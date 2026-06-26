Вы полюбуетесь самыми известными долинами региона, скальными крепостями и древними монастырями, заглянете в пещеры и узнаете, как здесь жили первые христианские общины. А на рассвете полюбуетесь сотнями воздушных шаров, которые поднимаются над сказочными пейзажами.
Описание экскурсии
День 1
3:30–4:30 — сбор путешественников из отелей и выезд в Каппадокию
6:30 — остановка на завтрак (за дополнительную плату)
10:00 — подземный город
Вы спуститесь в один из крупнейших подземных комплексов региона. Пройдёте по тоннелям, рассмотрите жилые помещения, склады и вентиляционные шахты, которые помогали местным жителям скрываться во время набегов.
11:30 — панорамная площадка над Долиной Голубей
Гид расскажет, почему голуби были важной частью местного хозяйства и как их использовали жители региона.
13:00 — обед
14:30 — долина Деврент
Среди причудливых скал легко угадываются силуэты животных, людей и сказочных существ. Это место называют Долиной Воображения, потому что каждый видит здесь что-то своё.
15:30 — Пашабаг
Вы окажетесь в лесу «каменных грибов» — природных башен, которые стали символами Каппадокии.
17:00 — обзорная экскурсия по вулканическим долинам, скальным поселениям и панорамным площадкам
18:30 — размещение в отеле
19:30 — ужин
20:30 — свободное время
По желанию вы посмотрите шоу «Турецкая ночь».
День 2
4:30–5:30 — рассвет в Каппадокии
По желанию вы отправитесь в полёт на воздушном шаре или подниметесь на панорамную площадку, чтобы наблюдать, как над долинами одновременно взлетают сотни разноцветных аэростатов.
7:00 — завтрак в отеле
8:30 — Долина Любви
Вы прогуляетесь среди необычных скальных образований, которые сформировались благодаря ветру и дождям за миллионы лет.
10:00 — крепость Учхисар (осмотр снаружи)
Самая высокая точка Каппадокии позволит взглянуть на регион с высоты. Гид расскажет, как скальная крепость служила убежищем и наблюдательным пунктом на протяжении веков.
11:30 — мастерская оникса
Вы познакомитесь с традиционным ремеслом обработки камня и увидите изделия местных мастеров.
13:00 — обед (за дополнительную плату)
14:00 — выезд в сторону Анталийского побережья
18:00–20:00 — возвращение в отель
Организационные детали
- Детские кресла в автобус — по запросу
- В стоимость входит проживание в отеле 3–4* в 2–3-местном номере с удобствами, завтрак и ужин. Одноместное размещение возможно за доплату по запросу
- Маршрут включает прогулки по долинам, лестницам и смотровым площадкам и не подойдёт путешественникам с серьёзными заболеваниями опорно-двигательного аппарата или сердечно-сосудистой системы
- С вами будет один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы (по желанию)
- Входной билет в музей под открытым небом Гёреме — ~€20 за чел.
- Обеды и напитки
- Полёт на воздушном шаре — €150–300 за чел. в зависимости от сезона и спроса
- Посещение панорамной площадки для наблюдения за шарами на рассвете — €20–30 за чел.
- Джип-сафари на рассвете — €30–50 за чел.
- Конная прогулка по долинам Каппадокии — €25–40 за чел.
Стоимость дополнительных услуг может меняться в зависимости от сезона
в понедельник, четверг и субботу в 02:30
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|€48