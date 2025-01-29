Описание экскурсии
Удивительные сокровища Турции
Каньон Тазы, древний город Сельге и скальные изображения Адам Каялар – это настоящие археологические и природные жемчужины, которые стоит открыть для себя, выбрав тур с трансфером из Антальи. Это путешествие погрузит вас в атмосферу истории и красоты природы Турции.
Начало приключения
Ваше незабываемое приключение начнется с комфортного трансфера прямо из вашего отеля в Антальи. По пути к Каньону Тазы вас будут радовать удивительные виды турецкой природы, которые оставят яркие впечатления.
Каньон Тазы
Каньон Тазы – это уникальное место с кристально чистыми водами и величественными скальными стенами. Здесь вы сможете:
- Исследовать каньон, наслаждаясь живописными пейзажами;
- Провести время на свежем воздухе, вдали от городской суеты;
- Ощутить гармонию с природой.
Древний город Сельге
Древний город Сельге представляет собой археологический ансамбль с богатой историей. Здесь вы сможете:
- Посетить руины амфитеатра и античных храмов;
- Прогуляться по узким улочкам, впитывая атмосферу древности;
- Узнать больше о жизни и культуре древних цивилизаций.
Скальные изображения Адам Каялар
Скальные изображения Адам Каялар – это загадочные рисунки на скалах, оставленные древними цивилизациями. Посещение этого места позволит вам:
- Взглянуть на таинственные изображения;
- Погрузиться в историю и культурное наследие региона;
- Ощутить связь с прошлым.
Возвращение в Анталью
После завершения экскурсии вас ждет трансфер обратно в Анталью, чтобы вы могли расслабиться и насладиться воспоминаниями об этом захватывающем приключении.
Не упустите свой шанс!
Не упустите возможность исследовать Каньон Тазы, древний город Сельге и скальные изображения Адам Каялар с комфортным трансфером из Антальи. Это уникальное сочетание природы и истории сделает ваше путешествие по Турции незабываемым. Бронируйте свой тур сейчас и отправляйтесь в увлекательное путешествие!
Вторник, четверг, суббота в 8:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Каньон Тазы
- Скалы Адам Каялар
- Античный город Сельге
- Каньон Кёпрюлю
Что включено
- Трансфер из/в отель
- Гид
- Обед.
- Каньон Тазы
- Скалы Адам Каялар
- Античный город Сельге
- Каньон Кёпрюлю
- Страховка
Что не входит в цену
- Напитки
- Личные расходы
- Фото Видео
Место начала и завершения?
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