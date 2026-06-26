С первыми звёздами на «Земле легенд» пробуждаются чудеса. Замок вспыхивает огнями, фонтаны рисуют водяные узоры под чарующие мелодии. По каналам скользят нарядные гондолы, а сказочные герои в ярких костюмах оживляют древние предания. Это не просто шоу, а феерия, в которой сплелись легенды, трюки и немного магии.

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Описание экскурсии

18:00–19:30 — сбор гостей

20:00–21:00 — свободное время

Комплекс похож на волшебный город с каналами в венецианском стиле, мостиками, подсветкой, тематическими декорациями и витринами. У вас будет время для прогулки и фото.

21:00–22:00 — вечернее шоу

С наступлением темноты оживают светомузыкальные фонтаны. Но главное событие вечера — грандиозное представление с лазерными эффектами и световыми инсталляциями. Вы увидите красочные танцевальные номера и парад сказочных героев, погружающие в мир легенд и фантазий.

22:30–00:00 — обратная дорога

Организационные детали