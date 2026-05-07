Прогуливаясь по улицам Турции, вы наверняка замечали традиционные турецкие мозаичные лампы.
А теперь у вас есть возможность создать свою собственную! В тёплой атмосфере студии вы сделаете лампу из десятков вариантов бусин и стекла — мастер поможет воплотить вашу идею. Эта программа разработана при участии основателей первой мастерской мозаичных ламп в стране.
А теперь у вас есть возможность создать свою собственную! В тёплой атмосфере студии вы сделаете лампу из десятков вариантов бусин и стекла — мастер поможет воплотить вашу идею. Эта программа разработана при участии основателей первой мастерской мозаичных ламп в стране.
Описание мастер-класса
На мастер-классе вы познакомитесь с историей мозаичных ламп, их значением в турецком ремесле и символикой традиционных узоров. Это не просто занятие, а настоящее погружение в культуру страны.
Вы пройдёте весь путь создания лампы: от резки стекла и бусин до выкладки узоров и финальной сборки. Нет опыта? Не проблема! Мастер будет рядом и поможет на каждом этапе.
Во время работы вас угостят турецким рахат-лукумом. Также вы сможете заказать блюда из меню нашего кафе, включая кофе и сладости. Питьевая вода — бесплатно и без ограничений.
Мы бережно упакуем готовую лампу для удобной транспортировки.
Организационные детали
- Мастер-класс подойдёт взрослым и детям от 5 лет
- Преподаватель владеет русским и английским языками на уровне родного
- Мы можем организовать частное мероприятие — подробности уточняйте в переписке
в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость мастер-класса
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€40
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Магазин Twiggy на пляже в Мармарисе
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абдулкадир — ваша команда гидов в Мармарисе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 2365 туристов
Я предприниматель, который посвятил себя изучению новых культур. В своих мастерских я принимаю людей со всех уголков мира, учу их традиционным турецким искусствам и демонстрирую их на практике. Я очень
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Всё супер, очень красивые лампы получились)
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Очень понравилась Евгения, как мастер! Но никакой истории, как было в описании не подавалось, но это не к ней конечно же. Организатору эту часть нужно продумать!
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