Участники отправляются в увлекательное путешествие на багги, где их ждут живописные леса и пересохшие русла рек. Опытный инструктор обеспечит безопасность и насыщенность поездки.В программе предусмотрены преодоление горных ручьев и песчаных

дюн, а также время для отдыха и наслаждения природой. В стоимость включены трансфер, страховка и защитный шлем. Возрастные ограничения: водитель от 16 лет, пассажир от 10 лет. Одевайтесь в удобную одежду, чтобы не беспокоиться о пыли и грязи

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Путешествие начнётся с инструктажа и подготовки, после чего вы займёте места в багги и отправитесь навстречу приключениям. Под руководством опытного инструктора вы преодолеете горные ручьи и песчаные дюны, наслаждаясь каждым моментом свободы и веселья.

По пути вы увидите удивительные пейзажи и дикую природу. У вас будет время, чтобы отдохнуть и насладиться моментом уединения, прежде чем вернуться к цивилизации.

Организационные детали