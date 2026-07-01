Найдено 3 экскурсии в категории « Мифы и легенды » в Кемере, цены от €17. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.

1 чел. По популярности Джиппинг На автобусе 7 часов Групповая Джип-сафари из Кемера: пляж Олимпос и вечные огни Химеры Отдохнуть на море, увидеть, как горят камни, открыть древнюю историю и мифы Начало: У вашего отеля «Услышите легенду о мифическом существе и узнаете, почему огонь не гаснет уже тысячи лет» Расписание: ежедневно в 15:30 €39 за человека На автобусе 7 часов Групповая Когда пробуждаются мифы: шоу на воде The Land of Legends Трансфер из Кемера на грандиозное ночное представление по мотивам сказок и легенд Начало: У входа в ваш отель «Каждый вечер в парке «Земля легенд» наполнен чудом» Расписание: ежедневно в 17:30 €18 за человека На автобусе 6 часов Групповая до 15 чел. Магия воды и света - ночное шоу The Land of Legends Из Кемера - в мир оживших легенд Начало: У вашего отеля «Вы увидите красочные танцевальные номера и парад сказочных героев, погружающие в мир легенд и фантазий» Расписание: во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 18:00 €17 за человека Другие экскурсии Кемера

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