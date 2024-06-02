Н Николай Неизведанная Каппадокия: синий маршрут Супер поездка по основным достопримечательностям Каппадокии. Мустафа отличный рассказчик. Авто было комфортным. Огромное спасибо за отличный день и эмоции!

И Игорь Неизведанная Каппадокия: синий маршрут Всё супер. Гид ÖMER отличный, провёл индивидуальную экскурсию по синему маршруту, очень интересно всё рассказывал, скучно не было ни минуты, отлично разбавлял интересными рассказами моменты поездки между точками маршрута, сама экскурсия насыщенная. Однозначно рекомендую. ÖMER, спасибо огромное!