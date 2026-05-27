Солнце, тёплый ветер, бирюзовая вода и музыка на палубе — этот день пройдёт в ритме беззаботного морского отдыха.
На аутентичном судне вы будете бороздить просторы Средиземного моря, купаться, загорать и даже повеселитесь на пенной вечеринке.
На аутентичном судне вы будете бороздить просторы Средиземного моря, купаться, загорать и даже повеселитесь на пенной вечеринке.
Описание экскурсии
- Вы отчалите от гавани Кемера и полюбуетесь его панорамой с воды
- Затем остановитесь в бухте Фаселис, искупаетесь и, если захотите, посетите древний город
- После обеда будет ещё одна остановка для купания — уже в более уединённой бухте
- А затем на борту начнётся пенная вечеринка
- Завершите маршрут в бухте Парадиз или другой живописной локации. У вас будет время поплавать, позагорать, отдохнуть и сделать фотографии
Ориентировочный тайминг
8:00–10:00 — трансфер из отелей Антальи в марину Кемера, посадка на корабль
10:00–12:00 — круиз вдоль побережья и остановка для купания в бухте Фаселис
12:00–13:00 — обед на борту
13:00–14:00 — купание в скрытой бухте и пенная вечеринка
14:00–15:00 — остановка в бухте Парадиз и свободное время
15:00–17:00 — возвращение в марину Кемера и трансфер в отели
Организационные детали
- В стоимость входят трансфер от/до отеля, морская прогулка с развлекательной программой, а также обед (в меню — курица барбекю, паста, салат, фрукты)
- Дополнительные расходы (по желанию): напитки, посещение древнего города (€10), фото- и видеосъёмка на борту (€5-10)
- Маршрут и остановки для купания могут меняться в зависимости от погодных условий
- С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 08:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый билет от 12 лет без трансфера
|€15
|Детский билет до 3 лет
|Бесплатно
|Взрослый билет от 12 лет с трансфером
|€20
|Детский билет (4-11 лет) без трансфера
|€12
|Детский билет (4-11 лет) с трансфером
|€15
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алишер — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 90 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания, которая уже много лет работает в туризме и хорошо знает особенности путешествий по Турции. Мы живём и работаем здесь, глубоко разбираемся в местной культуре, маршрутах
Входит в следующие категории Кемера
Похожие экскурсии на «Морская прогулка на пиратском корабле вдоль побережья Кемера»
Групповая
Морская прогулка на пиратской яхте
Почувствуйте свободу на пиратской яхте, наслаждаясь чистыми водами и захватывающими видами. Отличный выбор для семейного отдыха
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$20 за человека
Групповая
Путешествие на пиратской яхте из Кемера
Захватывающее морское приключение на пиратской яхте! Живописные бухты, пенная вечеринка и обед ждут вас. Почувствуйте себя настоящим пиратом
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 9:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$25 за человека
Групповая
Из Кемера - в голубые бухты Адрасана и Порто-Дженевиз
Погрузитесь в морское приключение из Кемера к бухтам Адрасан и Порто-Дженевиз. Яркие впечатления и отдых вдали от суеты гарантированы
Начало: У входа в ваш отель
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€55 за человека
Групповая
Пиратский корабль «Гонстер» - тур из Кемера
Начало: Главный вход в вашем отеле
Расписание: Ежедневно с 8:00 (время начала может меняться в зависимости от расположения вашего отеля).
$40 за человека
€20 за человека