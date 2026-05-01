Подарите себе сказочный вечер в The Land of Legends! Для вас — лодочный парад, захватывающие трюки канатоходца и выступления артистов и танцоров, световое и фонтанное шоу. А ещё — свободное время для прогулок по улочкам парка, посещения бутиков и ресторанов.
Описание трансфер
17:30–18:30 — сбор гостей по отелям
19:30 — прибытие в парк
19:30 — шоу (может начаться в другое время)
19:30–22:30 — свободное время — можете погулять или поужинать
22:30 — около выезд
23:00–24:00 — возвращение в отели
Организационные детали
- Едем на комфортабельном автобусе
- Вход в парк на вечернее шоу бесплатный
- Обед и личные покупки оплачиваются дополнительно и по желанию
- С вами будет один из водителей нашей команды
во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 16:30
Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€20
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 16:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эрдал — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 987 туристов
Я лицензированный гид (русский и немецкий языки) со стажем работы более 20 лет. Имею большой опыт в организации экскурсий, в том числе трансфера. Моя команда профессиональных гидов покажет вам самые известные достопримечательности нашей страны.
