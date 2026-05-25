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Групповая
до 15 чел.
Иммерсивный ужин в Анталье: погружение в эпоху Великолепного века
Гастрономический театр с пятью переменами блюд и соблюдением дворцовых церемоний
Начало: В центре Калеичи
«Ужин будет проходить в особняке 19 века в районе Калеичи»
Расписание: в среду в 19:00
12 авг в 19:00
19 авг в 19:00
€150 за человека
-
18%
Индивидуальная
до 8 чел.
Анталья: Аренда частной яхты с возможностью заказа изысканного ужина
Начало: Место встречи: https://maps. app. goo. gl/4hT3xU5S...
«Независимо от того, выберете ли вы 4-часовой пакет премиум-класса с изысканным ужином или 3-часовой бюджетный круиз, это путешествие обещает отдых, приключения и захватывающие дух пейзажи»
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$516.60
$630 за всё до 8 чел.
Групповая
К острову Сулуада на закате - из Антальи
Искупаться в бирюзовых бухтах, поужинать на борту и проводить солнце
Начало: У вашего отеля
«В стоимость включено: трансфер, водная прогулка, ужин»
Расписание: ежедневно в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
€31 за человека
Последние отзывы на экскурсии
О
Все было прекрасно! Нашли по первой ссылке, немного волновалась. Яхта, экипаж, маршрут, еда - все оказалось на высоте.
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М
Все понравилось, трансфер вовремя, на яхте кормили, поили. На бухты ходили, плавали в прозрачной воде. Все было здорово!
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Д
Красивая прогулка на яхте всей семьёй. Не понравился 1 момент: «подсадной» фотограф! Непонятный человек, которого мы не заказывали, просто фото и видео поделать с нами собирался.
В общем, в ближайшей бухте он пересел на другую яхту и укатил.
В общем, в ближайшей бухте он пересел на другую яхту и укатил.
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В
Отдыхали двумя семьями с маленькими детьми. Нам сама прогулка на яхте очень понравилась. Вначале переживали что 5 часов на яхте
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А
Прогулка на яхте понравилась. Отличное море, красивые пейзажи, экипаж старался. Яхта хорошая, пусть не самая новая, но все чисто и
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Всего 6 отзывов в Анталье в категории "С ужином"
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Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «С ужином»
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