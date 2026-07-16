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Остров Сулуада, Олимпос, Чиралы и 15 бухт - из Кемера

Отправиться в большое морское путешествие вдоль турецких берегов
Этот маршрут словно собрал всё лучшее на побережье: бирюзовые бухты, дикие скалы, античные берега Олимпоса и остров Сулуада.

Прибавьте сюда пять остановок для купания и Средиземное море во всей красе — идеальный день обеспечен.
Остров Сулуада, Олимпос, Чиралы и 15 бухт - из Кемера
Остров Сулуада, Олимпос, Чиралы и 15 бухт - из Кемера
Остров Сулуада, Олимпос, Чиралы и 15 бухт - из Кемера

Описание экскурсии

Трансфер из Кемера

Мы заберём вас из отеля и отвезём в порт, где начнётся морское путешествие.

Прогулка на яхте вдоль побережья

За один день вы увидите живописные уголки Средиземного моря: три острова, бухты Клеопатры, Теке, Маден, Бейджик-Бюку, Чиралы, Олимпос, Порто Дженевиз, Сазак, Аквариум и другие красивые места.

Остановки для купания

Вас ждут несколько остановок в бухтах с прозрачной водой. Вы сможете искупаться, поплавать с маской и отдохнуть среди живописных скал и нетронутой природы.

Олимпос, Чиралы и остров Сулуада

Полюбуетесь побережьем, где сохранились следы античной истории, увидите знаменитый остров Сулуада с белоснежными пляжами, который называют турецкими Мальдивами, и побываете у пещеры Любви.

Организационные детали

  • На борту есть спасательные средства для всех участников
  • В стоимость включены обед, страховка и трансфер из отелей и обратно
  • Напитки на яхте оплачиваются дополнительно
  • С вами будет гид из нашей команды

ежедневно в 08:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Детский 0–3Бесплатно
Взрослый 12+€59
Детский 3–11€35
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Заур
Заур — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 363 туристов
Я основатель экскурсионного агентства, созданного с одной главной целью: делиться с гостями Турции богатейшими знаниями об этой удивительной стране. Работал гидом более 16 лет. За это время провёл тысячи экскурсий,
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сопровождал группы по самым значимым культурным и историческим местам Турции, делился фактами, легендами и атмосферой, которую не передаст ни один путеводитель. У меня высшее образование по специальности «Туризм», и я искренне увлечён историей и культурой этой страны. Сегодня, опираясь на многолетний опыт, я основал собственное агентство по продаже экскурсий. Мы предлагаем авторские и классические программы по всему турецкому побережью — от Анталии до Эгейского региона, а также экскурсии в Стамбуле и Каппадокии. Наша цель — не просто продать тур, а подарить гостям настоящее путешествие в культуру, историю и душу Турции. Мы подбираем программы с душой, работаем с проверенными партнёрами и всегда на связи с нашими клиентами.

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