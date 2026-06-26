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Памуккале на рассвете: полёт на воздушном шаре и древний Иераполис

Увидеть белоснежные террасы с высоты птичьего полёта и пройти по следам древнего Рима
Это путешествие объединяет два главных впечатления региона — полёт на воздушном шаре над Памуккале на рассвете и прогулку по древнему городу Иераполис.

Вы увидите, как первые лучи солнца окрашивают белые травертины в розовые и золотые оттенки, а затем отправитесь исследовать один из самых известных античных курортов Римской империи с термальными источниками и некрополем.
Памуккале на рассвете: полёт на воздушном шаре и древний Иераполис
Памуккале на рассвете: полёт на воздушном шаре и древний Иераполис
Памуккале на рассвете: полёт на воздушном шаре и древний Иераполис

Описание экскурсии

Полёт на воздушном шаре над Памуккале

На рассвете вас ждёт незабываемый полёт продолжительностью около 90 минут. С высоты до 1000 метров открываются виды на белоснежные террасы, бассейн Клеопатры и руины древнего города. В небе поднимаются десятки воздушных шаров, создавая одно из самых впечатляющих зрелищ Турции.

Иераполис — древний город-курорт

После полёта мы отправимся в Иераполис — античный город, основанный во 2 веке до н. э. Вы увидите термальные источники, древние улицы и узнаете, почему сюда приезжали императоры и знатные римляне.

Ворота Плутона и некрополь

Познакомитесь с загадочными «Воротами Плутона», древними представлениями о подземном мире и прогуляетесь по одному из крупнейших античных некрополей региона с усыпальницами и фресками.

Бассейн Клеопатры и свободное время

У вас будет возможность увидеть знаменитый бассейн Клеопатры и при желании искупаться в его термальных водах, а также сделать фотографии на фоне уникальных природных террас.

Примерный тайминг

0:30–1:00 — сбор гостей и отправление из отелей Бодрума
2:00 — остановка в городе Söke (10 минут): чай, туалет, отдых
4:30 — прибытие в район Памуккале, встреча с командой организаторов
4:40–5:00 — подготовка к полёту и инструктаж
5:00–6:30 — полёт на воздушном шаре над Памуккале (≈ 90 минут)
6:30 — возвращение к автобусу
6:50–7:30 — завтрак в местном ресторане
8:00–9:00 — экскурсия по древнему городу Иераполис с гидом
9:00–9:30 — свободное время: фото, прогулка, бассейн Клеопатры (по желанию)
10:00 — выезд обратно в Бодрум
12:00 — остановка в Söke (10 минут): чай, туалет
13:30–14:30 — прибытие в отели Бодрума

Организационные детали

  • В корзине до 20 человек
  • Стоимость полёта оплачивается отдельно на месте — 125 евро за чел.
  • После бронирования необходимо подтвердить количество участников не позднее чем за 8 часов до отправления, чтобы зарезервировать места в корзине воздушного шара
  • Тип трансфера зависит от количества человек в группе
  • С вами будет гид из нашей команды

в понедельник в 00:30

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный€150
Дети до 12 лет€80
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 00:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Бора
Бора — Организатор в Бодруме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я представляю компанию, организующую экскурсии и поездки в сопровождении гидов. Все мероприятия полностью застрахованы и зарегистрированы в Министерстве туризма и Национальной транспортной системе UETS. Вы также можете заказать индивидуальные программы, специально организованные в соответствии с вашими личными пожеланиями. Желаем вам спокойного отдыха в Турции!

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