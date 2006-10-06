Пляж Клеопатры и Золотой ПесокОсновной достопримечательностью 🏛️ этого райского острова является великолепный Пляж 🏖️ Клеопатры и золотой песок. Благодаря этому, Остров 🏝️ Клеопатры получил известность среди многих островов, привлекательных для туристов.

Кроме этого, экскурсия ⛳ представляет ценность для всех, кто интересуется античной историей 📖 и желает ознакомиться с памятниками древней архитектуры. На острове сохранились руины древнего города Кедраи. Здесь совершенно забываешь обо всех своих проблемах, целый день можно наслаждаться ласковым солнышком, прекрасными пейзажами и купанием в море 🌊, на своей живописной территории, Остров Клеопатры имеет тенистые аллеи и дорожки, проложенные среди кустистой зелени, которые прекрасно подходят для романтических прогулок.

Возьмите с собой: