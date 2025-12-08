Эта программа — для тех, кто ценит неспешное путешествие и хочет увидеть Каппадокию без суеты. В маршруте мы объединили обзорные прогулки, святые места и гастрономические открытия. Посещение смотровых площадок и подземных городов, дегустация кофе и сладостей — всё пройдёт в удобном темпе и с вниманием к деталям.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

9:00 — подача трансфера к вашему отелю

9:30–10:30 — подземный город Деринкую, одно из самых удивительных инженерных чудес древности

11:00–11:20 — кофе-брейк в Ортахисаре, у подножия величественной крепости

11:30–12:00 — скальный храм Святой Нины

12:15–12:45 — панорама крепости Учхисар, самой высокой точки Каппадокии

12:50–13:05 — прогулка по Долине голубей

13:15–14:00 — обед в местном ресторане с блюдами национальной кухни

14:10–14:40 — дегустация каппадокийского кофе, сладостей и сухофруктов

14:50–15:05 — панорама 360° национального парка Гёреме

15:20–16:20 — скальный город Чавушин и пещерная церковь Св. Иоанна Крестителя

16:35–17:05 — Долина Фантазий, где природа воплощает самые яркие образы

Во время поездки вы узнаете:

почему Каппадокия стала духовным центром раннего христианства

как зарождение монашества привело к созданию скальных монастырей и фресковых храмов

каким образом уникальный ландшафт позволил людям строить подземные города и находить в них убежище

о великих каппадокийцах, святых и мучениках, чья жизнь изменила историю региона

Организационные детали

В стоимость включено

Входной билет в подземный город

Кофе-брейк

Обед

Трансфер на комфортабельном минивэне Mercedes Sprinter или Mercedes Vito

С вами поеду я или другой гид из нашей команды.