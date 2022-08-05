Лавандовые поля бывают не только во Франции, и вы убедитесь в этом на нашей экскурсии.
Вас ждет экскурсия по необычным природным достопримечательностям Турции, где вас угостят лавандовым чаем, а после этого отвезут на уникальное озеро среди гор, которое прозвали Турецкими Мальдивами за бирюзовый оттенок кристально чистой воды.
Вас ждет экскурсия по необычным природным достопримечательностям Турции, где вас угостят лавандовым чаем, а после этого отвезут на уникальное озеро среди гор, которое прозвали Турецкими Мальдивами за бирюзовый оттенок кристально чистой воды.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Озеро Караджаорен
- Лавандовые поля Ыспарты
- Прекрасные натуральные изделия из лаванды
- Белоснежные пески Озера Салда
- Лечебную глину, насыщенную магнием
- Невероятной красоты бирюзовые воды Озера Салда
- Великолепную природу и горы окрестностей
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Лавандовые поля Турции
У всех по привычке Лавандовые поля ассоциируются с Францией, но мало кто знает, что в Турции тоже имеются многочисленные поля Лаванды. Цветение которой радует своих посетителей каждый год со средины июня до конца июля.
В регионе Ыспарта выращивают лаванду сорта Лавандин. Этот сорт славится своей «пахучестью» и дает больше масла, чем другие разновидности.
Огромные лиловые шаровые кусты простираются на больших территориях и наполняют воздух этим божественным ароматом.
Местные жители постарались чтобы все посетители получили удовольствие и украсили свои лавандовые плантации различными фотозонами, кованными из железа сердцами и другими фигурами.
Также для Вас местные жители приготовили различные изделия из Лаванды:
- Изделия из лаванды ручной работы: мыло, масла, косметика, сувениры и т. п;
- Лавандовое мороженое, Ароматный лавандовый чай, который имеет необыкновенный вкус;
Время цветения лаванды:
- Лаванда начинает цвести в июне, а в конце месяца становится полностью фиолетовой. В среднем этот период длится от 45 до 50 дней.
- Лучшее время, чтобы сфотографироваться и увидеть лаванду в ее самой фиолетовой форме перед сбором урожая — июль. Сбор урожая начинается с начала августа.
- Но из за смены погодных условий (раннее цветение) даты могут измениться.
- Турецкие Мальдивы — необыкновенное Озеро Салда.
- Озеро Салда — это горное озеро, которое находится на высоте 1193 метра над уровнем моря и имеет довольно прохладную температуру воды. Но это настоящее спасение в знойные летние дни.
- Озеро окружают горы, и благодаря своей высоте, облака визуально практически свисают над озером. Благодаря белым песчаным пляжам и чистейшей воде эту местность стали называть «Турецкими Мальдивами».
- Озеро Салда является самым глубоким Озером Турции, глубина которого составляет 184 метра, а протяженность практически 10 км.
- Магний и магнезит, содержащийся в некоторых породах, найденных в окрестностях Озера Салда, также были найдены и на Марсе. Эта особенность присуща двум местам на нашей Планете — Озеру Салда и Мальдивам. Так что без преувеличения можно говорить, что побывав на Озере Салда, Вы посетили Турецкие Мальдивы.
03:00 - 04:00 трансфер из мест проживания в регионе Кемер
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер от/до Вашего места проживания
- Услуги русскоговорящего экскурсовода
- Посещение Лавандовых полей Ыспарты
- Посещение Озера Салда
- Завтрак на Озере Караджаорен (турецкая завтрак—тарелка + чай)
- Обед (шведский стол, напитки не включены)
- Вода в автобусе
- Угощение лавандовым чаем
- Что не входит
- Необязательные доплаты. Приобретаются только при желании:
- Напитки
- Личные расходы, сувениры и т. п
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Заберем вас от вашего места проживанияЗавершение: Доставим вас к вашему месту проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: 03:00 - 04:00 трансфер из мест проживания в регионе КемерЭкскурсия длится около 13 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Важная информация
- Возьмите с собой: паспорт (или фото паспорта) удобную одежду и обувь, головной убор, солнцезащитные очки и крем принадлежности для купания: купальник / плавки, тапочки, полотенце видео/фотокамеру деньги для оплаты дополнительных услуг (или банковскую карту)
- Детям до 6 лет отдельное кресло в автобусе не предоставляется (только при наличии свободных мест). Дети сидят вместе со взрослыми (на руках). Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок до 6 лет занимал отдельное кресло в автобусе, то при заказе нужно оформить для него отдельный билет
- Уважаемые посетители экскурсий, убедительная просьба ожидать трансфер не на ресепшине, а у ВЪЕЗДА в отель (на посту охраны). От этого зависит скорость сбора туристов по отелям
- Убедительная просьба выходить за 10-15 минут заранее до указанного (оговоренного) времени трансфера (автобуса). От этого зависит скорость сбора туристов по отелям
- Наш транспорт может задержаться максимум на 15 минут (если все отели будут выходить вовремя, задержки не будет). По истечении этого времени, если транспорт не прибыл, пожалуйста, свяжитесь с нами!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 19 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ф
Филоненко Ольга
5 авг 2022
Ездили на экскурсию 24.06.22, сопровождающим гидом был Гайрат. Замечательный молодой человек, очень отзывчивый и внимательный, когда ездили на озеро Салда, посоветовал поехать не на тот пляж, куда обычно ездят все туристы, а немного дальше. Да, там нет инфраструктуры(раздевалок), но там нет и толп туристов, мы были там практически одни. На лавандовой ферме забыли фотик, Гайрат позвонил, выяснил, что он там и в свой следующий вояж на ферму забрал и передал его в наш отель, и при этом писал и интересовался, забрали ли мы его и все ли нормально. Это бесконечно приятно и мы ему очень за все благодарны. Что касается самого лавандового поля-то это просто восторг, моя мечта осуществилась! Аромат необыкновенный, очень приветливые люди всем этим занимаются, прелестный магазинчик, где приобрела кучу всего лавандового-шампунь(очень хорошего качества), масло, вазелин(для тех, у кого холодовая аллергия), дезик и даже дезинфекционное средство с лавандовым ароматом. Озеро Салда-необыкновенной красоты место с белоснежным песком, вода прохладная, но сногсшибательного бирюзово-синего цвета. А учитывая, что мы там разбрелись по берегу, то было ощущение, что ты один на один с природой в таком шикарном месте(спасибо Гайрату за это место). Однозначно рекомендую эту поездку!
