Участники отправляются в увлекательное путешествие на багги, где их ждут живописные леса и пересохшие русла рек. Опытный инструктор обеспечит безопасность и насыщенность поездки.
В программе предусмотрены преодоление горных ручьев и песчаных
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Незабываемое приключение на багги
- 🌲 Живописные природные пейзажи
- 🛡️ Безопасность с опытным инструктором
- 📸 Возможность сделать уникальные фото
- 🌿 Уединение вдали от туристических маршрутов
Что можно увидеть
- Живописные леса
- Песчаные дюны
Описание экскурсии
Путешествие начнётся с инструктажа и подготовки, после чего вы займёте места в багги и отправитесь навстречу приключениям. Под руководством опытного инструктора вы преодолеете горные ручьи и песчаные дюны, наслаждаясь каждым моментом свободы и веселья.
По пути вы увидите удивительные пейзажи и дикую природу. У вас будет время, чтобы отдохнуть и насладиться моментом уединения, прежде чем вернуться к цивилизации.
Организационные детали
- Внимание: в связи с действием страхового полиса организатора, запрещается брать с собой на багги телефоны и другую технику
- Обратите внимание: это прогулка без сопровождения гида. С вами будет русско- и англоговорящий куратор из нашей команды, который поможет с любыми вопросами
- Возрастные ограничения: водитель от 16 лет, пассажир от 10 лет. Одевайтесь в одежду, которую не жалко испачкать — пыль и грязь неизбежны
- В стоимость входит: трансфер до места старта и обратно, страховка, защитный шлем. По желанию можно арендовать очки для сафари — €10, бандану — €10, а также заказать фото или видео — €30
- К участию не допускаются люди в состоянии алкогольного опьянения
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:00 и 14:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|На 1 BUGGY 1 человек
|€43
|На 1 BUGGY 2 человека
|€56
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:00 и 14:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Белеке
Провела экскурсии для 11877 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Анна, я представляю туристическую компанию, для которой ваш комфорт и яркие впечатления — на первом месте! Мы предлагаем интересные экскурсии в таких регионах, как Аланья, Сиде, Анталья, Кемер и Белек. Вас ждут впечатляющие пейзажи Турции, национальная кухня, популярные и малоизвестные достопримечательности. Мы готовы порадовать вас как групповыми, так и индивидуальными программами.Задать вопрос
