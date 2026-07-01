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Групповая
Джип-сафари из Кемера: пляж Олимпос и вечные огни Химеры
Отдохнуть на море, увидеть, как горят камни, открыть древнюю историю и мифы
Начало: У вашего отеля
«Услышите легенду о мифическом существе и узнаете, почему огонь не гаснет уже тысячи лет»
Расписание: ежедневно в 15:30
Завтра в 15:30
12 июл в 15:30
€39 за человека
Групповая
Когда пробуждаются мифы: шоу на воде The Land of Legends
Трансфер из Кемера на грандиозное ночное представление по мотивам сказок и легенд
Начало: У входа в ваш отель
«Каждый вечер в парке «Земля легенд» наполнен чудом»
Расписание: ежедневно в 17:30
Завтра в 17:30
12 июл в 17:30
€18 за человека
Групповая
до 15 чел.
Магия воды и света - ночное шоу The Land of Legends
Из Кемера - в мир оживших легенд
Начало: У вашего отеля
«Вы увидите красочные танцевальные номера и парад сказочных героев, погружающие в мир легенд и фантазий»
Расписание: во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 18:00
Завтра в 18:00
12 июл в 18:00
€17 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «Мифы и легенды»
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Сейчас в Кемере в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 3 экскурсии от 17 до 39.
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