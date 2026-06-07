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забора. везут в лагерь в районе каньона кепрюле. там переодеться можно, там же после рафтинга кормят, можно обмыться и сходить в туалет, взять свою водичку попить. с собой рекомендую взять побольше обычной воды и хорошие аквашузы. в лагере можно купить воды, так же по пути в лагерь и обратно останавливаются в месте, где можно сходить в туалет и купить водички. сам рафтинг - офигенен и предоставляет огромное количество позитивных эмоций, особенно, когда соседние лодки друг на друга брызгают водой. во время плавания можно несколько раз нырнуть в горную реку и чуть чуть поплавать. зиплайн тоже классный - через реку на одну сторону, а потом на другую. джиппинг в каньон тоже прикольный, можно встать во весь рос и наслаждаться видами и водитель специально телепает автомобиль, чтобы было веселее.

в общем всё было здорово и всё понравилось, однозначно вернёмся на рафтинг. (фото не загружаются, приложение просто падает с ошибкой, если будет можно, добавлю из дома по возвращении)