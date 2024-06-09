Приглашаем вас в космическое путешествие! На нашей экскурсии вы познакомитесь с регионом, который славится своими ландшафтами. Увидите волшебные долины и каменные столбы, церкви и греческую деревню. Услышите о жизни Османской империи и ранних христиан, бежавших сюда от римлян. И конечно, насладитесь невероятными пейзажами.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- «Три красавицы», как и другие сказочные дымоходы, это каменные столбы, которые возникли в результате тысячелетней эрозии.
- Город Ургюп. Вы услышите историю города: как он пострадал от монголов и в каком ещё государстве находился.
- Город Мустафапаша (в прошлом греческая деревня Синасос) в 6 км. от Ургюпа. Здесь множество построек: от мечетей до церквей, от каменных домов до медресе, от монастырей до особняков. Вы увидите, что здесь строили в период Византии, Османской империи и ранней республики.
- Церковь Константина и Елены на центральном базаре Мустафапаши. Мы расскажем, при каком султане она заложена, при каком украшена и какую роль играла для греческих жителей.
- Монастырь Кешлик — поговорим об устройстве монастыря и его святых.
- Древний город Собесос в деревне Шахинефенди. Вы узнаете, как в этой старой деревне нашли руины, как их исследовали и к чему пришли. А также почему учёные отказались от идеи, что это развалины столицы королевства Каппадокия, и как город назывался в римский период.
- Долина Соганлы. Здесь есть скальные образования, которые использовались в качестве голубятен, пещер, убежищ и монастырей. Вы изучите церкви римских времён, самые известные из них — церковь Святой Варвары, Карабаш, Купольная и Змеиная.
- Подземная керамическая мастерская в Аваносе. Гончарное дело — это ремесло, которое восходит к хеттам, и передаётся из поколения в поколение на протяжении веков. Благодаря художественному таланту людей и природным условиям региона, Каппадокия стала важным центром ремесла. Мы расскажем, чем так хороша местная почва, и поговорим об истории подземной мастерской — сейчас в ней готовят керамику, а что здесь делали ассирийцы, персы и римляне?
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Mercedes Sprinter или Mercedes Vito.
- В стоимость включено: трансфер, услуги гида, вода, оплата парковки, входные билеты. Отдельно оплачивается обед по желанию — около €15.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мурат — ваша команда гидов в Каппадокии
Провели экскурсии для 134 туристов
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Мурат, я родился в Каппадокии, жил в России и Украине, чтобы изучать русский язык. После окончания школы я вернулся в Каппадокию и проучился ещё 2 года,Задать вопрос
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