Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода теплая и солнечная, а природа радует зеленью. В апреле и октябре также можно насладиться поездкой, но возможны прохладные дни. Зимой прогулка возможна, но стоит учитывать более низкие температуры и вероятность дождей.

Водная прогулка в окрестностях Мармариса - это возможность насладиться природной красотой Турции. Прогулка по реке Азмак в Акьяке подарит вам кристально чистую воду и пение птиц. В завершение, обед на

реке Юварлакчай и качели над водой добавят ярких впечатлений. Путешествие проходит на комфортабельных автобусах и катере, что делает его доступным и удобным для всех. Откройте для себя Турцию с новой стороны и насладитесь её природным очарованием

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Прогулка по «Дороге Влюблённых»

Мы пройдём по романтичной тропе среди деревьев, а по пути остановимся вырезанной в скале древней гробницы

Путешествие на катере из Акьяки

В маленьком дачном посёлке у подножья горы вы сядете на катер и неспешно проплывёте по реке Азмак. По дороге насладитесь кристально чистой водой, пением птиц, густой зеленью — времени здесь как будто не существует. После у вас будет немного свободного времени, чтобы отдохнуть на берегу.

Качели и обед над горной рекой Юварлакчай

Прямо над потоком вы покачаетесь на качелях и пообедаете в уютном ресторанчике. Самые смелые могут окунуться в ледяную воду.

Ориентировочный тайминг поездки:

9:30–11:00 — путь из Мармариса в Акьяку

11:00–11:30 — прогулка на лодке по реке Азмак

11:30–13:00 — свободное время в Акьяке

13:00–14:00 — дорога из Акьяки в Юварлакчай

14:30 — обед

15:30–17:00 — возвращение в Мармарис

Организационные детали