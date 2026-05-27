Мои заказы

Анталья за пределами пляжей - из Белека (всё включено)

Атмосфера Старого города, шум водопадов Дюден и морская прогулка
Вы откроете для себя другую сторону знаменитого курорта: с тенистым парком и гротом у Верхнего Дюдена, живописными пейзажами побережья и Калеичи с колоритными османскими особняками и цветущими бугенвиллеями.

А ещё понаблюдаете за тем, как кусочек серебра превращается в украшение, и узнаете любопытные факты о локациях.
Анталья за пределами пляжей - из Белека (всё включено)
Анталья за пределами пляжей - из Белека (всё включено)
Анталья за пределами пляжей - из Белека (всё включено)

Описание экскурсии

Нижний и Верхний Дюден

Сначала вы увидите, как потоки воды с грохотом срываются со скал прямо в Средиземное море. А позже посетите второй водопад, прогуляетесь по тенистым аллеям парка, рассмотрите мостики над водой, преодолеете каменистые уступы и спуститесь в грот за водопадом.

Центр ювелирного искусства

Здесь на ваших глазах из кусочка серебра родится изящное украшение.

Морская прогулка

Корабль понесёт нас по волнам к Малому водопаду. По пути вы насладитесь видами побережья.

Калеичи

Завершите день в самом атмосферном районе Анталии. У вас будет свободное время, чтобы пройтись по старинным улочкам, рассмотреть османские особняки, цветущие бугенвиллеи, уютные дворики и посетить смотровые площадки.

Вы узнаете:

  • почему Нижний Дюден считают одним из редчайших водопадов
  • как река тысячелетиями формировала местный ландшафт
  • чем знаменит Калеичи и как старый порт превратился в гавань для яхт
  • почему минарет Йивли стал визитной карточкой города

Ориентировочный тайминг

7:50–8:50 — выезд из отелей
9:40–10:10 — водопад Нижний Дюден
10:30–11:00 — Центр ювелирного искусства
11:20–12:20 — Верхний Дюден
12:40–13:40 — морская прогулка к Малому водопаду
14:00–15:00 — обед
15:20–16:50 — свободное время в Калеичи
18:30 – 19:30 — возвращение в отели

Организационные детали

  • Транспорт зависит от количества путешественников: до 19 пассажиров (Volkswagen Crafter, Mercedes-Benz Sprinter), от 20 до 32 пассажиров (Anadolu Isuzu Novo, Otokar Sultan (Navigo), Temsa Prestij), от 40 до 46 пассажиров (Mercedes-Benz Travego, MAN Lion’s Coach, Temsa Safari)
  • В стоимость включены входные билеты, морская прогулка, услуги гида, а также обед (в меню — курица, рис/макароны, салат). Напитки оплачиваются отдельно
  • На экскурсии есть шопинг-заезды, во время которых вы можете познакомиться с историческими ремёслами региона
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
От 12 лет и старше€34
От 5 до 11 лет€24
Дети до 4 лет (с посадочным местом)€24
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — Организатор в Белеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 12421 туриста
Я представляю туристическую компанию, для которой ваш комфорт и яркие впечатления — на первом месте! Мы предлагаем интересные экскурсии в таких регионах, как Аланья, Сиде, Анталья, Кемер и Белек. Вас ждут впечатляющие пейзажи Турции, национальная кухня, популярные и малоизвестные достопримечательности. Мы готовы порадовать вас как групповыми, так и индивидуальными программами.

Входит в следующие категории Белека

Похожие экскурсии на «Анталья за пределами пляжей - из Белека (всё включено)»

Из Белека - в Анталью
На машине
Сплавы и рафтинг
5.5 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Белека - в Анталью
Приглашаем на увлекательное путешествие из Белека в Анталью, где вас ждут исторические открытия и природные чудеса
Начало: У шлагбаума вашего отеля
30 мая в 09:00
31 мая в 09:00
€398 за всё до 8 чел.
Старый город Антальи + водопады Куршунлу и Дюден
На машине
5 часов
31 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Старый город Антальи + водопады Куршунлу и Дюден
Познакомиться с историей района Калеичи и посетить одни из красивейших водопадов Турции
Начало: У вашего отеля
29 мая в 09:00
1 июл в 09:00
€295 за всё до 6 чел.
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Белека
На машине
4.5 часа
38 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Белека
Знакомство с историческим наследием Антальи и природной красотой водопада Дюден в уютной атмосфере
7 июн в 08:30
9 июн в 08:30
€250 за всё до 4 чел.
Старый город Антальи + водная прогулка с посещением водопадов (из Белека)
На автобусе
8 часов
1 отзыв
Групповая
Старый город Антальи + водная прогулка с посещением водопадов (из Белека)
Исследовать Старый город, проплыть вдоль крепостных стен и побывать у знаменитых каскадов
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€28 за человека
У нас ещё много экскурсий в Белеке. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Белеке
€34 за человека