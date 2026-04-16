Едем сплавляться по одной из самых красивых горных рек Турции — каньону Кёпрюлю. Вас ждут виражи, брызги, весёлая компания и опытный инструктор. По пути сделаем остановку для купания в прохладной воде и пообедаем на берегу. Эта поездка — не про испытание себя, а про активный отдых, новые впечатления и прекрасные пейзажи. Справятся даже дети от 3 лет!
Описание экскурсии
~8:00 — выезд из отеля. Комфортабельный автобус с кондиционером заберёт вас из отеля. В дороге около 2,5 часов — время зависит от расположения вашего отеля.
~11:30 — инструктаж по технике безопасности и старт сплава. В каждой лодке на 10–18 человек будет инструктор.
Сплав примерно 2,5 часа. Температура воды — 12 градусов, по берегам — живописные скалы.
Остановка для купания — в середине маршрута.
Горячий обед на берегу: курица, макароны и салат. Напитки — за доплату.
~15:30 — выезд в Анталью
~18:30 — возвращение в отель
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер из отеля на автобусе с кондиционером, сплав с русскоговорящим инструктором и обед
- Дополнительно оплачиваются напитки во время обеда
- Тайминг приблизительный и может меняться в зависимости от расположения отеля и времени сбора групп
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€18
|Дети 7-12 лет
|€11
|Дети до 6 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — Организатор в Анталье
Провёл экскурсии для 1545 туристов
Я — профессионал в мире туризма. Хочу представить вам нашу компанию, в которой ваше комфортное путешествие — наш главный приоритет. Мы открываем перед вами увлекательный мир Турции и проводим экскурсии по таким регионам как Аланья, Сиде, Анталья, Кемер и Белек. Наша команда профессиональных гидов предоставит вам разнообразные варианты программ как для групповых, так и для индивидуальных путешествий.
