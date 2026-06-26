Это поездка для тех, кто хочет сменить курортный ритм на тишину природы и увидеть зелёную, горную Турцию. Мы отправимся из Кемера в Таврские горы — к сосновым лесам, прохладной реке и чистому воздуху. Будем ловить форель, отдохнём у воды и устроим пикник с блюдами турецкой кухни.
Описание экскурсии
9:00–10:00 — дорога в Таврские горы
Мы заберём вас из отеля и отправимся в горную часть региона. По пути вы полюбуетесь пейзажами Таврских гор, сосновыми лесами и горными реками.
10:00–13:00 — рыбалка на горной реке
Вы пройдёте инструктаж и подготовите снасти. Проведёте несколько часов наедине с природой за ловлей форели.
13:00–14:00 — обед-пикник
Отдохнёте на берегу реки и попробуете блюда турецкой кухни. В меню также входит свежеприготовленная рыба.
14:00–16:00 — свободное время
После обеда можно продолжить рыбалку, прогуляться по окрестностям или просто отдохнуть у воды.
16:00 — возвращение в Кемер
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер из отелей Кемера, аренда рыболовных снастей, наживка и обед-пикник
- Дополнительно по желанию оплачиваются напитки
- Поездка до рыболовной базы занимает около 1 часа
- Рыбалка проходит на оборудованной территории с соблюдением стандартных мер безопасности
- С вами будет гид-сопровождающий из нашей команды
ежедневно в 08:45
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|€40
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:45
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Бассат — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 34 туристов
Если хотите увидеть настоящую Турцию без спешки, очередей, скрытых доплат и туристических ловушек — буду рад познакомиться и организовать для вас идеальный день. Мы выезжаем рано утром, пока город и достопримечательности
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