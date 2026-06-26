Это поездка для тех, кто хочет сменить курортный ритм на тишину природы и увидеть зелёную, горную Турцию. Мы отправимся из Кемера в Таврские горы — к сосновым лесам, прохладной реке и чистому воздуху. Будем ловить форель, отдохнём у воды и устроим пикник с блюдами турецкой кухни.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

9:00–10:00 — дорога в Таврские горы

Мы заберём вас из отеля и отправимся в горную часть региона. По пути вы полюбуетесь пейзажами Таврских гор, сосновыми лесами и горными реками.

10:00–13:00 — рыбалка на горной реке

Вы пройдёте инструктаж и подготовите снасти. Проведёте несколько часов наедине с природой за ловлей форели.

13:00–14:00 — обед-пикник

Отдохнёте на берегу реки и попробуете блюда турецкой кухни. В меню также входит свежеприготовленная рыба.

14:00–16:00 — свободное время

После обеда можно продолжить рыбалку, прогуляться по окрестностям или просто отдохнуть у воды.

16:00 — возвращение в Кемер

Организационные детали