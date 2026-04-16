Едем сплавляться по одной из самых красивых горных рек Турции — каньону Кёпрюлю. Вас ждут виражи, брызги, весёлая компания и опытный инструктор. По пути сделаем остановку для купания в прохладной воде и пообедаем на берегу. Эта поездка — не про испытание себя, а про активный отдых, новые впечатления и прекрасные пейзажи. Справятся даже дети от 3 лет!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

~8:00 — выезд из отеля. Комфортабельный автобус с кондиционером заберёт вас из отеля. В дороге около 2,5 часов — время зависит от расположения вашего отеля.

~11:30 — инструктаж по технике безопасности и старт сплава. В каждой лодке на 10–18 человек будет инструктор.

Сплав примерно 2,5 часа. Температура воды — 12 градусов, по берегам — живописные скалы.

Остановка для купания — в середине маршрута.

Горячий обед на берегу: курица, макароны и салат. Напитки — за доплату.

~15:30 — выезд в Анталью

~18:30 — возвращение в отель

Организационные детали