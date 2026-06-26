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2 дня в волшебной Каппадокии с подземным городом

Увидеть каменные долины, древние пещерные монастыри и знаменитый рассвет с воздушными шарами
Каппадокия — одно из самых необычных мест Турции, где природа миллионы лет создавала фантастические ландшафты, а люди жили под землёй.

Вы полюбуетесь самыми известными долинами региона, скальными крепостями и древними монастырями, заглянете в пещеры и узнаете, как здесь жили первые христианские общины. А на рассвете полюбуетесь сотнями воздушных шаров, которые поднимаются над сказочными пейзажами.
2 дня в волшебной Каппадокии с подземным городом
2 дня в волшебной Каппадокии с подземным городом
2 дня в волшебной Каппадокии с подземным городом

Описание экскурсии

День 1

3:30–4:30 — сбор путешественников из отелей и выезд в Каппадокию

6:30 — остановка на завтрак (за дополнительную плату)

10:00 — подземный город

Вы спуститесь в один из крупнейших подземных комплексов региона. Пройдёте по тоннелям, рассмотрите жилые помещения, склады и вентиляционные шахты, которые помогали местным жителям скрываться во время набегов.

11:30 — панорамная площадка над Долиной Голубей

Гид расскажет, почему голуби были важной частью местного хозяйства и как их использовали жители региона.

13:00 — обед

14:30 — долина Деврент

Среди причудливых скал легко угадываются силуэты животных, людей и сказочных существ. Это место называют Долиной Воображения, потому что каждый видит здесь что-то своё.

15:30 — Пашабаг

Вы окажетесь в лесу «каменных грибов» — природных башен, которые стали символами Каппадокии.

17:00 — обзорная экскурсия по вулканическим долинам, скальным поселениям и панорамным площадкам

18:30 — размещение в отеле

19:30 — ужин

20:30 — свободное время

По желанию вы посмотрите шоу «Турецкая ночь».

День 2

4:30–5:30 — рассвет в Каппадокии

По желанию вы отправитесь в полёт на воздушном шаре или подниметесь на панорамную площадку, чтобы наблюдать, как над долинами одновременно взлетают сотни разноцветных аэростатов.

7:00 — завтрак в отеле

8:30 — Долина Любви

Вы прогуляетесь среди необычных скальных образований, которые сформировались благодаря ветру и дождям за миллионы лет.

10:00 — крепость Учхисар (осмотр снаружи)
Самая высокая точка Каппадокии позволит взглянуть на регион с высоты. Гид расскажет, как скальная крепость служила убежищем и наблюдательным пунктом на протяжении веков.

11:30 — мастерская оникса

Вы познакомитесь с традиционным ремеслом обработки камня и увидите изделия местных мастеров.

13:00 — обед (за дополнительную плату)

14:00 — выезд в сторону Анталийского побережья

18:00–20:00 — возвращение в отель

Организационные детали

  • Детские кресла в автобус — по запросу
  • В стоимость входит проживание в отеле 3–4* в 2–3-местном номере с удобствами, завтрак и ужин. Одноместное размещение возможно за доплату по запросу
  • Маршрут включает прогулки по долинам, лестницам и смотровым площадкам и не подойдёт путешественникам с серьёзными заболеваниями опорно-двигательного аппарата или сердечно-сосудистой системы
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Входной билет в музей под открытым небом Гёреме — ~€20 за чел.
  • Обеды и напитки
  • Полёт на воздушном шаре — €150–300 за чел. в зависимости от сезона и спроса
  • Посещение панорамной площадки для наблюдения за шарами на рассвете — €20–30 за чел.
  • Джип-сафари на рассвете — €30–50 за чел.
  • Конная прогулка по долинам Каппадокии — €25–40 за чел.
    Стоимость дополнительных услуг может меняться в зависимости от сезона

в понедельник, четверг и субботу в 02:30

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет€48
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и субботу в 02:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Бассат
Бассат — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 31 туриста
Если хотите увидеть настоящую Турцию без спешки, очередей, скрытых доплат и туристических ловушек — буду рад познакомиться и организовать для вас идеальный день. Мы выезжаем рано утром, пока город и достопримечательности
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ещё спокойны, а солнце комфортное. Устраиваем путешествие для своих: красивые маршруты, живые истории, комфортный темп и внимание к деталям. Вам не нужно ни о чём переживать — просто отдыхайте и получайте впечатления. На связи с первого сообщения и до конца вашей поездки.

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