Проведём день на яхте в самых живописных уголках Бодрумского побережья. У нас будет 4 остановки: Немецкая бухта со скалами и прозрачной водой, райский остров Орак для снорклинга и загара, уединённая Красная бухта и Заячий мыс с панорамами Средиземноморья. В середине дня — обед на борту под морской бриз. Идеальный формат, чтобы разнообразить пляжный отдых.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

10:00 — трансфер в порт из отеля

10:50 — Немецкая бухта: лазурная вода, живописные скалы и солнечные пляжи

11:30–13:00 — остров Орак. В главной точке маршрута у вас будет полтора часа, чтобы поплавать в кристально чистой воде среди разноцветных рыбок

13:00–14:00 — обед на борту: курица, макароны, салат

14:30–15:30 — уединённая Красная бухта

15:45–16:30 — Заячий мыс и последняя остановка для купания

17:00 — возвращение в порт и трансфер в отель

Организационные детали