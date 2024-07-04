1 чел.
По популярности
скидка
15%
Групповая
1 час
Полёт мечты над Каппадокией - групповая экскурсия
Ощутите магию Каппадокии с высоты птичьего полета. Восхитительные пейзажи и профессиональная организация сделают ваш полет на воздушном шаре незабываемым
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
Расписание: ежедневно в 04:00
10 июля в 04:00
11 июля в 04:00
229€195 за человека
скидка
15%
Групповая
2 часа
Джип-сафари по живописной Каппадокии (в группе)
Каппадокия удивит вас своими уникальными пейзажами и природными чудесами. Побывайте в Розовой долине, Долине Любви и деревне Чавушин в лучах утреннего солнца
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 05:00 и 15:00
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
68€58 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
Южная и северная Каппадокия за 1 день
Посетите уникальные места Каппадокии за один день: Долина любви, замок Учисар, подземный город Каймаклы, Долина голубей, каньон Ихлара и монастырь Селиме
Начало: Гореме
Завтра в 09:30
8 июля в 09:30
339€289 за всё до 10 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
Прогулка по Розовой долине: индивидуальная экскурсия
Розовая долина в Каппадокии: 5 км пешком, три византийские церкви, крепость Ортахисар и закат среди розовых скал. Экскурсия для активных туристов
Начало: У вашего отеля в Гёреме
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
350€263 за всё до 5 чел.
скидка
20%
Групповая
5 часов
Секреты Каппадокии: Групповая экскурсия по живописным долинам и историческим памятникам
Погрузитесь в атмосферу Каппадокии за пять часов. Посетите долины, скалы, исторические памятники и гончарные мастерские. Оцените красоту региона
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 09:30 и 09:45
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
65€52 за человека
скидка
20%
Индивидуальная
6.5 часов
Погружение в древнюю Каппадокию: Учхисар, Гёреме, Аванос и не только
Путешествие в сердце Каппадокии без толп туристов. Откройте уникальные пейзажи, исторические памятники и местный быт в компании опытного гида
Начало: Гореме
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
321€257 за всё до 10 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
6.5 часов
Большое путешествие в сердце Каппадокии: индивидуальная экскурсия
На нашей экскурсии вы увидите волшебные долины, каменные столбы и древние церкви. Узнайте историю региона и насладитесь потрясающими видами
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
337€270 за всё до 10 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
2 часа
На ретроавтомобиле по долинам Каппадокии
Откройте для себя Каппадокию с новой стороны! Путешествие на ретроавтомобиле по живописным долинам с профессиональным водителем
Начало: У отеля
Сегодня в 04:00
Завтра в 04:00
210€179 за всё до 4 чел.
скидка
5%
Групповая
1 час
Восхитительный полет на воздушном шаре в Каппадокии
Не упустите шанс воспарить над Каппадокией на воздушном шаре! Вас ждет час незабываемых впечатлений и видов с высоты 1500 метров
Начало: На ресепшн вашего отеля
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
380€361 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
Пешком по долинам Каппадокии с гидом, который живёт здесь с рождения
Пешая экскурсия по нетронутым долинам Каппадокии с местным гидом. Узнайте историю региона и насладитесь видами без спешки и суеты
Начало: Гореме
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 234€199 за всё до 6 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
7.5 часов
Загадочная Каппадокия: Путешествие по древним монастырям и подземным городам
Откройте волшебный мир Каппадокии: от подземных городов до византийских монастырей и сказочных дымоходов. Эксклюзивный маршрут с личным гидом
Начало: Гореме
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
339€289 за всё до 10 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
Каппадокия - любовь с первого взгляда: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в магию Каппадокии, исследуя её уникальные долины и древние крепости с местным гидом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
320€256 за всё до 5 чел.
скидка
15%
Групповая
2 часа
Джип-сафари по сказочному городу Ортахисар, Каппадокия: впечатляющее приключение
Погрузитесь в мир древних легенд и невероятных пейзажей во время джип-сафари по Ортахисару, сердцу Каппадокии
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 12:00 и 17:30
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
68€58 за человека
скидка
9%
Индивидуальная
30 минут
«Аэропорт - отель»: индивидуальный трансфер в Каппадокии
Начать отпуск с приятных эмоций и без лишних волнений добраться до отеля
Сегодня в 02:00
Завтра в 00:00
149€135 за всё до 5 чел.
скидка
14%
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальный трансфер в Каппадокии: ваш надежный путь от аэропорта до отеля
Прилетая в Каппадокию, каждый ищет удобный способ добраться до отеля. Наш индивидуальный трансфер - это выбор номер один для путешественников
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
90€77 за всё до 6 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
5.5 часов
Самые известные места Каппадокии + дегустация вина
Подземный город, древние церкви, скалы и винные нотки - главное в одной поездке
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
340€289 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Долина любви, замок Ортахисар и дегустация вин
Прокатиться по Каппадокии на классическом автомобиле и побывать в самом известном винном погребе
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 161€129 за всё до 8 чел.
скидка
4%
Групповая
7 часов
Южная Каппадокия: групповая экскурсия
Посетить подземный город и скальный собор, полюбоваться Долиной голубей и пообедать в долине Ихлара
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 09:30 и 09:45
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
75€72 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина4 июля 2024Сулейман очень старается, молодец! Максимально комфортное общение, быстро отвечает на вопросы перед экскурсией, подъезжает ближе к точке поосмотра, если есть
- ЕЕлена3 июля 2024Полет прошел отлично, организация тоже на уровне. Забрали от отеля вовремя, привезли к месту полета. Утром было очень холодно и
- еекатерина2 июля 2024Наш экскурсовод Доган был к нам очень внимателен. До экскурсии он с нами связался и мы смогли поточнее обговорить маршрут,
- ВВячеслав2 июля 2024Экскурсия понравилась. Взяли специально на рассвете, так как виды там просто фантастические. Нас заранее предупредили (еще до оформления экскурсии), что
- ААртем1 июля 2024Полет прошел отлично! Более того, хочу отметить очень приятный момент со стороны организатора - Татьяны. Бронировал заранее (за 2 месяца).
- ААльбина30 июня 2024Сегодня были на экскурсии по Каппадокии с Сулейманом. Программа экскурсии очень насыщенная, побывали на нескольких локациях, Долина любви, Долина монахов, Долина
- ААнна28 июня 2024Отличная организация экскурсии! Получили волшебные эмоции и впечатления! Отличный пилот Дэвид 👍 Рассказывал где летим, шутил все время. Летали вместо 50 мин почти 1,5 часа. По прилету угостили безалкогольным шампанским. Полет запомнится надолго!
- ААсия24 июня 2024Доброго дня всем) Доган просто молодец) Очень много знает и хорошо объясняет, ответил на все наши вопросы. Мы были с маленьким ребёнком.. и
- ККристина18 июня 2024Мы с мужем остались очень довольны этой экскурсией. Гид забрал нас из отеля на комфортабельном минивэне, маршрут организован очень интересно,
- ЕЕвгения14 июня 2024Нам устроили шикарную экскурсию, слегка скорректировав маршрут по нашей просьбе! Гид был очень дружелюбен, чисто и понятно говорит по-русски, никакого
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