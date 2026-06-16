Что вас ожидает

Комфортный трансфер из отеля в живописную долину Улупынар.

Краткий инструктаж и получение всех необходимых рыболовных снастей.

Возможность попробовать свои силы в ловле рыбы даже без опыта — программа подходит новичкам и семьям с детьми.

Около 2,5–3 часов свободного времени для рыбалки, прогулок, отдыха у воды или купания.

Обед у реки в окружении природы и горных пейзажей.

Организационные детали