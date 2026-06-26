С первыми звёздами на «Земле легенд» пробуждаются чудеса. Замок вспыхивает огнями, фонтаны рисуют водяные узоры под чарующие мелодии. По каналам скользят нарядные гондолы, а сказочные герои в ярких костюмах оживляют древние предания. Это не просто шоу, а феерия, в которой сплелись легенды, трюки и немного магии.
Описание экскурсии
18:00–19:30 — сбор гостей
20:00–21:00 — свободное время
Комплекс похож на волшебный город с каналами в венецианском стиле, мостиками, подсветкой, тематическими декорациями и витринами. У вас будет время для прогулки и фото.
21:00–22:00 — вечернее шоу
С наступлением темноты оживают светомузыкальные фонтаны. Но главное событие вечера — грандиозное представление с лазерными эффектами и световыми инсталляциями. Вы увидите красочные танцевальные номера и парад сказочных героев, погружающие в мир легенд и фантазий.
22:30–00:00 — обратная дорога
Организационные детали
- Питание и напитки оплачиваются отдельно
- Рекомендуем бронировать поездку заранее, особенно в высокий сезон
- С вами будет один из гидов нашей команды
во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 18:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|€20
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 18:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Бассат — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 31 туриста
Если хотите увидеть настоящую Турцию без спешки, очередей, скрытых доплат и туристических ловушек — буду рад познакомиться и организовать для вас идеальный день. Мы выезжаем рано утром, пока город и достопримечательности
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