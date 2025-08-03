Индивидуальная
до 4 чел.
Турунч и древний город Амос - из Мармариса
Погрузитесь в атмосферу древности и природы, посетив руины Амоса и уютный Турунч. Идеально для любителей истории и живописных видов
Начало: По договорённости с организатором
Завтра в 09:00
4 авг в 09:00
€260 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Мармариса - на полуостров Датча и в античный Книдос
Отправляйтесь в путешествие по старинным улочкам Датчи и археологическим чудесам Книдоса. Откройте для себя историю, которая оживает на каждом шагу
Начало: У места вашего проживания в Мармарисе
Сегодня в 18:00
Завтра в 15:00
€450 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
На поиски райского уголка в окрестностях Мармариса
Удивительное путешествие вдали от суеты: прогулка по реке Азмак, обед на реке Юварлакчай и отдых в посёлке Акьяка. Природа Турции вас очарует
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник и четверг в 09:00
4 авг в 09:00
7 авг в 09:00
€40 за человека
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