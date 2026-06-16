Oбзорная экскурсия по Бодруму - от античных руин до средневекового замка

Подарите себе день, наполненный морским бризом, древними легендами и солнечным настроением. Бодрум откроет перед вами свои тайны — от величественных руин древнего Галикарнаса до панорамных видов с крепостных стен. Здесь каждый шаг — это прикосновение к истории, а каждый взгляд — открытка с лазурным морем.

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Описание экскурсии

Экскурсия начнётся с Бодрумского замка, возведённого рыцарями-госпитальерами в 15 веке. Сегодня его стены хранят экспозиции музея подводной археологии, а виды с башен открывают панораму на город и море.

Следующая остановка — Античный театр, построенный в 4 веке до н. э. Он вмещал более 13 тысяч зрителей и использовался для представлений, гладиаторских боёв и собраний горожан.

Затем вы увидите Ворота Миндоса, сохранившиеся со времён осады города войсками Александра Македонского. Эти руины — редкий памятник античной оборонительной архитектуры.

Османское наследие представят ветряные мельницы 18–19 веков на холме Гёктепе, где когда-то мололи зерно для всего региона.

Примерный тайминг:

Встреча с гидом в вашем отеле — 9:00

Замок Святого Петра — 9:30

Античный театр — 11:00

Ветряные мельницы — 11:15

Ворота Миндоса — 11:30

Посещение аутлет-центра Factory, где можно приобрести рахат-лукум, пахлаву, чай, кофе, специи и сувениры — 11:45

Свободное время в центре города (30 минут) — 12:15

Возвращение в отель — 12:45

Обратите внимание, что программа и условия могут быть немного изменены

Организационные детали