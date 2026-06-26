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День на природе: рыбалка и пикник (из Кемера)

Поменять шум курорта на спокойствие горной долины
Это поездка для тех, кто хочет сменить курортный ритм на тишину природы и увидеть зелёную, горную Турцию. Мы отправимся из Кемера в Таврские горы — к сосновым лесам, прохладной реке и чистому воздуху. Будем ловить форель, отдохнём у воды и устроим пикник с блюдами турецкой кухни.
День на природе: рыбалка и пикник (из Кемера)
День на природе: рыбалка и пикник (из Кемера)
День на природе: рыбалка и пикник (из Кемера)

Описание экскурсии

9:00–10:00 — дорога в Таврские горы

Мы заберём вас из отеля и отправимся в горную часть региона. По пути вы полюбуетесь пейзажами Таврских гор, сосновыми лесами и горными реками.

10:00–13:00 — рыбалка на горной реке

Вы пройдёте инструктаж и подготовите снасти. Проведёте несколько часов наедине с природой за ловлей форели.

13:00–14:00 — обед-пикник

Отдохнёте на берегу реки и попробуете блюда турецкой кухни. В меню также входит свежеприготовленная рыба.

14:00–16:00 — свободное время

После обеда можно продолжить рыбалку, прогуляться по окрестностям или просто отдохнуть у воды.

16:00 — возвращение в Кемер

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер из отелей Кемера, аренда рыболовных снастей, наживка и обед-пикник
  • Дополнительно по желанию оплачиваются напитки
  • Поездка до рыболовной базы занимает около 1 часа
  • Рыбалка проходит на оборудованной территории с соблюдением стандартных мер безопасности
  • С вами будет гид-сопровождающий из нашей команды

ежедневно в 08:45

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет€40
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:45
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Бассат
Бассат — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 34 туристов
Если хотите увидеть настоящую Турцию без спешки, очередей, скрытых доплат и туристических ловушек — буду рад познакомиться и организовать для вас идеальный день. Мы выезжаем рано утром, пока город и достопримечательности
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ещё спокойны, а солнце комфортное. Устраиваем путешествие для своих: красивые маршруты, живые истории, комфортный темп и внимание к деталям. Вам не нужно ни о чём переживать — просто отдыхайте и получайте впечатления. На связи с первого сообщения и до конца вашей поездки.

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