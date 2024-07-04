Экскурсии со скидкой в Каппадокии 25%

Найдено 18 экскурсий в категории «Со скидкой» в Каппадокии, цены от €52, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Полёт мечты над Каппадокией
🚗 На машине
🎈 На воздушном шаре
скидка
15%
Групповая
1 час
411 отзывов
Полёт мечты над Каппадокией - групповая экскурсия
Ощутите магию Каппадокии с высоты птичьего полета. Восхитительные пейзажи и профессиональная организация сделают ваш полет на воздушном шаре незабываемым
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
Расписание: ежедневно в 04:00
10 июля в 04:00
11 июля в 04:00
229195 за человека
Джип-сафари по живописной Каппадокии (в группе)
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
15%
Групповая
2 часа
3 отзыва
Джип-сафари по живописной Каппадокии (в группе)
Каппадокия удивит вас своими уникальными пейзажами и природными чудесами. Побывайте в Розовой долине, Долине Любви и деревне Чавушин в лучах утреннего солнца
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 05:00 и 15:00
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
6858 за человека
Южная и северная Каппадокия за 1 день
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
15 отзывов
Южная и северная Каппадокия за 1 день
Посетите уникальные места Каппадокии за один день: Долина любви, замок Учисар, подземный город Каймаклы, Долина голубей, каньон Ихлара и монастырь Селиме
Начало: Гореме
Завтра в 09:30
8 июля в 09:30
339289 за всё до 10 чел.
Прогулка по Розовой долине
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Прогулка по Розовой долине: индивидуальная экскурсия
Розовая долина в Каппадокии: 5 км пешком, три византийские церкви, крепость Ортахисар и закат среди розовых скал. Экскурсия для активных туристов
Начало: У вашего отеля в Гёреме
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
350263 за всё до 5 чел.
Секреты Каппадокии
🚌 На автобусе
скидка
20%
Групповая
5 часов
2 отзыва
Секреты Каппадокии: Групповая экскурсия по живописным долинам и историческим памятникам
Погрузитесь в атмосферу Каппадокии за пять часов. Посетите долины, скалы, исторические памятники и гончарные мастерские. Оцените красоту региона
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 09:30 и 09:45
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
6552 за человека
По северной Каппадокии - с местным гидом
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
6.5 часов
1 отзыв
Погружение в древнюю Каппадокию: Учхисар, Гёреме, Аванос и не только
Путешествие в сердце Каппадокии без толп туристов. Откройте уникальные пейзажи, исторические памятники и местный быт в компании опытного гида
Начало: Гореме
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
321257 за всё до 10 чел.
Большое путешествие в сердце Каппадокии
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
6.5 часов
1 отзыв
Большое путешествие в сердце Каппадокии: индивидуальная экскурсия
На нашей экскурсии вы увидите волшебные долины, каменные столбы и древние церкви. Узнайте историю региона и насладитесь потрясающими видами
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
337270 за всё до 10 чел.
На ретроавтомобиле по долинам Каппадокии
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
На ретроавтомобиле по долинам Каппадокии
Откройте для себя Каппадокию с новой стороны! Путешествие на ретроавтомобиле по живописным долинам с профессиональным водителем
Начало: У отеля
Сегодня в 04:00
Завтра в 04:00
210179 за всё до 4 чел.
Каппадокия: полет на воздушном шаре
🚗 На машине
🎈 На воздушном шаре
скидка
5%
Групповая
1 час
4 отзыва
Восхитительный полет на воздушном шаре в Каппадокии
Не упустите шанс воспарить над Каппадокией на воздушном шаре! Вас ждет час незабываемых впечатлений и видов с высоты 1500 метров
Начало: На ресепшн вашего отеля
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
380361 за человека
Пешком по долинам Каппадокии с гидом, который живёт здесь с рождения
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
Пешком по долинам Каппадокии с гидом, который живёт здесь с рождения
Пешая экскурсия по нетронутым долинам Каппадокии с местным гидом. Узнайте историю региона и насладитесь видами без спешки и суеты
Начало: Гореме
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 234199 за всё до 6 чел.
Загадочная Каппадокия
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
15%
Индивидуальная
7.5 часов
6 отзывов
Загадочная Каппадокия: Путешествие по древним монастырям и подземным городам
Откройте волшебный мир Каппадокии: от подземных городов до византийских монастырей и сказочных дымоходов. Эксклюзивный маршрут с личным гидом
Начало: Гореме
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
339289 за всё до 10 чел.
Каппадокия - любовь с первого взгляда
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
7 отзывов
Каппадокия - любовь с первого взгляда: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в магию Каппадокии, исследуя её уникальные долины и древние крепости с местным гидом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
320256 за всё до 5 чел.
Джип-сафари по сказочному городу Ортахисар
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
15%
Групповая
2 часа
8 отзывов
Джип-сафари по сказочному городу Ортахисар, Каппадокия: впечатляющее приключение
Погрузитесь в мир древних легенд и невероятных пейзажей во время джип-сафари по Ортахисару, сердцу Каппадокии
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 12:00 и 17:30
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
6858 за человека
«Аэропорт - отель»: индивидуальный трансфер в Каппадокии
🚗 На машине
скидка
9%
Индивидуальная
30 минут
«Аэропорт - отель»: индивидуальный трансфер в Каппадокии
Начать отпуск с приятных эмоций и без лишних волнений добраться до отеля
Сегодня в 02:00
Завтра в 00:00
149135 за всё до 5 чел.
Каппадокия: индивидуальный трансфер из аэропортов Невшехира и Кайсери
🚗 На машине
скидка
14%
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальный трансфер в Каппадокии: ваш надежный путь от аэропорта до отеля
Прилетая в Каппадокию, каждый ищет удобный способ добраться до отеля. Наш индивидуальный трансфер - это выбор номер один для путешественников
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9077 за всё до 6 чел.
Самые известные места Каппадокии + дегустация вина
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
5.5 часов
Самые известные места Каппадокии + дегустация вина
Подземный город, древние церкви, скалы и винные нотки - главное в одной поездке
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
340289 за всё до 4 чел.
Долина любви, замок Ортахисар и дегустация вин
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Долина любви, замок Ортахисар и дегустация вин
Прокатиться по Каппадокии на классическом автомобиле и побывать в самом известном винном погребе
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 161129 за всё до 8 чел.
Южная Каппадокия: групповая экскурсия
🚌 На автобусе
скидка
4%
Групповая
7 часов
Южная Каппадокия: групповая экскурсия
Посетить подземный город и скальный собор, полюбоваться Долиной голубей и пообедать в долине Ихлара
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 09:30 и 09:45
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
7572 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    4 июля 2024
    Секреты Каппадокии
    Сулейман очень старается, молодец! Максимально комфортное общение, быстро отвечает на вопросы перед экскурсией, подъезжает ближе к точке поосмотра, если есть
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    возможность (а в 38 градусную жару это было очень кстати). В экскурсию был включен заезд на фабрику, я честно сказала что не хочу и мы не поехали. Спасибо за экскурсию 🌞

