с комфортабельного транфсера из вашего отеля в Анталье, после чего вы отправитесь на удивительное приключение по живописным берегам Средиземного моря. По пути к водопаду Дюден вы сможете насладиться панорамными видами на море и бескрайние пляжи. По прибытию к водопаду Дюден, вы сможете полюбоваться его красотой и мощью с близкого расстояния. Водопад Дюден — это одно из самых впечатляющих природных чудес Турции, и вы сможете сделать невероятные фотографии на память. После визита к водопаду вы отправитесь на незабываемую прогулку на яхте по живописным бухтам и пещерам. Спокойно путешествуя вдоль берегов, наслаждаясь солнцем и морем, и не забудьте подготовить свой купальник для остановки на одном из красивых пляжей. В конце дня наш транфсер доставит Вас обратно в отель в Анталье, и вы останетесь с незабываемыми воспоминаниями об этом удивительном приключении. Не упустите шанс посетить водопад Дюден и исследовать прекрасное побережье Турции с нашим круизом с трансфером из Антальи.
Каждый день
Выбрать дату
Стоимость круиза
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый 12+
|$28
|Детский от 5 до 11 лет
|$20
|Детский от 0 до 4 лет
|$0
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из/в отель
- Прогулка на яхте к водопаду Дюден
- Страховка
- Обед
- Безалкогольные напитки
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- После бронирования
- Мы свяжемся с вами
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Антальи
Похожие экскурсии из Антальи
6 часов
Групповая
до 20 чел.
Погрузитесь в мир водопадов Антальи: Куршунлу, Верхний и Нижний Дюден
На этом маршруте вас ждут три уникальных водопада Антальи. Погрузитесь в прохладу природы и узнайте больше об истории этих мест
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду в 08:30
Сегодня в 08:30
24 июля в 08:30
€65 за человека
скидка
40%
5 часов
Водная прогулка
Прогулка на яхте к Дюденскому водопаду в Анталии
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
50$30 за человека
5 часов
Водная прогулка
Прогулка на яхте к Дюденскому водопаду в Анталии
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$30 за человека