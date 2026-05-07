Прогуливаясь по улицам Турции, вы наверняка замечали традиционные турецкие мозаичные лампы. А теперь у вас есть возможность создать свою собственную! В тёплой атмосфере студии вы сделаете лампу из десятков вариантов бусин и стекла — мастер поможет воплотить вашу идею. Эта программа разработана при участии основателей первой мастерской мозаичных ламп в стране.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание мастер-класса

На мастер-классе вы познакомитесь с историей мозаичных ламп, их значением в турецком ремесле и символикой традиционных узоров. Это не просто занятие, а настоящее погружение в культуру страны.

Вы пройдёте весь путь создания лампы: от резки стекла и бусин до выкладки узоров и финальной сборки. Нет опыта? Не проблема! Мастер будет рядом и поможет на каждом этапе.

Во время работы вас угостят турецким рахат-лукумом. Также вы сможете заказать блюда из меню нашего кафе, включая кофе и сладости. Питьевая вода — бесплатно и без ограничений.

Мы бережно упакуем готовую лампу для удобной транспортировки.

Организационные детали