Этот маршрут словно собрал всё лучшее на побережье: бирюзовые бухты, дикие скалы, античные берега Олимпоса и остров Сулуада. Прибавьте сюда пять остановок для купания и Средиземное море во всей красе — идеальный день обеспечен.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Трансфер из Кемера

Мы заберём вас из отеля и отвезём в порт, где начнётся морское путешествие.

Прогулка на яхте вдоль побережья

За один день вы увидите живописные уголки Средиземного моря: три острова, бухты Клеопатры, Теке, Маден, Бейджик-Бюку, Чиралы, Олимпос, Порто Дженевиз, Сазак, Аквариум и другие красивые места.

Остановки для купания

Вас ждут несколько остановок в бухтах с прозрачной водой. Вы сможете искупаться, поплавать с маской и отдохнуть среди живописных скал и нетронутой природы.

Олимпос, Чиралы и остров Сулуада

Полюбуетесь побережьем, где сохранились следы античной истории, увидите знаменитый остров Сулуада с белоснежными пляжами, который называют турецкими Мальдивами, и побываете у пещеры Любви.

Организационные детали