Лавандовые поля Ыспарты и Турецкие Мальдивы из Кемера

5
19 отзывов
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Лавандовые поля бывают не только во Франции, и вы убедитесь в этом на нашей экскурсии.

Вас ждет экскурсия по необычным природным достопримечательностям Турции, где вас угостят лавандовым чаем, а после этого отвезут на уникальное озеро среди гор, которое прозвали Турецкими Мальдивами за бирюзовый оттенок кристально чистой воды.
Лавандовые поля Ыспарты и Турецкие Мальдивы из Кемера
Лавандовые поля Ыспарты и Турецкие Мальдивы из Кемера
Лавандовые поля Ыспарты и Турецкие Мальдивы из Кемера
Лавандовые поля Ыспарты и Турецкие Мальдивы из Кемера
Лавандовые поля Ыспарты и Турецкие Мальдивы из Кемера
Лавандовые поля Ыспарты и Турецкие Мальдивы из Кемера
Лавандовые поля Ыспарты и Турецкие Мальдивы из Кемера
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Озеро Караджаорен
  • Лавандовые поля Ыспарты
  • Прекрасные натуральные изделия из лаванды
  • Белоснежные пески Озера Салда
  • Лечебную глину, насыщенную магнием
  • Невероятной красоты бирюзовые воды Озера Салда
  • Великолепную природу и горы окрестностей
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Описание

Лавандовые поля Турции

У всех по привычке Лавандовые поля ассоциируются с Францией, но мало кто знает, что в Турции тоже имеются многочисленные поля Лаванды. Цветение которой радует своих посетителей каждый год со средины июня до конца июля.
В регионе Ыспарта выращивают лаванду сорта Лавандин. Этот сорт славится своей «пахучестью» и дает больше масла, чем другие разновидности.
Огромные лиловые шаровые кусты простираются на больших территориях и наполняют воздух этим божественным ароматом.
Местные жители постарались чтобы все посетители получили удовольствие и украсили свои лавандовые плантации различными фотозонами, кованными из железа сердцами и другими фигурами.

Также для Вас местные жители приготовили различные изделия из Лаванды:

  • Изделия из лаванды ручной работы: мыло, масла, косметика, сувениры и т. п;
  • Лавандовое мороженое, Ароматный лавандовый чай, который имеет необыкновенный вкус;

Время цветения лаванды:

  • Лаванда начинает цвести в июне, а в конце месяца становится полностью фиолетовой. В среднем этот период длится от 45 до 50 дней.
  • Лучшее время, чтобы сфотографироваться и увидеть лаванду в ее самой фиолетовой форме перед сбором урожая — июль. Сбор урожая начинается с начала августа.
  • Но из за смены погодных условий (раннее цветение) даты могут измениться.
  • Турецкие Мальдивы — необыкновенное Озеро Салда.
  • Озеро Салда — это горное озеро, которое находится на высоте 1193 метра над уровнем моря и имеет довольно прохладную температуру воды. Но это настоящее спасение в знойные летние дни.
  • Озеро окружают горы, и благодаря своей высоте, облака визуально практически свисают над озером. Благодаря белым песчаным пляжам и чистейшей воде эту местность стали называть «Турецкими Мальдивами».
  • Озеро Салда является самым глубоким Озером Турции, глубина которого составляет 184 метра, а протяженность практически 10 км.
  • Магний и магнезит, содержащийся в некоторых породах, найденных в окрестностях Озера Салда, также были найдены и на Марсе. Эта особенность присуща двум местам на нашей Планете — Озеру Салда и Мальдивам. Так что без преувеличения можно говорить, что побывав на Озере Салда, Вы посетили Турецкие Мальдивы.

