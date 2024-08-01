Турецкий хаммам в Каппадокии

Прикоснуться к национальным традициям очищения в одной из самых красивых бань региона
Посещение хаммама поможет вам не только расслабиться, но и окунуться во времена Османской империи. Вы побываете в исторической турецкой бане в городе Ургюп, которая функционирует с 1726 года. И на себе испытаете магию национальных ритуалов и традиций очищения.
Турецкий хаммам в Каппадокии
Турецкий хаммам в Каппадокии
Турецкий хаммам в Каппадокии
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00

Описание экскурсии

Хаммам в городе Угрюп — один из красивейших в Каппадокии. Он впечатлит вас своим дизайном. А процедуры помогут снять напряжение, усталость, укрепят иммунитет и улучшат состояние кожи. Итак, в программе:

  • Посещение паровой комнаты (20 мин)
  • Намывание мыльной пеной (20 мин)
  • Пенный массаж (20 мин)
  • Маска для лица из натуральных морских водорослей
  • Горячие и холодные напитки

Организационные детали

  • Обратите внимание: хаммам посещается без сопровождения гида. С вами будет сотрудник, который проведёт все процедуры
  • В стоимость включено: VIP-трансфер из любого отеля в Каппадокии и обратно на автомобиле Mercedes Vito или аналогичном, посещение хаммама (1 ч), прохладительные и горячие напитки (1–2 шт.)
  • Программа подойдёт взрослым и детям с 8 лет в сопровождении родителей
  • С вами поедет англоговорящий водитель из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€90
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Каппадокии

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиНеобычныеНочныеЛетниеВыездныеНа выходныеРомантическиеСкидкиУргюпПочувствовать себя местнымУникальный опытSPA

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