Эта прогулка объединит яркие пейзажи и историческую среду Антальи. Гид расскажет о формировании водопада Дюден и его значении для региона. Объяснит, что необычного в планировке узких улиц Калеичи, и почему сегодня это охраняемая зона. Вы исследуете локации самостоятельно и насладитесь вечерней атмосферой.

Описание экскурсии

Водопад Дюден

Одна из самых известных природных достопримечательностей Антальи. Вода падает прямо в Средиземное море, а в часы заката открываются выразительные панорамы.

Исторический район Калеичи

Старый город Антальи с османской архитектурой, узкими улочками и старинной гаванью. У вас будет свободное время для самостоятельной прогулки, фотографий и знакомства с районом в своём ритме.

Гид заранее даст общую информацию и инструкции по маршруту, пешего сопровождения не предусмотрено. Экскурсия носит обзорный характер и рассчитана на комфортное и понятное знакомство с регионом.

Организационные детали