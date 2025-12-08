Эта программа — для тех, кто ценит неспешное путешествие и хочет увидеть Каппадокию без суеты. В маршруте мы объединили обзорные прогулки, святые места и гастрономические открытия.
Посещение смотровых площадок и подземных городов, дегустация кофе и сладостей — всё пройдёт в удобном темпе и с вниманием к деталям.
Описание экскурсии
9:00 — подача трансфера к вашему отелю
9:30–10:30 — подземный город Деринкую, одно из самых удивительных инженерных чудес древности
11:00–11:20 — кофе-брейк в Ортахисаре, у подножия величественной крепости
11:30–12:00 — скальный храм Святой Нины
12:15–12:45 — панорама крепости Учхисар, самой высокой точки Каппадокии
12:50–13:05 — прогулка по Долине голубей
13:15–14:00 — обед в местном ресторане с блюдами национальной кухни
14:10–14:40 — дегустация каппадокийского кофе, сладостей и сухофруктов
14:50–15:05 — панорама 360° национального парка Гёреме
15:20–16:20 — скальный город Чавушин и пещерная церковь Св. Иоанна Крестителя
16:35–17:05 — Долина Фантазий, где природа воплощает самые яркие образы
Во время поездки вы узнаете:
- почему Каппадокия стала духовным центром раннего христианства
- как зарождение монашества привело к созданию скальных монастырей и фресковых храмов
- каким образом уникальный ландшафт позволил людям строить подземные города и находить в них убежище
- о великих каппадокийцах, святых и мучениках, чья жизнь изменила историю региона
Организационные детали
В стоимость включено
- Входной билет в подземный город
- Кофе-брейк
- Обед
- Трансфер на комфортабельном минивэне Mercedes Sprinter или Mercedes Vito
С вами поеду я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€240
|Дети до 18 лет
|€100
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Кристина — ваша команда гидов в Каппадокии
Провели экскурсии для 61 туриста
Привет, меня зовут Кристина. Живу в Москве, работаю в сфере экономической безопасности организации отдыха и туризма. В 2008 году окончила МосГУ, моя квалификация — специалист сервиса и туризма. У нашей команды есть принцип: организуй так — как себе. Поэтому мы топим за то, чтобы наши гости привозили домой незабываемые впечатления вместо магнитиков на холодильник.
Входит в следующие категории Каппадокии
