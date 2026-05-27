Это формат для тех, кому важны максимально свободное передвижение и персональный транспорт. Вы поедете только своей компанией — на комфортабельном авто и с фотостопами там, где захочется.
Водопады, Калеичи, античный Перге и водная прогулка: всё сложим в маршрут, который подстроим лично под вас.
Водопады, Калеичи, античный Перге и водная прогулка: всё сложим в маршрут, который подстроим лично под вас.
Описание трансфер
Примерный тайминг маршрута:
10:00 — отправление из отеля
10:30 — водопад Куршунлу
Вы погуляете среди зелени, послушаете шум воды и сделаете красивые фото.
12:00 — район Перге
Окажетесь среди руин древнего города — настоящего музея под открытым небом.
13:30 — водопад Дюден
Побываете у одного из самых известных водопадов региона.
14:30 — обед
Сделаете паузу в уютном месте и попробуете национальную кухню (по желанию).
15:30 — Старый город и ворота Адриана
Прогуляетесь по улочкам Калеичи, заглянете в лавки и сделаете фото у античных ворот.
17:00 — водная прогулка
Прокатитесь на лодке вдоль побережья и посмотрите на город с воды.
18:30 — возвращение в отель
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер на комфортабельном автомобиле, входные билеты, обед (без напитков) и водная прогулка
- Экскурсия подходит для всех участников, включая людей с ограниченными возможностями движения (на инвалидных колясках)
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 28 туристов
Я работаю в сфере туризма и хорошо знаю Турцию изнутри. За это время мне довелось работать и жить в разных городах страны, что позволило глубоко понять местную культуру, традиции и особенности жизни. В настоящее я менеджер в официальном туристическом агентстве в Анталье и занимаюсь организацией экскурсий, трансферов и прогулок на яхте для гостей региона.
Входит в следующие категории Антальи
Похожие экскурсии на «По Анталье на личном авто + водопады и водная прогулка (без экскурсии)»
Групповая
до 20 чел.
Водопады Антальи: Куршунлу, Верхний и Нижний Дюден (в группе)
На этом маршруте вас ждут три уникальных водопада Антальи. Погрузитесь в прохладу природы и узнайте больше об истории этих мест
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€65 за человека
-
20%
Групповая
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$28
$35 за человека
Мини-группа
до 9 чел.
Из Антальи в античный город Перге и на водопад Куршунлу
Пройти по улице, помнящей шаги римлян, и погулять у водопада из любимого сериала
Начало: У вашего отеля
Расписание: в будние дни в 15:00
Завтра в 15:00
29 мая в 15:00
€58 за человека
Групповая
Прогулка на яхте к Дюденскому водопаду в Анталии
Путешествие на яхте к Дюденскому водопаду подарит незабываемые впечатления и радость от купания в лазурных водах Средиземного моря
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
$50 за человека
от €315 за человека