  • Е
    Елена
    3 июля 2024
    Полёт мечты над Каппадокией
    Полет прошел отлично, организация тоже на уровне. Забрали от отеля вовремя, привезли к месту полета. Утром было очень холодно и
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    пока надували шар, была возможность попить горячий чай и кофе, чтобы не замерзнуть. После полета выдали сертификаты, что было очень приятно и неожиданно) Сам полет точно стоит того, виды очень красивые, корзина комфортная, очень все понравилось!! Татьяна всегда была на связи в вотсап:)

  • е
    екатерина
    2 июля 2024
    Южная и северная Каппадокия за 1 день
    Наш экскурсовод Доган был к нам очень внимателен. До экскурсии он с нами связался и мы смогли поточнее обговорить маршрут,
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    заменили одну из локаций на нам более интересную. Спасибо, что пошли нам навстречу. Экскурсионный автобус очень комфортный, с хорошим обзором. За время экскурсии Доган рассказал об истории становления Турецкого государства, и очень удобно, что на русском языке, делал общие фото, достойный вниманию маршрут. Рекомендую этого экскурсовода! 🫶

  • В
    Вячеслав
    2 июля 2024
    Джип-сафари по живописной Каппадокии (в группе)
    Экскурсия понравилась. Взяли специально на рассвете, так как виды там просто фантастические. Нас заранее предупредили (еще до оформления экскурсии), что
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    шары мы не увидим, полеты шаров в этот день будут отменены, но нас это устраивало, на шаре мы полетали в предыдущее утро (это отдельные впечатления!). По организации всё четко. Вовремя заехали за нами, на джипе провезли по четырем локациям с красивыми видами. Ну и в конце (как у них заведено) угостили шампанским. Мурат всегда был на связи, на все вопросы и уточнения отвечал быстро. Мы довольны. Спасибо!!!

    Экскурсия понравилась. Взяли специально на рассвете, так как виды там просто фантастические. Нас заранее предупредили (ещеЭкскурсия понравилась. Взяли специально на рассвете, так как виды там просто фантастические. Нас заранее предупредили (ещеЭкскурсия понравилась. Взяли специально на рассвете, так как виды там просто фантастические. Нас заранее предупредили (ещеЭкскурсия понравилась. Взяли специально на рассвете, так как виды там просто фантастические. Нас заранее предупредили (ещеЭкскурсия понравилась. Взяли специально на рассвете, так как виды там просто фантастические. Нас заранее предупредили (ещеЭкскурсия понравилась. Взяли специально на рассвете, так как виды там просто фантастические. Нас заранее предупредили (еще
  • А
    Артем
    1 июля 2024
    Полёт мечты над Каппадокией
    Полет прошел отлично! Более того, хочу отметить очень приятный момент со стороны организатора - Татьяны. Бронировал заранее (за 2 месяца).
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    Ближе к дате полета предлагалась отличная скидка на последующие даты (в том числе на которую я уже забронировал). Уточнил у Татьяны, можно ли переоформить заказ по цене со скидкой. И Татьяна не только уверенно согласилась, но и сама все оформила на Tripster. Большое ей за это и за само событие спасибо! Вечером накануне экскурсии Татьяна сообщает всю информацию, переживать не нужно, все под контролем! Однозначно рекомендую!

