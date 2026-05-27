Джип-сафари из Кемера: пляж Олимпос и вечные огни Химеры
Отдохнуть на море, увидеть, как горят камни, открыть древнюю историю и мифы
Вы насладитесь релаксом на пляже Олимпос и искупаетесь в чистом море.
Подниметесь к огням Янарташ — почему они горят на склоне горы вот уже тысячи лет и как с этим связана Химера? День завершится ужином на берегу реки в аутентичной деревушке Улупынар.
Пляж Олимпос. Заберём вас из отеля и отправимся на джип-сафари с небольшой остановкой для фото в Кемере. На пляже вы искупаетесь и отдохнёте. А ещё сможете посетить античный город Олимпос.
Янарташ. Вы подниметесь пешком к огням Химеры — прямо из скал здесь выходят языки пламени. Услышите легенду о мифическом существе и узнаете, почему огонь не гаснет уже тысячи лет.
Ужин на берегу реки. По пути к финальной точке, деревушке Улупынар, расскажем об особенностях Средиземного побережья и традициях местных жителей. У горной реки вас ждёт ужин: жареная рыба или курица с салатом. Доставим вас обратно в отель к 23:00.
Трансфер на джипах — 1 ч Фотостоп в Кемере — 10 мин Отдых и купание на пляже Олимпос — 1 ч 20 мин Посещение древнего города Олимпос (по желанию) — 30 мин Прогулка к огням Янарташ (подъём и спуск) — 1 ч 30 мин Ужин в Улупынаре — 1 ч Возвращение в Кемер — 1 ч
Трансфер из/в отель и ужин включены в стоимость
Билет в античный город Олимпос (€10 с человека) и напитки оплачиваются дополнительно
Экскурсия не подойдёт беременным, людям с ограниченной подвижностью, сердечными или заболеваниями дыхательных путей
С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 15:30
Стандартный билет
€39
Детский билет до 3 лет
Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Халил — Организатор в Кемере
Провёл экскурсии для 980 туристов
Мы проводим экскурсии по Анталье, Бодруму, Каппадокии, Стамбулу и другим городам на русском и на английском языках. Наша команда — член ассоциации туристических агентств Турции. Будем рады показать вам разные уголки нашей прекрасной страны.
