Вы насладитесь релаксом на пляже Олимпос и искупаетесь в чистом море. Подниметесь к огням Янарташ — почему они горят на склоне горы вот уже тысячи лет и как с этим связана Химера? День завершится ужином на берегу реки в аутентичной деревушке Улупынар.

Описание экскурсии

Пляж Олимпос. Заберём вас из отеля и отправимся на джип-сафари с небольшой остановкой для фото в Кемере. На пляже вы искупаетесь и отдохнёте. А ещё сможете посетить античный город Олимпос.

Янарташ. Вы подниметесь пешком к огням Химеры — прямо из скал здесь выходят языки пламени. Услышите легенду о мифическом существе и узнаете, почему огонь не гаснет уже тысячи лет.

Ужин на берегу реки. По пути к финальной точке, деревушке Улупынар, расскажем об особенностях Средиземного побережья и традициях местных жителей. У горной реки вас ждёт ужин: жареная рыба или курица с салатом. Доставим вас обратно в отель к 23:00.

Примерный тайминг

Трансфер на джипах — 1 ч

Фотостоп в Кемере — 10 мин

Отдых и купание на пляже Олимпос — 1 ч 20 мин

Посещение древнего города Олимпос (по желанию) — 30 мин

Прогулка к огням Янарташ (подъём и спуск) — 1 ч 30 мин

Ужин в Улупынаре — 1 ч

Возвращение в Кемер — 1 ч

Организационные детали