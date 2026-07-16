За белый песок и прозрачную бирюзовую воду остров Сулуада неслучайно называют турецкими Мальдивами. Вас ждёт прогулка на яхте, купание в живописных бухтах, ужин на борту и встреча заката, когда остров становится особенно красивым.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

14:00–14:30 — трансфер из Кемера

Мы заберём вас из отеля и отвезём в порт Адрасан, откуда начнётся морское путешествие.

15:00 — прогулка на яхте к острову Сулуада

Вы отправитесь вдоль живописного побережья. Полюбуетесь скалами, бухтами и прозрачным морем. Если повезёт, по пути увидите морских черепах.

Остров Сулуада

Сможете искупаться, заняться снорклингом или просто отдохнуть у моря на фоне пейзажей, благодаря которым остров называют турецкими Мальдивами.

Ужин на борту и бухта Аксэки

После ужина яхта отправится к бухте Аксэки. Вы увидите знаменитую пещеру Любви и ещё раз окунётесь в кристально чистое море.

Закат в Средиземном море

На обратном пути встретите закат. Остров окрасится в тёплые золотистые оттенки — это одно из самых красивых мгновений прогулки.

21:00 — возвращение в Кемер

Организационные детали