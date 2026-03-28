Проведём день на яхте в самых живописных уголках Бодрумского побережья.
У нас будет 4 остановки: Немецкая бухта со скалами и прозрачной водой, райский остров Орак для снорклинга и загара, уединённая Красная бухта и Заячий мыс с панорамами Средиземноморья. В середине дня — обед на борту под морской бриз. Идеальный формат, чтобы разнообразить пляжный отдых.
У нас будет 4 остановки: Немецкая бухта со скалами и прозрачной водой, райский остров Орак для снорклинга и загара, уединённая Красная бухта и Заячий мыс с панорамами Средиземноморья. В середине дня — обед на борту под морской бриз. Идеальный формат, чтобы разнообразить пляжный отдых.
Описание экскурсии
10:00 — трансфер в порт из отеля
10:50 — Немецкая бухта: лазурная вода, живописные скалы и солнечные пляжи
11:30–13:00 — остров Орак. В главной точке маршрута у вас будет полтора часа, чтобы поплавать в кристально чистой воде среди разноцветных рыбок
13:00–14:00 — обед на борту: курица, макароны, салат
14:30–15:30 — уединённая Красная бухта
15:45–16:30 — Заячий мыс и последняя остановка для купания
17:00 — возвращение в порт и трансфер в отель
Организационные детали
- В стоимость входит:
— трансфер из/в отель в районах Битез и Гюмбет
— морская прогулка на яхте с обедом на борту. Напитки оплачиваются отдельно. Брать еду и напитки с собой на борт нельзя
- Для каждого пассажира предусмотрен спасжилет
- Прогулка проходит в формате свободного отдыха — без гида
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€45
|Дети от 4 до 11
|€25
|Дети до 3
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — Организатор в Бодруме
Я представляю туристическую компанию, которая успешно работает по всей Турции. Мы создаём путешествия на любой вкус: увлекательные экскурсии по историческим местам, познавательные маршруты, а также активные и экстремальные туры для
Входит в следующие категории Бодрума
