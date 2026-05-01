Памуккале впечатляет в любое время, но на рассвете из корзины воздушного шара — это совершенно особенный опыт.
Вы увидите, как белые травертиновые каскады, руины античного Иераполиса и окружающие долины постепенно проступают в утреннем свете. А затем позавтракаете и прогуляетесь по террасам и древнему городу. Это будет долгий день — из тех, что запоминаются навсегда.
Описание трансфер
~2:00 — выезд из отеля в Белеке
~5:30 — прибытие на взлётную площадку. Те, кто выбрал полёт, готовятся к взлёту. Остальные отправляются на смотровую у озера Памуккале — наблюдать за шарами с земли.
~6:00 — полёт над долиной. Около 35 минут вы будете парить над травертиновыми террасами, руинами Иераполиса и окрестными долинами
~7:00 — завтрак и свободное время в Памуккале
~12:00 — обед и дегустация в местном винном погребе (18+)
~14:00 — выезд в Анталью. По пути будет техническая остановка
21:00–22:00 — возвращение в отель
Организационные детали
- Трансфер проходит на комфортабельном автомобиле
- В стоимость входят: страховка, завтрак, обед и дегустация, а также полёт на шаре + сертификат о полёте (при выборе соответствующей категории билета)
- Дополнительно оплачивается входной билет в Памуккале — €30 и напитки во время обеда
- С вами будет один из гидов нашей команды
в понедельник и четверг в 00:30
Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый 6+. Полёт на воздушном шаре включён
|€195
|Взрослый 6+. Полёт на воздушном шаре и вход в Памуккале включены
|€235
|Только смотровая площадка
|€44
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и четверг в 00:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Заур — Организатор в Белеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 88 туристов
Я основатель экскурсионного агентства, созданного с одной главной целью: делиться с гостями Турции богатейшими знаниями об этой удивительной стране. Я работал гидом более 16 лет. За это время провёл тысячи
