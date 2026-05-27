По Анталье на личном авто + водопады и водная прогулка (без экскурсии)

Увидеть главное в своём темпе
Это формат для тех, кому важны максимально свободное передвижение и персональный транспорт. Вы поедете только своей компанией — на комфортабельном авто и с фотостопами там, где захочется.

Водопады, Калеичи, античный Перге и водная прогулка: всё сложим в маршрут, который подстроим лично под вас.
Описание трансфер

Примерный тайминг маршрута:

10:00 — отправление из отеля

10:30 — водопад Куршунлу

Вы погуляете среди зелени, послушаете шум воды и сделаете красивые фото.

12:00 — район Перге

Окажетесь среди руин древнего города — настоящего музея под открытым небом.

13:30 — водопад Дюден

Побываете у одного из самых известных водопадов региона.

14:30 — обед

Сделаете паузу в уютном месте и попробуете национальную кухню (по желанию).

15:30 — Старый город и ворота Адриана

Прогуляетесь по улочкам Калеичи, заглянете в лавки и сделаете фото у античных ворот.

17:00 — водная прогулка

Прокатитесь на лодке вдоль побережья и посмотрите на город с воды.

18:30 — возвращение в отель

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер на комфортабельном автомобиле, входные билеты, обед (без напитков) и водная прогулка
  • Экскурсия подходит для всех участников, включая людей с ограниченными возможностями движения (на инвалидных колясках)
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 28 туристов
Я работаю в сфере туризма и хорошо знаю Турцию изнутри. За это время мне довелось работать и жить в разных городах страны, что позволило глубоко понять местную культуру, традиции и особенности жизни. В настоящее я менеджер в официальном туристическом агентстве в Анталье и занимаюсь организацией экскурсий, трансферов и прогулок на яхте для гостей региона.

Входит в следующие категории Антальи

от €315 за человека