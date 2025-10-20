Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Бодрум
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бодрума: от древних руин до бело-голубых домиков, насыщенная история и культура ждут вас
«Осмотрите крепость Святого Петра, где расположен музей подводной археологии»
Сегодня в 08:00
Завтра в 12:00
€200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Бодрум - город, где сливаются белый и синий цвета
Откройте для себя волшебство Бодрума, где каждый шаг открывает страницу истории, а каждый поворот дарит новые впечатления
«Увидим руины легендарного мавзолея — одного из семи чудес света Античности, поздороваемся с суровым и загадочным замком Святого Петра, в котором расположен музей подводной археологии»
13 июн в 08:00
14 июн в 08:30
€200 за всё до 3 чел.
Групповая
до 18 чел.
Oбзорная экскурсия по Бодруму - от античных руин до средневекового замка
Живописные бухты, уютная марина и прогулки по Старому городу с белыми домами и цветущими улицами
Начало: От вашего отеля
«Сегодня его стены хранят экспозиции музея подводной археологии, а виды с башен открывают панораму на город и море»
Расписание: в пятницу в 08:00
Завтра в 08:00
19 июн в 08:00
€49 за человека
Последние отзывы на экскурсии
Р
Дата посещения: 18 окт 2025
Мы отдыхали в Бодруме и решили познакомиться с его достопримечательностями. Нам повезло, что мы попали к такому замечательному экскурсоводу, как
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Впечатления супер! Лале очень интересно рассказывает, с юмором, умеет удержать внимание, моментально считывает настроение и пожелания и простраивает под них
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М
Все прошло отлично! Экскурсовод очень приятная и харизматичная девушка! Прогулкой остались довольны!)
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всё очень понравилось! Лале супер! рекомендуем
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экскурсия прошла хорошо, все понравилось
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Ю
Все было интересно, весело и комфортно!!! Человек любит свое дело!
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Е
Уже порекомендовала друзьям и турагенту Лале! Прекрасный человек, добрый, отзывчивый. Быстро договорились, маршрут был построен с учетом наших пожеланий, организовала
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В
Лале отличный экскурсовод, всем очень понравилась экскурсия и организация. Рекомендую!
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Е
Самые яркие впечатления. Лале обладает отличными знаниями истории города, а также ответит на все интересующие вопросы. Три часа пролетели как пять минут, не хотелось расставаться с Лале. Спасибо большое!
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С
Были на экскурсии у Джемиля в конце сентября. Заранее попросили составить маршрут, который сочетал бы в себе историю города и
+2
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Всего 151 отзыв в Бодруме в категории "Музеи"
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Ответы на вопросы от путешественников по Бодруму в категории «Музеи»
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