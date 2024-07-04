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всё продумано до мелочей. После завершения пешей прогулки нас отвезли на закат, я не могу описать всю ту красоту, которую мы видели. Выбрали именно эту экскурсию, чтобы можно было и узнать о Каппадокии и попасть на закат. Гид Доган очень хорошо владеет русским языком, объясняет интересно и понятно. Сразу чувствуется, что он хорошо владеет информацией о своём регионе. Он всегда на связи, что не мало важно, учёл все наши пожелания. Большое спасибо за такую интересную прогулку и незабываемые впечатления. Всем рекомендую