03:00 - 04:00 трансфер из мест проживания в регионе Кемер

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от/до Вашего места проживания
  • Услуги русскоговорящего экскурсовода
  • Посещение Лавандовых полей Ыспарты
  • Посещение Озера Салда
  • Завтрак на Озере Караджаорен (турецкая завтрак—тарелка + чай)
  • Обед (шведский стол, напитки не включены)
  • Вода в автобусе
  • Угощение лавандовым чаем
Что не входит
  • Необязательные доплаты. Приобретаются только при желании:
  • Напитки
  • Личные расходы, сувениры и т. п
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
Завершение: Доставим вас к вашему месту проживания
Когда и сколько длится?
Когда: 03:00 - 04:00 трансфер из мест проживания в регионе Кемер
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
  • Возьмите с собой: паспорт (или фото паспорта) удобную одежду и обувь, головной убор, солнцезащитные очки и крем принадлежности для купания: купальник / плавки, тапочки, полотенце видео/фотокамеру деньги для оплаты дополнительных услуг (или банковскую карту)
  • Детям до 6 лет отдельное кресло в автобусе не предоставляется (только при наличии свободных мест). Дети сидят вместе со взрослыми (на руках). Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок до 6 лет занимал отдельное кресло в автобусе, то при заказе нужно оформить для него отдельный билет
  • Уважаемые посетители экскурсий, убедительная просьба ожидать трансфер не на ресепшине, а у ВЪЕЗДА в отель (на посту охраны). От этого зависит скорость сбора туристов по отелям
  • Убедительная просьба выходить за 10-15 минут заранее до указанного (оговоренного) времени трансфера (автобуса). От этого зависит скорость сбора туристов по отелям
  • Наш транспорт может задержаться максимум на 15 минут (если все отели будут выходить вовремя, задержки не будет). По истечении этого времени, если транспорт не прибыл, пожалуйста, свяжитесь с нами!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
19
4
3
2
1
Ф
5 авг 2022
Ездили на экскурсию 24.06.22, сопровождающим гидом был Гайрат. Замечательный молодой человек, очень отзывчивый и внимательный, когда ездили на озеро Салда, посоветовал поехать не на тот пляж, куда обычно ездят все туристы, а немного дальше. Да, там нет инфраструктуры(раздевалок), но там нет и толп туристов, мы были там практически одни. На лавандовой ферме забыли фотик, Гайрат позвонил, выяснил, что он там и в свой следующий вояж на ферму забрал и передал его в наш отель, и при этом писал и интересовался, забрали ли мы его и все ли нормально. Это бесконечно приятно и мы ему очень за все благодарны. Что касается самого лавандового поля-то это просто восторг, моя мечта осуществилась! Аромат необыкновенный, очень приветливые люди всем этим занимаются, прелестный магазинчик, где приобрела кучу всего лавандового-шампунь(очень хорошего качества), масло, вазелин(для тех, у кого холодовая аллергия), дезик и даже дезинфекционное средство с лавандовым ароматом. Озеро Салда-необыкновенной красоты место с белоснежным песком, вода прохладная, но сногсшибательного бирюзово-синего цвета. А учитывая, что мы там разбрелись по берегу, то было ощущение, что ты один на один с природой в таком шикарном месте(спасибо Гайрату за это место). Однозначно рекомендую эту поездку!
М
21 июля 2022
О
20 июля 2022
M
15 июля 2022
Экскурсия очень понравилась
А
14 июля 2022
А
14 июля 2022
Отлично организованная экскурсия, группа 13 человек, всё оперативно, компетентный и тактичный гид Гайрат.
Р
9 июля 2022
Впечатления очень хорошие. Сервис превосходный: подзабытая бесплатнав вода в автобусе, прекрасный завтрак в красивейшем месте вместо скучных ланч' боксов и красивейшая поездка в горной местности к лаванде. А потом- бескрайние фиолетовые поля. На одном из них нас ждали. Хозяева приняли тепло. Все мы вволю нафотографировались. Потом был обед и горное озеро Салда. Не Мальдивы, конечно. Но нам понравилось. В том числе искупаться в нем в жаркую погоду. Нам понравилось.
В
2 авг 2021
Чисто женская экскурсия, для тех кто хочет сделать множество фотографий на лавандовом поле))) само озеро не принесло больших впечатлений, но охладиться и поплавать можно отлично, оборудованы раздевалки, душ, озеро также очень фотогенично
Р
21 июля 2021
Отличная экскурсия.
О
29 июня 2021
"Добрый день! Все прошло великолепно. Гид очень старался, и хотел быть полезным каждому из экскурсии. Я ездила одна, поэтому мне было важно его внимание. Положительный, отзывчивый и самое главное, ненавязчивый. Все рассказал и даже меня
фотографировал, так как я была одна. Помогал в общении с местными. На этой экскурсии не в первый раз,
первый раз ездили с русскими девочками, живущими в Турции, но ваша экскурсия понравилась больше. И
организация, и гид, и питание, и отношение. Спасибо! В следующий раз буду планировать Памукалле с вами."
Н
24 июня 2021
"Здравствуйте, все было замечательно, я и моя жена в диком восторге! Пожелание есть: выяснить
что за змеи водятся на камнях (выступ на о. Салда) и хотя бы предупреждать, чтобы не было сюрприза.
Отзывы на сайте естественно оставим самые наилучшие, т. к организация на самом деле была на высшем уровне. Напишите
пожалуйста имя гида, очень хочется отдельно упомянуть его добрым словом по приезду. Спасибо большое, эмоций
cвермного!!!"
Е
15 июня 2021
Добрый день! Экскурсия прошла потрсающе! Огромное спасибо гиду и вам за отличную организацию!
Н
8 июня 2021
"Добрый день! Экскурсия просто суперо! Мы в восторге от нашего гида. От экскурсии остались незабываемые
впечатления,хочется подчеркнуть отменную организацию нашей поездки. Пожелать могу только дальнейших успехов. Огромное спасибо!!!!"
С
9 мая 2021
Здравствуйте! Большое спасибо за поездку, все хорошо. Чем меньше людей, тем комфортнее получилось) нас было всего 4 человека- просто идеально)
Т
19 сен 2020
Кругом такая красота: и поля, и озеро! А времени нам везде хватило полностью этим насладится!
Ещё 4 отзыва

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