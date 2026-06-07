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Рафтинг в каньоне Кепрюлю - из Антальи

Преодолеть пороги горной реки и искупаться в прохладной воде
Едем сплавляться по реке среди скал и хвойных лесов! Будем делать остановки, чтобы искупаться и полюбоваться пейзажами национального парка.

Маршрут подойдёт даже новичкам — профессиональные инструкторы сопровождают группу на всём протяжении пути. Это отличный вариант, чтобы разбавить пляжный отдых драйвом.
5
1 отзыв
Рафтинг в каньоне Кепрюлю - из Антальи
Рафтинг в каньоне Кепрюлю - из Антальи
Рафтинг в каньоне Кепрюлю - из Антальи

Описание экскурсии

8:00–9:30 — трансфер из отеля

10:00–11:00 — прибытие к каньону Кепрюлю. Перед стартом мы проведём инструктаж и выдадим всё необходимое снаряжение

11:00–13:30 — сплав около 14 км. По пути вас ждут пороги, спокойные участки реки, остановки для купания. По желанию доступны активности за доплату: зиплайн, джип-сафари, багги, квадрациклах или поездка в каньон Тазы

13:30 — обед в ресторане у реки

14:30–16:00 — свободное время

166:00–18:00 — возвращение в отель

Организационные детали

  • Трансфер, экипировка (шлем и спасжилет), страховка, обед (куриный шашлык) и сопровождение инструкторов входят в стоимость
  • Дети могут принять участие с 5–7 лет
  • Программа не подойдёт беременным и людям с серьёзными заболеваниями спины и сердца
  • Экскурсия подходит для новичков и не требует специальной подготовки
  • С вами будет инструктор из нашей команды

ежедневно в 08:00 и 17:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€40
Дети до 12 лет€25
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У шлагбаума вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00 и 17:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 44 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Бассат
Бассат — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 14 туристов
Если хотите увидеть настоящую Турцию без спешки, очередей, доплат и туристических «разводов» — буду рад познакомиться и организовать для вас идеальный день. Мы выезжаем рано утром, пока город и достопримечательности ещё
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спокойны, а солнце комфортное. Устраиваем путешествие для своих: красивые маршруты, живые истории, комфортный темп и внимание к деталям. Вам не нужно ни о чём переживать — просто отдыхайте и получайте впечатления. На связи с первого сообщения и до конца вашей поездки.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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всё было отлично! отличный организатор и отличная сама экскурсия. Мы взяли 4в1 - рафтинг, зиплайн, джиппинг и тазы каньон. утром нас встретил трансфер, вечером он же довёз обратно до точки
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забора. везут в лагерь в районе каньона кепрюле. там переодеться можно, там же после рафтинга кормят, можно обмыться и сходить в туалет, взять свою водичку попить. с собой рекомендую взять побольше обычной воды и хорошие аквашузы. в лагере можно купить воды, так же по пути в лагерь и обратно останавливаются в месте, где можно сходить в туалет и купить водички. сам рафтинг - офигенен и предоставляет огромное количество позитивных эмоций, особенно, когда соседние лодки друг на друга брызгают водой. во время плавания можно несколько раз нырнуть в горную реку и чуть чуть поплавать. зиплайн тоже классный - через реку на одну сторону, а потом на другую. джиппинг в каньон тоже прикольный, можно встать во весь рос и наслаждаться видами и водитель специально телепает автомобиль, чтобы было веселее.
в общем всё было здорово и всё понравилось, однозначно вернёмся на рафтинг. (фото не загружаются, приложение просто падает с ошибкой, если будет можно, добавлю из дома по возвращении)

всё было отлично! отличный организатор и отличная сама экскурсия. Мы взяли 4в1 - рафтинг, зиплайн, джиппинг
всё было отлично! отличный организатор и отличная сама экскурсия. Мы взяли 4в1 - рафтинг, зиплайн, джиппинг
всё было отлично! отличный организатор и отличная сама экскурсия. Мы взяли 4в1 - рафтинг, зиплайн, джиппинг
всё было отлично! отличный организатор и отличная сама экскурсия. Мы взяли 4в1 - рафтинг, зиплайн, джиппинг
всё было отлично! отличный организатор и отличная сама экскурсия. Мы взяли 4в1 - рафтинг, зиплайн, джиппинг
всё было отлично! отличный организатор и отличная сама экскурсия. Мы взяли 4в1 - рафтинг, зиплайн, джиппинг
всё было отлично! отличный организатор и отличная сама экскурсия. Мы взяли 4в1 - рафтинг, зиплайн, джиппинг
Бассат
Бассат
Ответ организатора:
Спасибо за ваш отзыв! 🌊🚣

Мы очень рады, что рафтинг подарил вам яркие эмоции и незабываемые впечатления. Для нашей команды важно,
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чтобы каждый гость получил не только заряд адреналина, но и чувствовал себя комфортно и безопасно на протяжении всей экскурсии.

Будем рады снова видеть вас на наших турах!

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