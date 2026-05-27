Мои заказы

Джип-сафари из Кемера: пляж Олимпос и вечные огни Химеры

Отдохнуть на море, увидеть, как горят камни, открыть древнюю историю и мифы
Вы насладитесь релаксом на пляже Олимпос и искупаетесь в чистом море.

Подниметесь к огням Янарташ — почему они горят на склоне горы вот уже тысячи лет и как с этим связана Химера? День завершится ужином на берегу реки в аутентичной деревушке Улупынар.
Джип-сафари из Кемера: пляж Олимпос и вечные огни Химеры
Джип-сафари из Кемера: пляж Олимпос и вечные огни Химеры
Джип-сафари из Кемера: пляж Олимпос и вечные огни Химеры

Описание экскурсии

Пляж Олимпос. Заберём вас из отеля и отправимся на джип-сафари с небольшой остановкой для фото в Кемере. На пляже вы искупаетесь и отдохнёте. А ещё сможете посетить античный город Олимпос.

Янарташ. Вы подниметесь пешком к огням Химеры — прямо из скал здесь выходят языки пламени. Услышите легенду о мифическом существе и узнаете, почему огонь не гаснет уже тысячи лет.

Ужин на берегу реки. По пути к финальной точке, деревушке Улупынар, расскажем об особенностях Средиземного побережья и традициях местных жителей. У горной реки вас ждёт ужин: жареная рыба или курица с салатом. Доставим вас обратно в отель к 23:00.

Примерный тайминг

Трансфер на джипах — 1 ч
Фотостоп в Кемере — 10 мин
Отдых и купание на пляже Олимпос — 1 ч 20 мин
Посещение древнего города Олимпос (по желанию) — 30 мин
Прогулка к огням Янарташ (подъём и спуск) — 1 ч 30 мин
Ужин в Улупынаре — 1 ч
Возвращение в Кемер — 1 ч

Организационные детали

  • Трансфер из/в отель и ужин включены в стоимость
  • Билет в античный город Олимпос (€10 с человека) и напитки оплачиваются дополнительно
  • Экскурсия не подойдёт беременным, людям с ограниченной подвижностью, сердечными или заболеваниями дыхательных путей
  • С вами будет один из гидов нашей команды

ежедневно в 15:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€39
Детский билет до 3 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Халил
Халил — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 980 туристов
Мы проводим экскурсии по Анталье, Бодруму, Каппадокии, Стамбулу и другим городам на русском и на английском языках. Наша команда — член ассоциации туристических агентств Турции. Будем рады показать вам разные уголки нашей прекрасной страны.

Входит в следующие категории Кемера

Похожие экскурсии на «Джип-сафари из Кемера: пляж Олимпос и вечные огни Химеры»

На джипе в горы - туда, где живёт настоящая Турция (из Кемера)
Джиппинг
На машине
Сплавы и рафтинг
Канатная дорога «Олимпос Телеферик»
6 часов
37 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
На джипе в горы - туда, где живёт настоящая Турция (из Кемера)
Погрузитесь в атмосферу древней Турции: крепость Гёдельме, 3000-летние платаны и горный водопад ждут вас на джип-экскурсии
Начало: За шлагбаумом вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
29 мая в 09:00
€50 за человека
Джип-сафари по Кемеру: туда, где не пройти пешком
Джиппинг
На машине
Сплавы и рафтинг
Канатная дорога «Олимпос Телеферик»
6 часов
6 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Джип-сафари по Кемеру: туда, где не пройти пешком
Невероятное джип-сафари в Кемере подарит вам уникальные виды, древние легенды и вкуснейший ужин на форелевой ферме. Присоединяйтесь к нашему приключению
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 16:00 и 23:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
€60 за человека
Из Кемера - на гору Янарташ
На машине
4.5 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кемера - на гору Янарташ
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию в прошлое, наслаждаясь красотами древних городов и тайнами горы Янарташ
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
€370 за всё до 4 чел.
Древний город Фазелис и гора Тахталы - из Кемера
На машине
Канатная дорога «Олимпос Телеферик»
4.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Древний город Фазелис и гора Тахталы - из Кемера
Исследовать античные руины музея под открытым небом и подняться на древнегреческий Олимпос
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
€250 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Кемере. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Кемере
€39 за человека