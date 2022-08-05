Лавандовые поля Турции

У всех по привычке Лавандовые поля ассоциируются с Францией, но мало кто знает, что в Турции тоже имеются многочисленные поля Лаванды. Цветение которой радует своих посетителей каждый год со средины июня до конца июля.

В регионе Ыспарта выращивают лаванду сорта Лавандин. Этот сорт славится своей «пахучестью» и дает больше масла, чем другие разновидности.

Огромные лиловые шаровые кусты простираются на больших территориях и наполняют воздух этим божественным ароматом.

Местные жители постарались чтобы все посетители получили удовольствие и украсили свои лавандовые плантации различными фотозонами, кованными из железа сердцами и другими фигурами.

Также для Вас местные жители приготовили различные изделия из Лаванды:

Изделия из лаванды ручной работы: мыло, масла, косметика, сувениры и т. п;

Лавандовое мороженое, Ароматный лавандовый чай, который имеет необыкновенный вкус;

Время цветения лаванды: