18%

5 отзывов

Индивидуальная до 8 чел.

Анталья: Аренда частной яхты с возможностью заказа изысканного ужина Начало: Место встречи: https://maps. app. goo. gl/4hT3xU5S... «Независимо от того, выберете ли вы 4-часовой пакет премиум-класса с изысканным ужином или 3-часовой бюджетный круиз, это путешествие обещает отдых, приключения и захватывающие дух пейзажи»

Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.