Морская прогулка на пиратском корабле вдоль побережья Кемера

Из Антальи - к живописным бухтам с развлекательной программой на борту
Солнце, тёплый ветер, бирюзовая вода и музыка на палубе — этот день пройдёт в ритме беззаботного морского отдыха.

На аутентичном судне вы будете бороздить просторы Средиземного моря, купаться, загорать и даже повеселитесь на пенной вечеринке.
Морская прогулка на пиратском корабле вдоль побережья Кемера

Описание экскурсии

  • Вы отчалите от гавани Кемера и полюбуетесь его панорамой с воды
  • Затем остановитесь в бухте Фаселис, искупаетесь и, если захотите, посетите древний город
  • После обеда будет ещё одна остановка для купания — уже в более уединённой бухте
  • А затем на борту начнётся пенная вечеринка
  • Завершите маршрут в бухте Парадиз или другой живописной локации. У вас будет время поплавать, позагорать, отдохнуть и сделать фотографии

Ориентировочный тайминг

8:00–10:00 — трансфер из отелей Антальи в марину Кемера, посадка на корабль
10:00–12:00 — круиз вдоль побережья и остановка для купания в бухте Фаселис
12:00–13:00 — обед на борту
13:00–14:00 — купание в скрытой бухте и пенная вечеринка
14:00–15:00 — остановка в бухте Парадиз и свободное время
15:00–17:00 — возвращение в марину Кемера и трансфер в отели

Организационные детали

  • В стоимость входят трансфер от/до отеля, морская прогулка с развлекательной программой, а также обед (в меню — курица барбекю, паста, салат, фрукты)
  • Дополнительные расходы (по желанию): напитки, посещение древнего города (€10), фото- и видеосъёмка на борту (€5-10)
  • Маршрут и остановки для купания могут меняться в зависимости от погодных условий
  • С вами будет один из гидов нашей команды

ежедневно в 08:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый билет от 12 лет без трансфера€15
Детский билет до 3 летБесплатно
Взрослый билет от 12 лет с трансфером€20
Детский билет (4-11 лет) без трансфера€12
Детский билет (4-11 лет) с трансфером€15
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алишер
Алишер — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 90 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания, которая уже много лет работает в туризме и хорошо знает особенности путешествий по Турции. Мы живём и работаем здесь, глубоко разбираемся в местной культуре, маршрутах
и лучших туристических активностях. Предлагаем экскурсии и авторские программы сразу в 12 туристических регионах Турции — от Антальи и Аланьи до Каппадокии, Фетхие, Бодрума и Стамбула. Лично проверяем каждый маршрут и тщательно выбираем гидов и партнёров, чтобы обеспечить высокое качество и комфорт для каждого путешественника.

