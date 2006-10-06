Уголок дикой природы и быт турецкого народаДжипами управляют опытные водители, отлично знающие местные дороги. Джип сафари в Мармарисе — это весёлое и интересное мероприятие, на котором вы насладитесь красотой заповедных мест и приобретете незабываемые впечатления.
Вы увидите великолепные пейзажи, исторические памятники древности, познакомитесь с бытом турецкого народа, продегустируете блюда национальной кухни 🥧 остановка будет на пляже Чифтлик, затем вторая остановка на обед, где вы отведаете форель. После обеда вы последуете к маленькому водопаду, чтобы искупаться в горной реке. Затем нас ждёт путь в деревню и домой.
Организационные детали:
Возьмите с собой: Купальные принадлежности, удобную обувь, солнцезащитные средства, фотоаппарат, а также обязательно рюкзак и пакет, куда можно надежно убрать фотоаппарат и телефон, деньги на напитки;
Поездка по ухабистым проселочным дорогам не рекомендуется беременным женщинам и совсем маленьким детям.
Что входит
Транспортные услуги
Обед.
Что не входит
Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договоренности или ваш отель
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.