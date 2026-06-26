Это путешествие объединяет два главных впечатления региона — полёт на воздушном шаре над Памуккале на рассвете и прогулку по древнему городу Иераполис. Вы увидите, как первые лучи солнца окрашивают белые травертины в розовые и золотые оттенки, а затем отправитесь исследовать один из самых известных античных курортов Римской империи с термальными источниками и некрополем.

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Описание экскурсии

Полёт на воздушном шаре над Памуккале

На рассвете вас ждёт незабываемый полёт продолжительностью около 90 минут. С высоты до 1000 метров открываются виды на белоснежные террасы, бассейн Клеопатры и руины древнего города. В небе поднимаются десятки воздушных шаров, создавая одно из самых впечатляющих зрелищ Турции.

Иераполис — древний город-курорт

После полёта мы отправимся в Иераполис — античный город, основанный во 2 веке до н. э. Вы увидите термальные источники, древние улицы и узнаете, почему сюда приезжали императоры и знатные римляне.

Ворота Плутона и некрополь

Познакомитесь с загадочными «Воротами Плутона», древними представлениями о подземном мире и прогуляетесь по одному из крупнейших античных некрополей региона с усыпальницами и фресками.

Бассейн Клеопатры и свободное время

У вас будет возможность увидеть знаменитый бассейн Клеопатры и при желании искупаться в его термальных водах, а также сделать фотографии на фоне уникальных природных террас.

Примерный тайминг

0:30–1:00 — сбор гостей и отправление из отелей Бодрума

2:00 — остановка в городе Söke (10 минут): чай, туалет, отдых

4:30 — прибытие в район Памуккале, встреча с командой организаторов

4:40–5:00 — подготовка к полёту и инструктаж

5:00–6:30 — полёт на воздушном шаре над Памуккале (≈ 90 минут)

6:30 — возвращение к автобусу

6:50–7:30 — завтрак в местном ресторане

8:00–9:00 — экскурсия по древнему городу Иераполис с гидом

9:00–9:30 — свободное время: фото, прогулка, бассейн Клеопатры (по желанию)

10:00 — выезд обратно в Бодрум

12:00 — остановка в Söke (10 минут): чай, туалет

13:30–14:30 — прибытие в отели Бодрума

Организационные детали