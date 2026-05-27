Мои заказы

На поиски райского уголка в окрестностях Мармариса

Удивительное путешествие вдали от суеты: прогулка по реке Азмак, обед на реке Юварлакчай и отдых в посёлке Акьяка. Природа Турции вас очарует
Водная прогулка в окрестностях Мармариса - это возможность насладиться природной красотой Турции. Прогулка по реке Азмак в Акьяке подарит вам кристально чистую воду и пение птиц. В завершение, обед на
читать дальшеуменьшить

реке Юварлакчай и качели над водой добавят ярких впечатлений.

Путешествие проходит на комфортабельных автобусах и катере, что делает его доступным и удобным для всех. Откройте для себя Турцию с новой стороны и насладитесь её природным очарованием

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Прогулка по реке Азмак
  • 🚤 Катерное путешествие
  • 🍽 Обед на реке Юварлакчай
  • 🏞 Посещение посёлка Акьяка
  • 🌳 Природная красота и тишина

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода теплая и солнечная, а природа радует зеленью. В апреле и октябре также можно насладиться поездкой, но возможны прохладные дни. Зимой прогулка возможна, но стоит учитывать более низкие температуры и вероятность дождей.
Сейчас май — это идеальное время.
На поиски райского уголка в окрестностях Мармариса
На поиски райского уголка в окрестностях Мармариса
На поиски райского уголка в окрестностях Мармариса

Что можно увидеть

  • Дорога Влюблённых
  • Древние гробницы

Описание экскурсии

Прогулка по «Дороге Влюблённых»

Мы пройдём по романтичной тропе среди деревьев, а по пути остановимся вырезанной в скале древней гробницы

Путешествие на катере из Акьяки

В маленьком дачном посёлке у подножья горы вы сядете на катер и неспешно проплывёте по реке Азмак. По дороге насладитесь кристально чистой водой, пением птиц, густой зеленью — времени здесь как будто не существует. После у вас будет немного свободного времени, чтобы отдохнуть на берегу.

Качели и обед над горной рекой Юварлакчай

Прямо над потоком вы покачаетесь на качелях и пообедаете в уютном ресторанчике. Самые смелые могут окунуться в ледяную воду.

Ориентировочный тайминг поездки:
9:30–11:00 — путь из Мармариса в Акьяку
11:00–11:30 — прогулка на лодке по реке Азмак
11:30–13:00 — свободное время в Акьяке
13:00–14:00 — дорога из Акьяки в Юварлакчай
14:30 — обед
15:30–17:00 — возвращение в Мармарис

Организационные детали

  • Часть поездки проходит на комфортабельных автобусах с кондиционерами Neoplan Tourliner
  • Катер рассчитан на 20–30 человек. На борту имеются спасательные жилеты
  • Обед входит в стоимость (рыба, котлеты или курица на выбор, салат, закуски). Напитки — за дополнительную плату
  • Дети до 6 лет могут принять участие в поездке бесплатно, обед для ребёнка оплачивается дополнительно — $13
  • К сожалению, эта экскурсия не подойдёт людям с ограниченными возможностями
  • В поездке с вами будет один из гидов нашей команды. По четвергам экскурсия проходит в сопровождении англоговорящего гида

в понедельник и четверг в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€45
Дети до 6 летБесплатно
Дети с 7 до 12 лет€23
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и четверг в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — Организатор в Мармарисе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 607 туристов
Я представляю туристическую компанию, которая работает по всей Турции. Мы предлагаем разнообразные путешествия: от исторических и познавательных поездок до экстремальных туров для любителей активного отдыха. С многолетним опытом работы и
читать дальшеуменьшить

тысячами положительных отзывов от наших довольных клиентов, мы всегда стремимся предоставить вам только лучшее. Ваши комфорт и яркие впечатления для нас на первом месте, и мы с радостью сделаем ваш отдых насыщенным и незабываемым!

Входит в следующие категории Мармариса

Похожие экскурсии на «На поиски райского уголка в окрестностях Мармариса»

Экскурсия в Фетхие из Мармариса
На автобусе
10 часов
-
10%
7 отзывов
Групповая
Экскурсия в Фетхие из Мармариса
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, Пятница
29 мая в 06:30
2 июн в 06:30
$52.20$58 за человека
Дайвинг в Мармарисе (с трансфером и обедом)
7 часов
-
15%
1 отзыв
Групповая
Дайвинг в Мармарисе (с трансфером и обедом)
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля
$42.50$50 за человека
Квадроциклы и багги в Мармарисе
На квадроциклах
Багги
2 часа
1 отзыв
Групповая
Квадроциклы и багги в Мармарисе
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$39 за человека
Сафари на лошадях в Мармарисе
Конные прогулки
2.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Сафари на лошадях в Мармарисе
Конная прогулка по сосновым лесам вдали от городской суеты
Начало: У входа в отель
Расписание: ежедневно в 10:00 и 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
€35 за человека
У нас ещё много экскурсий в Мармарисе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Мармарисе
€45 за человека