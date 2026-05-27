Вы откроете для себя другую сторону знаменитого курорта: с тенистым парком и гротом у Верхнего Дюдена, живописными пейзажами побережья и Калеичи с колоритными османскими особняками и цветущими бугенвиллеями. А ещё понаблюдаете за тем, как кусочек серебра превращается в украшение, и узнаете любопытные факты о локациях.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Нижний и Верхний Дюден

Сначала вы увидите, как потоки воды с грохотом срываются со скал прямо в Средиземное море. А позже посетите второй водопад, прогуляетесь по тенистым аллеям парка, рассмотрите мостики над водой, преодолеете каменистые уступы и спуститесь в грот за водопадом.

Центр ювелирного искусства

Здесь на ваших глазах из кусочка серебра родится изящное украшение.

Морская прогулка

Корабль понесёт нас по волнам к Малому водопаду. По пути вы насладитесь видами побережья.

Калеичи

Завершите день в самом атмосферном районе Анталии. У вас будет свободное время, чтобы пройтись по старинным улочкам, рассмотреть османские особняки, цветущие бугенвиллеи, уютные дворики и посетить смотровые площадки.

Вы узнаете:

почему Нижний Дюден считают одним из редчайших водопадов

как река тысячелетиями формировала местный ландшафт

чем знаменит Калеичи и как старый порт превратился в гавань для яхт

почему минарет Йивли стал визитной карточкой города

Ориентировочный тайминг

7:50–8:50 — выезд из отелей

9:40–10:10 — водопад Нижний Дюден

10:30–11:00 — Центр ювелирного искусства

11:20–12:20 — Верхний Дюден

12:40–13:40 — морская прогулка к Малому водопаду

14:00–15:00 — обед

15:20–16:50 — свободное время в Калеичи

18:30 – 19:30 — возвращение в отели

Организационные детали