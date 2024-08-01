Посещение хаммама поможет вам не только расслабиться, но и окунуться во времена Османской империи. Вы побываете в исторической турецкой бане в городе Ургюп, которая функционирует с 1726 года. И на себе испытаете магию национальных ритуалов и традиций очищения.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Описание экскурсии
Хаммам в городе Угрюп — один из красивейших в Каппадокии. Он впечатлит вас своим дизайном. А процедуры помогут снять напряжение, усталость, укрепят иммунитет и улучшат состояние кожи. Итак, в программе:
- Посещение паровой комнаты (20 мин)
- Намывание мыльной пеной (20 мин)
- Пенный массаж (20 мин)
- Маска для лица из натуральных морских водорослей
- Горячие и холодные напитки
Организационные детали
- Обратите внимание: хаммам посещается без сопровождения гида. С вами будет сотрудник, который проведёт все процедуры
- В стоимость включено: VIP-трансфер из любого отеля в Каппадокии и обратно на автомобиле Mercedes Vito или аналогичном, посещение хаммама (1 ч), прохладительные и горячие напитки (1–2 шт.)
- Программа подойдёт взрослым и детям с 8 лет в сопровождении родителей
- С вами поедет англоговорящий водитель из нашей команды
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€90
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Доган — ваша команда гидов в Каппадокии
Провели экскурсии для 36 туристов
Меня зовут Доган, я лицензированный гид родом из Каппадокии. Провожу экскурсии с 2019 года. Мне всегда хотелось, чтобы люди из других стран узнали об этом волшебном месте — именно поэтомуЗадать вопрос
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