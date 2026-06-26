Каппадокия — одно из самых необычных мест Турции, где природа миллионы лет создавала фантастические ландшафты, а люди жили под землёй. Вы полюбуетесь самыми известными долинами региона, скальными крепостями и древними монастырями, заглянете в пещеры и узнаете, как здесь жили первые христианские общины. А на рассвете полюбуетесь сотнями воздушных шаров, которые поднимаются над сказочными пейзажами.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

День 1

3:30–4:30 — сбор путешественников из отелей и выезд в Каппадокию

6:30 — остановка на завтрак (за дополнительную плату)

10:00 — подземный город

Вы спуститесь в один из крупнейших подземных комплексов региона. Пройдёте по тоннелям, рассмотрите жилые помещения, склады и вентиляционные шахты, которые помогали местным жителям скрываться во время набегов.

11:30 — панорамная площадка над Долиной Голубей

Гид расскажет, почему голуби были важной частью местного хозяйства и как их использовали жители региона.

13:00 — обед

14:30 — долина Деврент

Среди причудливых скал легко угадываются силуэты животных, людей и сказочных существ. Это место называют Долиной Воображения, потому что каждый видит здесь что-то своё.

15:30 — Пашабаг

Вы окажетесь в лесу «каменных грибов» — природных башен, которые стали символами Каппадокии.

17:00 — обзорная экскурсия по вулканическим долинам, скальным поселениям и панорамным площадкам

18:30 — размещение в отеле

19:30 — ужин

20:30 — свободное время

По желанию вы посмотрите шоу «Турецкая ночь».

День 2

4:30–5:30 — рассвет в Каппадокии

По желанию вы отправитесь в полёт на воздушном шаре или подниметесь на панорамную площадку, чтобы наблюдать, как над долинами одновременно взлетают сотни разноцветных аэростатов.

7:00 — завтрак в отеле

8:30 — Долина Любви

Вы прогуляетесь среди необычных скальных образований, которые сформировались благодаря ветру и дождям за миллионы лет.

10:00 — крепость Учхисар (осмотр снаружи)

Самая высокая точка Каппадокии позволит взглянуть на регион с высоты. Гид расскажет, как скальная крепость служила убежищем и наблюдательным пунктом на протяжении веков.

11:30 — мастерская оникса

Вы познакомитесь с традиционным ремеслом обработки камня и увидите изделия местных мастеров.

13:00 — обед (за дополнительную плату)

14:00 — выезд в сторону Анталийского побережья

18:00–20:00 — возвращение в отель

Организационные детали

Детские кресла в автобус — по запросу

В стоимость входит проживание в отеле 3–4* в 2–3-местном номере с удобствами, завтрак и ужин. Одноместное размещение возможно за доплату по запросу

Маршрут включает прогулки по долинам, лестницам и смотровым площадкам и не подойдёт путешественникам с серьёзными заболеваниями опорно-двигательного аппарата или сердечно-сосудистой системы

С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)