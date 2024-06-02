1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Неизведанная Каппадокия: путешествие по синему маршруту
Проедьте по синему маршруту Каппадокии и откройте для себя уникальные пейзажи и древние памятники
Начало: Отель путешественника
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€334 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Многогранная Каппадокия: путешествие по синему маршруту - история и природа
Приглашаем на уникальное путешествие по синему маршруту Каппадокии, где каждый шаг открывает новую страницу истории и красоты
Начало: В отеле
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€390 за всё до 6 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
7 часов
Большое путешествие в сердце Каппадокии
За один день посетить долины и церкви, старинные деревни и подземную мастерскую
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:30
342€257 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННиколай2 июня 2024Супер поездка по основным достопримечательностям Каппадокии. Мустафа отличный рассказчик. Авто было комфортным. Огромное спасибо за отличный день и эмоции!
- ИИгорь14 мая 2024Всё супер. Гид ÖMER отличный, провёл индивидуальную экскурсию по синему маршруту, очень интересно всё рассказывал, скучно не было ни минуты, отлично разбавлял интересными рассказами моменты поездки между точками маршрута, сама экскурсия насыщенная. Однозначно рекомендую. ÖMER, спасибо огромное!
- ТТатьяна11 мая 2024Очень понравилась экскурсия, удобный автомобиль, вкусный обед. Омер, один из лучших гидов, с которым мы путешествовали. Отличное чувство юмора, хороший русский язык, очень много знает и сможет ответить на любой вопрос. От всей души спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Поселок Мустафапаша»
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