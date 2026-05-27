На поиски райского уголка в окрестностях Мармариса
Удивительное путешествие вдали от суеты: прогулка по реке Азмак, обед на реке Юварлакчай и отдых в посёлке Акьяка. Природа Турции вас очарует
Водная прогулка в окрестностях Мармариса - это возможность насладиться природной красотой Турции. Прогулка по реке Азмак в Акьяке подарит вам кристально чистую воду и пение птиц.
реке Юварлакчай и качели над водой добавят ярких впечатлений.
Путешествие проходит на комфортабельных автобусах и катере, что делает его доступным и удобным для всех. Откройте для себя Турцию с новой стороны и насладитесь её природным очарованием
🌿 Прогулка по реке Азмак
🚤 Катерное путешествие
🍽 Обед на реке Юварлакчай
🏞 Посещение посёлка Акьяка
🌳 Природная красота и тишина
Лучшее время для посещения
Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода теплая и солнечная, а природа радует зеленью. В апреле и октябре также можно насладиться поездкой, но возможны прохладные дни. Зимой прогулка возможна, но стоит учитывать более низкие температуры и вероятность дождей.
Сейчас май — это идеальное время.
Что можно увидеть
Дорога Влюблённых
Древние гробницы
Описание экскурсии
Прогулка по «Дороге Влюблённых»
Мы пройдём по романтичной тропе среди деревьев, а по пути остановимся вырезанной в скале древней гробницы
Путешествие на катере из Акьяки
В маленьком дачном посёлке у подножья горы вы сядете на катер и неспешно проплывёте по реке Азмак. По дороге насладитесь кристально чистой водой, пением птиц, густой зеленью — времени здесь как будто не существует. После у вас будет немного свободного времени, чтобы отдохнуть на берегу.
Качели и обед над горной рекой Юварлакчай
Прямо над потоком вы покачаетесь на качелях и пообедаете в уютном ресторанчике. Самые смелые могут окунуться в ледяную воду.
Ориентировочный тайминг поездки: 9:30–11:00 — путь из Мармариса в Акьяку 11:00–11:30 — прогулка на лодке по реке Азмак 11:30–13:00 — свободное время в Акьяке 13:00–14:00 — дорога из Акьяки в Юварлакчай 14:30 — обед 15:30–17:00 — возвращение в Мармарис
Часть поездки проходит на комфортабельных автобусах с кондиционерами Neoplan Tourliner
Катер рассчитан на 20–30 человек. На борту имеются спасательные жилеты
Обед входит в стоимость (рыба, котлеты или курица на выбор, салат, закуски). Напитки — за дополнительную плату
Дети до 6 лет могут принять участие в поездке бесплатно, обед для ребёнка оплачивается дополнительно — $13
К сожалению, эта экскурсия не подойдёт людям с ограниченными возможностями
В поездке с вами будет один из гидов нашей команды. По четвергам экскурсия проходит в сопровождении англоговорящего гида
в понедельник и четверг в 09:00
Стоимость экскурсии
Стандартный
€45
Дети до 6 лет
Бесплатно
Дети с 7 до 12 лет
€23
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и четверг в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — Организатор в Мармарисе
Провела экскурсии для 607 туристов
Я представляю туристическую компанию, которая работает по всей Турции. Мы предлагаем разнообразные путешествия: от исторических и познавательных поездок до экстремальных туров для любителей активного отдыха. С многолетним опытом работы и читать дальшеуменьшить
тысячами положительных отзывов от наших довольных клиентов, мы всегда стремимся предоставить вам только лучшее. Ваши комфорт и яркие впечатления для нас на первом месте, и мы с радостью сделаем ваш отдых насыщенным и незабываемым!
