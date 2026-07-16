За белый песок и прозрачную бирюзовую воду остров Сулуада неслучайно называют турецкими Мальдивами.
Вас ждёт прогулка на яхте, купание в живописных бухтах, ужин на борту и встреча заката, когда остров становится особенно красивым.
Вас ждёт прогулка на яхте, купание в живописных бухтах, ужин на борту и встреча заката, когда остров становится особенно красивым.
Описание экскурсии
14:00–14:30 — трансфер из Кемера
Мы заберём вас из отеля и отвезём в порт Адрасан, откуда начнётся морское путешествие.
15:00 — прогулка на яхте к острову Сулуада
Вы отправитесь вдоль живописного побережья. Полюбуетесь скалами, бухтами и прозрачным морем. Если повезёт, по пути увидите морских черепах.
Остров Сулуада
Сможете искупаться, заняться снорклингом или просто отдохнуть у моря на фоне пейзажей, благодаря которым остров называют турецкими Мальдивами.
Ужин на борту и бухта Аксэки
После ужина яхта отправится к бухте Аксэки. Вы увидите знаменитую пещеру Любви и ещё раз окунётесь в кристально чистое море.
Закат в Средиземном море
На обратном пути встретите закат. Остров окрасится в тёплые золотистые оттенки — это одно из самых красивых мгновений прогулки.
21:00 — возвращение в Кемер
Организационные детали
- На борту есть спасательные средства для всех участников
- В стоимость включены ужин и трансфер из отелей и обратно
- Напитки на яхте оплачиваются дополнительно
- С вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 13:15
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Детский 0-3 без места в автобусе
|Бесплатно
|Взрослый 12+
|€31
|Детский 4 до 11
|€20
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:15
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 80 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Заур — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 363 туристов
Я основатель экскурсионного агентства, созданного с одной главной целью: делиться с гостями Турции богатейшими знаниями об этой удивительной стране. Работал гидом более 16 лет. За это время провёл тысячи экскурсий,
Входит в следующие категории Кемера
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