М
Маргарита Русак
21 июля 2022
О
Ольга
20 июля 2022
M
Mpavel19
15 июля 2022
Экскурсия очень понравилась
А
Аркадий Агапов
14 июля 2022
А
Анастасия Белякова
14 июля 2022
Отлично организованная экскурсия, группа 13 человек, всё оперативно, компетентный и тактичный гид Гайрат.
Р
Рябинина Любовь
9 июля 2022
Впечатления очень хорошие. Сервис превосходный: подзабытая бесплатнав вода в автобусе, прекрасный завтрак в красивейшем месте вместо скучных ланч' боксов и красивейшая поездка в горной местности к лаванде. А потом- бескрайние фиолетовые поля. На одном из них нас ждали. Хозяева приняли тепло. Все мы вволю нафотографировались. Потом был обед и горное озеро Салда. Не Мальдивы, конечно. Но нам понравилось. В том числе искупаться в нем в жаркую погоду. Нам понравилось.
В
Вера
2 авг 2021
Чисто женская экскурсия, для тех кто хочет сделать множество фотографий на лавандовом поле))) само озеро не принесло больших впечатлений, но охладиться и поплавать можно отлично, оборудованы раздевалки, душ, озеро также очень фотогенично
Р
РЕДЬКИНА НАТАЛЬЯ
21 июля 2021
Отличная экскурсия.
О
Ольга
29 июня 2021
"Добрый день! Все прошло великолепно. Гид очень старался, и хотел быть полезным каждому из экскурсии. Я ездила одна, поэтому мне было важно его внимание. Положительный, отзывчивый и самое главное, ненавязчивый. Все рассказал и даже меня
фотографировал, так как я была одна. Помогал в общении с местными. На этой экскурсии не в первый раз,
первый раз ездили с русскими девочками, живущими в Турции, но ваша экскурсия понравилась больше. И
организация, и гид, и питание, и отношение. Спасибо! В следующий раз буду планировать Памукалле с вами."
фотографировал, так как я была одна. Помогал в общении с местными. На этой экскурсии не в первый раз,
первый раз ездили с русскими девочками, живущими в Турции, но ваша экскурсия понравилась больше. И
организация, и гид, и питание, и отношение. Спасибо! В следующий раз буду планировать Памукалле с вами."
Н
Никита
24 июня 2021
"Здравствуйте, все было замечательно, я и моя жена в диком восторге! Пожелание есть: выяснить
что за змеи водятся на камнях (выступ на о. Салда) и хотя бы предупреждать, чтобы не было сюрприза.
Отзывы на сайте естественно оставим самые наилучшие, т. к организация на самом деле была на высшем уровне. Напишите
пожалуйста имя гида, очень хочется отдельно упомянуть его добрым словом по приезду. Спасибо большое, эмоций
cвермного!!!"
что за змеи водятся на камнях (выступ на о. Салда) и хотя бы предупреждать, чтобы не было сюрприза.
Отзывы на сайте естественно оставим самые наилучшие, т. к организация на самом деле была на высшем уровне. Напишите
пожалуйста имя гида, очень хочется отдельно упомянуть его добрым словом по приезду. Спасибо большое, эмоций
cвермного!!!"
Е
Елена
15 июня 2021
Добрый день! Экскурсия прошла потрсающе! Огромное спасибо гиду и вам за отличную организацию!
Н
Нурия
8 июня 2021
"Добрый день! Экскурсия просто суперо! Мы в восторге от нашего гида. От экскурсии остались незабываемые
впечатления,хочется подчеркнуть отменную организацию нашей поездки. Пожелать могу только дальнейших успехов. Огромное спасибо!!!!"
впечатления,хочется подчеркнуть отменную организацию нашей поездки. Пожелать могу только дальнейших успехов. Огромное спасибо!!!!"
С
Слава
9 мая 2021
Здравствуйте! Большое спасибо за поездку, все хорошо. Чем меньше людей, тем комфортнее получилось) нас было всего 4 человека- просто идеально)
Т
Тома
19 сен 2020
Кругом такая красота: и поля, и озеро! А времени нам везде хватило полностью этим насладится!
Ещё 4 отзыва
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