Эта прогулка объединит яркие пейзажи и историческую среду Антальи. Гид расскажет о формировании водопада Дюден и его значении для региона. Объяснит, что необычного в планировке узких улиц Калеичи, и почему сегодня это охраняемая зона. Вы исследуете локации самостоятельно и насладитесь вечерней атмосферой.
Описание экскурсии
Водопад Дюден
Одна из самых известных природных достопримечательностей Антальи. Вода падает прямо в Средиземное море, а в часы заката открываются выразительные панорамы.
Исторический район Калеичи
Старый город Антальи с османской архитектурой, узкими улочками и старинной гаванью. У вас будет свободное время для самостоятельной прогулки, фотографий и знакомства с районом в своём ритме.
Гид заранее даст общую информацию и инструкции по маршруту, пешего сопровождения не предусмотрено. Экскурсия носит обзорный характер и рассчитана на комфортное и понятное знакомство с регионом.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе или туристическом автобусе
- Экскурсия не рекомендуется для путешественников с ограниченной подвижностью
- Информационное сопровождение осуществляется на трёх языках, разъяснения предоставляются поочерёдно для каждой языковой группы
- Гид из нашей команды предоставляет информацию только в точке встречи. Программа предполагает самостоятельное знакомство с локациями и атмосферой города
ежедневно в 17:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€15
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Калеичи или у водопада Дюден
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 17:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 250 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мехмет — Организатор в Анталье
Провёл экскурсии для 883 туристов
Мы организуем экскурсии в Анталье, Аланье и Стамбуле для русскоговорящих путешественников. Наша цель — обеспечить наилучшее качество и высокий уровень сервиса по доступным ценам.
