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Музеи и искусство Бодрума

Найдено 3 экскурсии в категории «Музеи» в Бодруме, цены от €49. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Добро пожаловать в Бодрум
Пешая
3 часа
63 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Бодрум
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бодрума: от древних руин до бело-голубых домиков, насыщенная история и культура ждут вас
«Осмотрите крепость Святого Петра, где расположен музей подводной археологии»
Сегодня в 08:00
Завтра в 12:00
€200 за всё до 10 чел.
Бодрум - город, где сливаются белый и синий цвета
Пешая
3 часа
88 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Бодрум - город, где сливаются белый и синий цвета
Откройте для себя волшебство Бодрума, где каждый шаг открывает страницу истории, а каждый поворот дарит новые впечатления
«Увидим руины легендарного мавзолея — одного из семи чудес света Античности, поздороваемся с суровым и загадочным замком Святого Петра, в котором расположен музей подводной археологии»
13 июн в 08:00
14 июн в 08:30
€200 за всё до 3 чел.
Oбзорная экскурсия по Бодруму - от античных руин до средневекового замка
На машине
5 часов
Групповая
до 18 чел.
Oбзорная экскурсия по Бодруму - от античных руин до средневекового замка
Живописные бухты, уютная марина и прогулки по Старому городу с белыми домами и цветущими улицами
Начало: От вашего отеля
«Сегодня его стены хранят экспозиции музея подводной археологии, а виды с башен открывают панораму на город и море»
Расписание: в пятницу в 08:00
Завтра в 08:00
19 июн в 08:00
€49 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Р
Добро пожаловать в Бодрум
Дата посещения: 18 окт 2025
Мы отдыхали в Бодруме и решили познакомиться с его достопримечательностями. Нам повезло, что мы попали к такому замечательному экскурсоводу, как
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Лали . Она очень хороший специалист увлеченный своим делом. Ещё очень быстро и хорошо чувствует запросы своих туристов. Перестраивает маршрут под их интересы и желания. Я была с детьми, конечно они устали, но Лали давала возможность отдохнуть, подбирая для нас удобные красивые места. Продолжительная экскурсия пролетела незаметно, мы влюбились в этот город с его богатейшей историей.
Мы провели насыщенный и яркий день в компании прекрасного гида и душевного человека.

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Наталия
Добро пожаловать в Бодрум
Впечатления супер! Лале очень интересно рассказывает, с юмором, умеет удержать внимание, моментально считывает настроение и пожелания и простраивает под них
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маршрут.
Пили очень вкусный кофе в интересном, атмосферном месте. Это незабываемо!
Знает самые лучшие локации для фото и ещё и делает крутые фото! Наша компания в восторге, от души рекомендуем Лале и ее экскурсии.

Впечатления супер! Лале очень интересно рассказывает, с юмором, умеет удержать внимание, моментально считывает настроение и пожелания
Впечатления супер! Лале очень интересно рассказывает, с юмором, умеет удержать внимание, моментально считывает настроение и пожелания
Впечатления супер! Лале очень интересно рассказывает, с юмором, умеет удержать внимание, моментально считывает настроение и пожелания
Впечатления супер! Лале очень интересно рассказывает, с юмором, умеет удержать внимание, моментально считывает настроение и пожелания
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М
Добро пожаловать в Бодрум
Все прошло отлично! Экскурсовод очень приятная и харизматичная девушка! Прогулкой остались довольны!)
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Евгений
Добро пожаловать в Бодрум
всё очень понравилось! Лале супер! рекомендуем
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Anna
Бодрум - город, где сливаются белый и синий цвета
экскурсия прошла хорошо, все понравилось
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Ю
Добро пожаловать в Бодрум
Все было интересно, весело и комфортно!!! Человек любит свое дело!
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Е
Добро пожаловать в Бодрум
Уже порекомендовала друзьям и турагенту Лале! Прекрасный человек, добрый, отзывчивый. Быстро договорились, маршрут был построен с учетом наших пожеланий, организовала
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трансфер от отеля, знает город и жителей. Было интересно слушать рассказы про достопримечательности. Бодрум очень красивый город, прекрасные виды с крепости. Было время и покушать, побродить и сделать фото. В конце купили сувениры на рынке.
Спасибо Лале за то, что открыли для нас столько удивительных мест!

Уже порекомендовала друзьям и турагенту Лале! Прекрасный человек, добрый, отзывчивый. Быстро договорились, маршрут был построен с
Уже порекомендовала друзьям и турагенту Лале! Прекрасный человек, добрый, отзывчивый. Быстро договорились, маршрут был построен с
Уже порекомендовала друзьям и турагенту Лале! Прекрасный человек, добрый, отзывчивый. Быстро договорились, маршрут был построен с
Уже порекомендовала друзьям и турагенту Лале! Прекрасный человек, добрый, отзывчивый. Быстро договорились, маршрут был построен с
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В
Добро пожаловать в Бодрум
Лале отличный экскурсовод, всем очень понравилась экскурсия и организация. Рекомендую!
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Е
Добро пожаловать в Бодрум
Самые яркие впечатления. Лале обладает отличными знаниями истории города, а также ответит на все интересующие вопросы. Три часа пролетели как пять минут, не хотелось расставаться с Лале. Спасибо большое!
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С
Бодрум - город, где сливаются белый и синий цвета
Были на экскурсии у Джемиля в конце сентября. Заранее попросили составить маршрут, который сочетал бы в себе историю города и
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прогулку по красивым местам. Джемиль прекрасно учел наши пожелания — мы прогулялись по живописным улицам, узнали много об истории города, сделали классные фотографии и отлично провели время) Рекомендуем Джемиля как замечательного гида, который умеет организовать маршрут по вашим интересам)

Были на экскурсии у Джемиля в конце сентября. Заранее попросили составить маршрут, который сочетал бы в
Были на экскурсии у Джемиля в конце сентября. Заранее попросили составить маршрут, который сочетал бы в
Были на экскурсии у Джемиля в конце сентября. Заранее попросили составить маршрут, который сочетал бы в
Были на экскурсии у Джемиля в конце сентября. Заранее попросили составить маршрут, который сочетал бы в+2
Были на экскурсии у Джемиля в конце сентября. Заранее попросили составить маршрут, который сочетал бы в
Были на экскурсии у Джемиля в конце сентября. Заранее попросили составить маршрут, который сочетал бы в
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Всего 151 отзыв в Бодруме в категории "Музеи"

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Ответы на вопросы от путешественников по Бодруму в категории «Музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бодруме
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Добро пожаловать в Бодрум;
  2. Бодрум - город, где сливаются белый и синий цвета;
  3. Oбзорная экскурсия по Бодруму - от античных руин до средневекового замка.
Какие места ещё посмотреть в Бодруме
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Эфес;
  2. Памуккале;
  3. Иераполис;
  4. Ворота Миндоса.
Сколько стоит экскурсия по Бодруму в июне 2026
Сейчас в Бодруме в категории "Музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 49 до 200. Туристы уже оставили гидам 151 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.41 из 5
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