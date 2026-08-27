Отправимся в путешествие к двум удивительным природным сокровищам Турции. Вы погуляете по античному Иераполису, увидите белоснежные террасы Памуккале с термальными водами, а затем смените древние руины на пейзажи озера Салда. Будет много истории, необычной природы и поводов достать фотоаппарат.

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Описание фото-прогулки

5:00 — выезд из отеля

9:30 — древний Иераполис

Прогуляемся по античному городу: увидим руины старинных улиц, храмов, некрополь и театр. Поговорим об истории Иераполиса, его жителей и о том, почему термальные источники привлекали сюда людей ещё в древности.

11:00 — Памуккале

Рассмотрим знаменитые белоснежные травертины и природные бассейны, образованные минеральными водами. Расскажем, как формировались эти террасы и почему местные источники издавна считались целебными. Будет свободное время для прогулки и фотографий.

13:00 — обед и отдых

14:00 — озеро Салда

Отправимся к бирюзовому озеру со светлыми берегами, которое часто называют турецкими Мальдивами. Поговорим о его природных особенностях и необычном цвете воды. Затем у вас будет свободное время.

16:00 — выезд обратно

20:00–21:00 — возвращение в отель

Порядок посещения локаций и время остановок могут меняться в зависимости от погоды, дорожной ситуации и времени работы объектов.

Организационные детали