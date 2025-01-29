Каньон Тазы, древний город Сельге и скальные изображения Адам Каялар

Каньон Тазы, древний город Сельге и скальные изображения Адам Каялар – это удивительные археологические и природные сокровища, которые вы сможете открыть, выбрав тур с трансфером из Антальи. Это путешествие позволит проникнуться духом истории и природной красоты Турции.
5
1 отзыв
Каньон Тазы, древний город Сельге и скальные изображения Адам Каялар
Каньон Тазы, древний город Сельге и скальные изображения Адам Каялар
Каньон Тазы, древний город Сельге и скальные изображения Адам Каялар
Ближайшие даты:
3
июн4
июн5
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июн8
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июн
Время начала: 08:30

Описание экскурсии

Удивительные сокровища Турции

Каньон Тазы, древний город Сельге и скальные изображения Адам Каялар – это настоящие археологические и природные жемчужины, которые стоит открыть для себя, выбрав тур с трансфером из Антальи. Это путешествие погрузит вас в атмосферу истории и красоты природы Турции.

Начало приключения

Ваше незабываемое приключение начнется с комфортного трансфера прямо из вашего отеля в Антальи. По пути к Каньону Тазы вас будут радовать удивительные виды турецкой природы, которые оставят яркие впечатления.

Каньон Тазы

Каньон Тазы – это уникальное место с кристально чистыми водами и величественными скальными стенами. Здесь вы сможете:

  • Исследовать каньон, наслаждаясь живописными пейзажами;
  • Провести время на свежем воздухе, вдали от городской суеты;
  • Ощутить гармонию с природой.

Древний город Сельге

Древний город Сельге представляет собой археологический ансамбль с богатой историей. Здесь вы сможете:

  • Посетить руины амфитеатра и античных храмов;
  • Прогуляться по узким улочкам, впитывая атмосферу древности;
  • Узнать больше о жизни и культуре древних цивилизаций.

Скальные изображения Адам Каялар

Скальные изображения Адам Каялар – это загадочные рисунки на скалах, оставленные древними цивилизациями. Посещение этого места позволит вам:

  • Взглянуть на таинственные изображения;
  • Погрузиться в историю и культурное наследие региона;
  • Ощутить связь с прошлым.

Возвращение в Анталью

После завершения экскурсии вас ждет трансфер обратно в Анталью, чтобы вы могли расслабиться и насладиться воспоминаниями об этом захватывающем приключении.

Не упустите свой шанс!

Не упустите возможность исследовать Каньон Тазы, древний город Сельге и скальные изображения Адам Каялар с комфортным трансфером из Антальи. Это уникальное сочетание природы и истории сделает ваше путешествие по Турции незабываемым. Бронируйте свой тур сейчас и отправляйтесь в увлекательное путешествие!

Вторник, четверг, суббота в 8:30

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Каньон Тазы
  • Скалы Адам Каялар
  • Античный город Сельге
  • Каньон Кёпрюлю
Что включено
  • Трансфер из/в отель
  • Гид
  • Обед.
  • Каньон Тазы
  • Скалы Адам Каялар
  • Античный город Сельге
  • Каньон Кёпрюлю
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Напитки
  • Личные расходы
  • Фото Видео
Место начала и завершения?
Отель, в котором вы остановились
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, четверг, суббота в 8:30
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
  • Мы свяжемся с вами после бронирования
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
А
29 янв 2025
Экскурсия была прекрасной!
Увидели все места из списка, каньон больше всего понравился

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