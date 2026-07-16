Этот маршрут словно собрал всё лучшее на побережье: бирюзовые бухты, дикие скалы, античные берега Олимпоса и остров Сулуада.
Прибавьте сюда пять остановок для купания и Средиземное море во всей красе — идеальный день обеспечен.
Прибавьте сюда пять остановок для купания и Средиземное море во всей красе — идеальный день обеспечен.
Описание экскурсии
Трансфер из Кемера
Мы заберём вас из отеля и отвезём в порт, где начнётся морское путешествие.
Прогулка на яхте вдоль побережья
За один день вы увидите живописные уголки Средиземного моря: три острова, бухты Клеопатры, Теке, Маден, Бейджик-Бюку, Чиралы, Олимпос, Порто Дженевиз, Сазак, Аквариум и другие красивые места.
Остановки для купания
Вас ждут несколько остановок в бухтах с прозрачной водой. Вы сможете искупаться, поплавать с маской и отдохнуть среди живописных скал и нетронутой природы.
Олимпос, Чиралы и остров Сулуада
Полюбуетесь побережьем, где сохранились следы античной истории, увидите знаменитый остров Сулуада с белоснежными пляжами, который называют турецкими Мальдивами, и побываете у пещеры Любви.
Организационные детали
- На борту есть спасательные средства для всех участников
- В стоимость включены обед, страховка и трансфер из отелей и обратно
- Напитки на яхте оплачиваются дополнительно
- С вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 08:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Детский 0–3
|Бесплатно
|Взрослый 12+
|€59
|Детский 3–11
|€35
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Заур — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 363 туристов
Я основатель экскурсионного агентства, созданного с одной главной целью: делиться с гостями Турции богатейшими знаниями об этой удивительной стране. Работал гидом более 16 лет. За это время провёл тысячи экскурсий,
Входит в следующие категории Кемера
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