Вы увидите, как первые лучи солнца окрашивают белые травертины в розовые и золотые оттенки, а затем отправитесь исследовать один из самых известных античных курортов Римской империи с термальными источниками и некрополем.
Описание экскурсии
Полёт на воздушном шаре над Памуккале
На рассвете вас ждёт незабываемый полёт продолжительностью около 90 минут. С высоты до 1000 метров открываются виды на белоснежные террасы, бассейн Клеопатры и руины древнего города. В небе поднимаются десятки воздушных шаров, создавая одно из самых впечатляющих зрелищ Турции.
Иераполис — древний город-курорт
После полёта мы отправимся в Иераполис — античный город, основанный во 2 веке до н. э. Вы увидите термальные источники, древние улицы и узнаете, почему сюда приезжали императоры и знатные римляне.
Ворота Плутона и некрополь
Познакомитесь с загадочными «Воротами Плутона», древними представлениями о подземном мире и прогуляетесь по одному из крупнейших античных некрополей региона с усыпальницами и фресками.
Бассейн Клеопатры и свободное время
У вас будет возможность увидеть знаменитый бассейн Клеопатры и при желании искупаться в его термальных водах, а также сделать фотографии на фоне уникальных природных террас.
Примерный тайминг
0:30–1:00 — сбор гостей и отправление из отелей Бодрума
2:00 — остановка в городе Söke (10 минут): чай, туалет, отдых
4:30 — прибытие в район Памуккале, встреча с командой организаторов
4:40–5:00 — подготовка к полёту и инструктаж
5:00–6:30 — полёт на воздушном шаре над Памуккале (≈ 90 минут)
6:30 — возвращение к автобусу
6:50–7:30 — завтрак в местном ресторане
8:00–9:00 — экскурсия по древнему городу Иераполис с гидом
9:00–9:30 — свободное время: фото, прогулка, бассейн Клеопатры (по желанию)
10:00 — выезд обратно в Бодрум
12:00 — остановка в Söke (10 минут): чай, туалет
13:30–14:30 — прибытие в отели Бодрума
Организационные детали
- В корзине до 20 человек
- Стоимость полёта оплачивается отдельно на месте — 125 евро за чел.
- После бронирования необходимо подтвердить количество участников не позднее чем за 8 часов до отправления, чтобы зарезервировать места в корзине воздушного шара
- Тип трансфера зависит от количества человек в группе
- С вами будет гид из нашей команды
в понедельник в 00:30
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|€150
|Дети до 12 лет
|€80