Приглашаем вас провести день вдали от шума и суеты среди природы Улупынара.
Вас ждёт спокойная рыбалка у горной реки, свежий воздух, красивые пейзажи и отдых в расслабленной атмосфере.
Всё необходимое для рыбалки предоставляется на месте, а после отдыха — вкусный обед со свежей рыбой.
Вас ждёт спокойная рыбалка у горной реки, свежий воздух, красивые пейзажи и отдых в расслабленной атмосфере.
Всё необходимое для рыбалки предоставляется на месте, а после отдыха — вкусный обед со свежей рыбой.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Комфортный трансфер из отеля в живописную долину Улупынар.
Краткий инструктаж и получение всех необходимых рыболовных снастей.
Возможность попробовать свои силы в ловле рыбы даже без опыта — программа подходит новичкам и семьям с детьми.
Около 2,5–3 часов свободного времени для рыбалки, прогулок, отдыха у воды или купания.
Обед у реки в окружении природы и горных пейзажей.
Организационные детали
- Включено: трансфер, обед, страховка, напитки.
- С вами будет водитель из нашей команды.
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Детский 0 - 4
|Бесплатно
|Взрослый 12+
|€41
|Детский 5 - 12
|€25
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Заур — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 188 туристов
Я основатель экскурсионного агентства, созданного с одной главной целью: делиться с гостями Турции богатейшими знаниями об этой удивительной стране. Работал гидом более 16 лет. За это время провёл тысячи экскурсий,
Входит в следующие категории Кемера
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