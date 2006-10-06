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Джип-сафари: пейзажи Анатолии и турецкая деревня

5
8 отзывов
Роман Ю.
Роман Ю. – Гид из Мармариса
Джип сафари в Мармарисе пользуется большой популярностью среди активных туристов.

Маршрут этого захватывающего путешествия продуман с учётом местных природных достопримечательностей 🏛️.

Таким образом, вы не только весело 🥳 покатаетесь, но и посетите интересные места.
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  • 👥Групповая
  • 🍀На природе
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏆Активный отдых
  • 🕐Длительность 6.5 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • $15 за человека

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Джип-сафари: пейзажи Анатолии и турецкая деревня
Джип-сафари: пейзажи Анатолии и турецкая деревня

Что вы увидите

  • Джип сафари
Уголок дикой природы и быт турецкого народаДжипами управляют опытные водители, отлично знающие местные дороги. Джип сафари в Мармарисе — это весёлое и интересное мероприятие, на котором вы насладитесь красотой заповедных мест и приобретете незабываемые впечатления.
Вы увидите великолепные пейзажи, исторические памятники древности, познакомитесь с бытом турецкого народа, продегустируете блюда национальной кухни 🥧 остановка будет на пляже Чифтлик, затем вторая остановка на обед, где вы отведаете форель. После обеда вы последуете к маленькому водопаду, чтобы искупаться в горной реке. Затем нас ждёт путь в деревню и домой.

Организационные детали:

  • Возьмите с собой: Купальные принадлежности, удобную обувь, солнцезащитные средства, фотоаппарат, а также обязательно рюкзак и пакет, куда можно надежно убрать фотоаппарат и телефон, деньги на напитки;
  • Поездка по ухабистым проселочным дорогам не рекомендуется беременным женщинам и совсем маленьким детям.
Что входит
  • Транспортные услуги
  • Обед.
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договоренности или ваш отель
Джип-сафари: пейзажи Анатолии и турецкая деревня
Джип-сафари: пейзажи Анатолии и турецкая деревня
Джип-сафари: пейзажи Анатолии и турецкая деревня
Джип-сафари: пейзажи Анатолии и турецкая деревня

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Роман Ю.
Роман Ю.
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8 отзывов оставили туристы

Роман Ю. проводит ещё 6 экскурсий

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