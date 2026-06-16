Oбзорная экскурсия по Бодруму - от античных руин до средневекового замка

Подарите себе день, наполненный морским бризом, древними легендами и солнечным настроением.
Бодрум откроет перед вами свои тайны — от величественных руин древнего Галикарнаса до панорамных видов с крепостных стен. Здесь каждый шаг — это прикосновение к истории, а каждый взгляд — открытка с лазурным морем.
Бодрум откроет перед вами свои тайны — от величественных руин древнего Галикарнаса до панорамных видов с крепостных стен. Здесь каждый шаг — это прикосновение к истории, а каждый взгляд — открытка с лазурным морем.
Описание экскурсии
Экскурсия начнётся с Бодрумского замка, возведённого рыцарями-госпитальерами в 15 веке. Сегодня его стены хранят экспозиции музея подводной археологии, а виды с башен открывают панораму на город и море.
Следующая остановка — Античный театр, построенный в 4 веке до н. э. Он вмещал более 13 тысяч зрителей и использовался для представлений, гладиаторских боёв и собраний горожан.
Затем вы увидите Ворота Миндоса, сохранившиеся со времён осады города войсками Александра Македонского. Эти руины — редкий памятник античной оборонительной архитектуры.
Османское наследие представят ветряные мельницы 18–19 веков на холме Гёктепе, где когда-то мололи зерно для всего региона.
Примерный тайминг:
- Встреча с гидом в вашем отеле — 9:00
- Замок Святого Петра — 9:30
- Античный театр — 11:00
- Ветряные мельницы — 11:15
- Ворота Миндоса — 11:30
- Посещение аутлет-центра Factory, где можно приобрести рахат-лукум, пахлаву, чай, кофе, специи и сувениры — 11:45
- Свободное время в центре города (30 минут) — 12:15
- Возвращение в отель — 12:45
Обратите внимание, что программа и условия могут быть немного изменены
Организационные детали
- Трансфер входит в стоимость
- Дополнительные расходы: билет в Бодрумский замок — €23
- Билеты приобретаются самостоятельно в кассах при входе на территорию достопримечательностей
- С вами будет гид-водитель из нашей команды
в пятницу в 09:00 и 14:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€40
|Дети до 12 лет
|€25
|Дети до 7 лет
|€10
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 09:00 и 14:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Бора — Организатор в Бодруме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я представляю компанию, организующую экскурсии и поездки в сопровождении гидов. Все мероприятия полностью застрахованы и зарегистрированы в Министерстве туризма и Национальной транспортной системе UETS. Вы также можете заказать индивидуальные программы, специально организованные в соответствии с вашими личными пожеланиями. Желаем вам спокойного отдыха в Турции!
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