    Полет прошел отлично! Более того, хочу отметить очень приятный момент со стороны организатора - Татьяны. БронировалПолет прошел отлично! Более того, хочу отметить очень приятный момент со стороны организатора - Татьяны. Бронировал
  • А
    Альбина
    30 июня 2024
    Секреты Каппадокии
    Сегодня были на экскурсии по Каппадокии с Сулейманом. Программа экскурсии очень насыщенная, побывали на нескольких локациях, Долина любви, Долина монахов, Долина
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    воображения. А еще мы посетили семейную гончарную мастерскую, нас приветливо встретили, угостили чаем, показали этапы изготовления посуды и дали нам возможность сделать вазу из красной глины! В программу экскурсии входит хороший обед в ресторане со шведским столом! Сулейман, отличный и доброжелательный экскурсовод, доступно и интересно рассказывает всю информацию! А еще, угостил нас очень вкусным кофе и сделал для нас чудесные фотографии! Спасибо большое Сулейман! Всем рекомендую, прекрасная экскурсия!

    Сегодня были на экскурсии по Каппадокии с СулейманомСегодня были на экскурсии по Каппадокии с СулейманомСегодня были на экскурсии по Каппадокии с СулейманомСегодня были на экскурсии по Каппадокии с СулейманомСегодня были на экскурсии по Каппадокии с Сулейманом
  • А
    Анна
    28 июня 2024
    Полёт мечты над Каппадокией
    Отличная организация экскурсии! Получили волшебные эмоции и впечатления! Отличный пилот Дэвид 👍 Рассказывал где летим, шутил все время. Летали вместо 50 мин почти 1,5 часа. По прилету угостили безалкогольным шампанским. Полет запомнится надолго!
  • А
    Асия
    24 июня 2024
    Каппадокия - любовь с первого взгляда
    Доброго дня всем) Доган просто молодец) Очень много знает и хорошо объясняет, ответил на все наши вопросы. Мы были с маленьким ребёнком.. и
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    он смог подстроиться под наш режим. . машина была тоже отличная супер Мы с мужем гуляли ходили везде. . а дети были в машине с телефонами))) то есть спокойно оставляли детей в машине с водителем. Водитель тоже красавчик) Мне кажется, всё что можно было посмотреть- Мы всё захватили)) благодарю))) если вернёмся то только к Догану)

    Доброго дня всем)
  • К
    Кристина
    18 июня 2024
    Прогулка по Розовой долине
    Мы с мужем остались очень довольны этой экскурсией. Гид забрал нас из отеля на комфортабельном минивэне, маршрут организован очень интересно,
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    всё продумано до мелочей. После завершения пешей прогулки нас отвезли на закат, я не могу описать всю ту красоту, которую мы видели. Выбрали именно эту экскурсию, чтобы можно было и узнать о Каппадокии и попасть на закат. Гид Доган очень хорошо владеет русским языком, объясняет интересно и понятно. Сразу чувствуется, что он хорошо владеет информацией о своём регионе. Он всегда на связи, что не мало важно, учёл все наши пожелания. Большое спасибо за такую интересную прогулку и незабываемые впечатления. Всем рекомендую

  • Е
    Евгения
    14 июня 2024
    Южная и северная Каппадокия за 1 день
    Нам устроили шикарную экскурсию, слегка скорректировав маршрут по нашей просьбе! Гид был очень дружелюбен, чисто и понятно говорит по-русски, никакого
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    недопонимания. Нигде не торопит, на вопросы старается отвечать по мере возможности, не навязывает никаких ненужных магазинов. Было несколько эксклюзивных моментов при посещении обычных туристических локаций. Не знаю, можно писать это на трипстере, но нам абсолютно все зашло на отлично!

    Нам устроили шикарную экскурсию, слегка скорректировав маршрут по нашей просьбе! Гид был очень дружелюбен, чисто иНам устроили шикарную экскурсию, слегка скорректировав маршрут по нашей просьбе! Гид был очень дружелюбен, чисто иНам устроили шикарную экскурсию, слегка скорректировав маршрут по нашей просьбе! Гид был очень дружелюбен, чисто и

Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Со скидкой»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каппадокии
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 18
  1. Полёт мечты над Каппадокией
  2. Джип-сафари по живописной Каппадокии (в группе)
  3. Южная и северная Каппадокия за 1 день
  4. Прогулка по Розовой долине
  5. Секреты Каппадокии
Какие места ещё посмотреть в Каппадокии
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Долина Любви
  3. Долина Голубей
  4. Аванос
  5. Крепость Учхисар
  6. Деревня Учхисар
  7. Долина монахов Пашабаг
  8. Крепость Ортахисар
  9. Монастыри Гёреме
  10. Парк Гёреме
Сколько стоит экскурсия по Каппадокии в июле 2024
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