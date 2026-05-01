Вы подниметесь в небо, когда заря разольётся нежной акварелью и озарит впечатляющие картины.
Под вами — хлопковые ступени, бирюзовые чаши, амфитеатр, колонны, на горизонте — очертания Денизли и Карахаита. Отсюда масштаб виден во всей полноте, а каждый ракурс создан для фото. После полёта будет время для классического знакомства — прогулки по террасам и улицам.
Описание экскурсии
Выезжаем ночью, прибудем ранним утром. Вы пройдёте инструктаж по безопасности, наземная команда поможет с посадкой. Вместе с пилотом подниметесь на шаре на высоту до 1 км. С воздуха полюбуетесь террасами, развалинами, окрестными городами.
После посадки отпразднуете полёт бокалом безалкогольного шампанского и получите диплом участника. Далее — самостоятельная прогулка по Памуккале и Иераполису, обед. Затем вернёмся в Бодрум.
Организационные детали
- В стоимость включены: трансфер на автобусе, полёт на воздушном шаре, обед без напитков
- Полёт пройдёт на современном шаре с навигационным и коммуникационным оборудованием. Вас сопроводят лицензированный опытный пилот и наземная команда. Перед стартом оформляется страховка, проводится инструктаж по безопасности
- Дорога в обе стороны займёт 7-8 часов, полёт — 1 час
- Дополнительно оплачиваются завтрак, напитки (можно взять перекус и воду с собой), входной билет в комплекс (€30)
- С вами будет гид из нашей команды
в воскресенье в 02:00
Стоимость экскурсии
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 02:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — Организатор в Бодруме
Провела экскурсии для 607 туристов
Я представляю туристическую компанию, которая работает по всей Турции. Мы предлагаем разнообразные путешествия: от исторических и познавательных поездок до экстремальных туров для любителей активного отдыха. С многолетним опытом работы и
