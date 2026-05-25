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Экскурсии с ужином в Анталье

Найдено 3 экскурсии в категории «С ужином» в Анталье, цены от €31, скидки до 18%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Иммерсивный ужин в Анталье: погружение в эпоху Великолепного века
3 часа
1 отзыв
Групповая
до 15 чел.
Иммерсивный ужин в Анталье: погружение в эпоху Великолепного века
Гастрономический театр с пятью переменами блюд и соблюдением дворцовых церемоний
Начало: В центре Калеичи
«Ужин будет проходить в особняке 19 века в районе Калеичи»
Расписание: в среду в 19:00
12 авг в 19:00
19 авг в 19:00
€150 за человека
Анталья: Аренда частной яхты с возможностью заказа изысканного ужина
На яхте
4 часа
-
18%
5 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Анталья: Аренда частной яхты с возможностью заказа изысканного ужина
Начало: Место встречи: https://maps. app. goo. gl/4hT3xU5S...
«Независимо от того, выберете ли вы 4-часовой пакет премиум-класса с изысканным ужином или 3-часовой бюджетный круиз, это путешествие обещает отдых, приключения и захватывающие дух пейзажи»
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$516.60$630 за всё до 8 чел.
К острову Сулуада на закате - из Антальи
На яхте
7 часов
Групповая
К острову Сулуада на закате - из Антальи
Искупаться в бирюзовых бухтах, поужинать на борту и проводить солнце
Начало: У вашего отеля
«В стоимость включено: трансфер, водная прогулка, ужин»
Расписание: ежедневно в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
€31 за человека

Последние отзывы на экскурсии

О
Анталья: Аренда частной яхты с возможностью заказа изысканного ужина
Все было прекрасно! Нашли по первой ссылке, немного волновалась. Яхта, экипаж, маршрут, еда - все оказалось на высоте.
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М
Анталья: Аренда частной яхты с возможностью заказа изысканного ужина
Все понравилось, трансфер вовремя, на яхте кормили, поили. На бухты ходили, плавали в прозрачной воде. Все было здорово!
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Д
Анталья: Аренда частной яхты с возможностью заказа изысканного ужина
Красивая прогулка на яхте всей семьёй. Не понравился 1 момент: «подсадной» фотограф! Непонятный человек, которого мы не заказывали, просто фото и видео поделать с нами собирался.
В общем, в ближайшей бухте он пересел на другую яхту и укатил.
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В
Анталья: Аренда частной яхты с возможностью заказа изысканного ужина
Отдыхали двумя семьями с маленькими детьми. Нам сама прогулка на яхте очень понравилась. Вначале переживали что 5 часов на яхте
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будет слишком много для 3х летних детей, но время пронеслось незаметно. Яхта отличная, от капитана все остались в восторге. Бухты как бухты)
В тур входил обед на яхте. Остались довольны его организацией.
Если кратно, то сам тур рекомендуем. Но вот фотосессию однозначно нет. Цена-качество фото вообще не соответствует стоимости, которую мы за это заплатили (200 долларов это стоило). Фото с заваленным горизонтом и с фокусом на воду вместо людей. Обработки просто смех. Тк не могу прикрепить пример фото фотографа, то вот вам для информации: оригинальное фото 18МП, а обработанная- 1МП

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А
Анталья: Аренда частной яхты с возможностью заказа изысканного ужина
Прогулка на яхте понравилась. Отличное море, красивые пейзажи, экипаж старался. Яхта хорошая, пусть не самая новая, но все чисто и
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аккуратно, есть все необходимое. Пока купались команда приготовила обед тут же на гриле, все просто и вкусно! Ели с удовольствием и взрослые и дети. Трансфер без задержек ждал у отеля, вышли из марины во время и шли везде первыми, успевали накупаться до прихода всех больших кораблей. Единственное не стала бы называть это прогулка по уединенным бухтам)))), так как в этих бухтах останавливается порядка 20 других яхт и приходят корабли на которых по 100 человек. Но нам они не мешали. Повезло с погодой, т. к. на кануне море штормило. Рекомендую!

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Всего 6 отзывов в Анталье в категории "С ужином"

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Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «С ужином»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анталье
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Иммерсивный ужин в Анталье: погружение в эпоху Великолепного века;
  2. Анталья: Аренда частной яхты с возможностью заказа изысканного ужина;
  3. К острову Сулуада на закате - из Антальи.
Какие места ещё посмотреть в Анталье
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Каньоны Кепрюлю;
  2. Памуккале;
  3. Дюденский водопад;
  4. Калеичи;
  5. Старый город;
  6. Ворота Адриана;
  7. The land of legends;
  8. Чегемские водопады;
  9. Древний город Мира;
  10. Озеро Салда.
Сколько стоит экскурсия по Анталье в августе 2026
Сейчас в Анталье в категории "С ужином" можно забронировать 3 экскурсии от 31 до 516.60 со скидкой до 18%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.6 из 5
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