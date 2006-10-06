Уголок дикой природы и быт турецкого народаДжипами управляют опытные водители, отлично знающие местные дороги. Джип сафари в Мармарисе — это весёлое и интересное мероприятие, на котором вы насладитесь красотой заповедных мест и приобретете незабываемые впечатления.

Вы увидите великолепные пейзажи, исторические памятники древности, познакомитесь с бытом турецкого народа, продегустируете блюда национальной кухни 🥧 остановка будет на пляже Чифтлик, затем вторая остановка на обед, где вы отведаете форель. После обеда вы последуете к маленькому водопаду, чтобы искупаться в горной реке. Затем нас ждёт путь в деревню и домой.

Организационные детали: