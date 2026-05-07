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Мастер-класс по турецкой мозаичной лампе в Мармарисе

Создать собственный светильник из стекла и бусин - и забрать его с собой
Прогуливаясь по улицам Турции, вы наверняка замечали традиционные турецкие мозаичные лампы.

А теперь у вас есть возможность создать свою собственную! В тёплой атмосфере студии вы сделаете лампу из десятков вариантов бусин и стекла — мастер поможет воплотить вашу идею. Эта программа разработана при участии основателей первой мастерской мозаичных ламп в стране.
Мастер-класс по турецкой мозаичной лампе в Мармарисе
Мастер-класс по турецкой мозаичной лампе в Мармарисе
Мастер-класс по турецкой мозаичной лампе в Мармарисе

Описание мастер-класса

На мастер-классе вы познакомитесь с историей мозаичных ламп, их значением в турецком ремесле и символикой традиционных узоров. Это не просто занятие, а настоящее погружение в культуру страны.

Вы пройдёте весь путь создания лампы: от резки стекла и бусин до выкладки узоров и финальной сборки. Нет опыта? Не проблема! Мастер будет рядом и поможет на каждом этапе.

Во время работы вас угостят турецким рахат-лукумом. Также вы сможете заказать блюда из меню нашего кафе, включая кофе и сладости. Питьевая вода — бесплатно и без ограничений.

Мы бережно упакуем готовую лампу для удобной транспортировки.

Организационные детали

  • Мастер-класс подойдёт взрослым и детям от 5 лет
  • Преподаватель владеет русским и английским языками на уровне родного
  • Мы можем организовать частное мероприятие — подробности уточняйте в переписке

в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость мастер-класса

ТарифСтоимость
Участник€40
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Магазин Twiggy на пляже в Мармарисе
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абдулкадир
Абдулкадир — ваша команда гидов в Мармарисе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 2365 туристов
Я предприниматель, который посвятил себя изучению новых культур. В своих мастерских я принимаю людей со всех уголков мира, учу их традиционным турецким искусствам и демонстрирую их на практике. Я очень
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рад знакомству с вами и возможности открыть для вас турецкую культуру. Нам будет очень приятно видеть вас на мастер-классе, где вы почувствуете себя, как если бы вы были в компании близкого друга у себя дома.

Отзывы и рейтинг

0
Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Д
Всё супер, очень красивые лампы получились)
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елена
Очень понравилась Евгения, как мастер! Но никакой истории, как было в описании не подавалось, но это не к ней конечно же. Организатору эту часть нужно продумать!
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