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Поездка на райский остров Клеопатры

4.9
10 отзывов
Роман Ю.
Роман Ю. – Гид из Мармариса
Экскурсия ⛳ на остров 🏝️ Клеопатры — прекрасная возможность внести разнообразие в ваш пляжный 🏖️ отдых в Мармарисе.

Вас ждёт романтическое путешествие на остров с побережьем, которое прославилось мелким золотым песком, и узнать, какие легенды с ним связаны.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🍀На природе
  • 📜История и культура
  • 🕐Длительность 8.5 часов
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • $30 за человека

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Поездка на райский остров Клеопатры
Поездка на райский остров Клеопатры

Что вы увидите

  • Природа за пределами Мармариса
Пляж Клеопатры и Золотой ПесокОсновной достопримечательностью 🏛️ этого райского острова является великолепный Пляж 🏖️ Клеопатры и золотой песок. Благодаря этому, Остров 🏝️ Клеопатры получил известность среди многих островов, привлекательных для туристов.
Кроме этого, экскурсия ⛳ представляет ценность для всех, кто интересуется античной историей 📖 и желает ознакомиться с памятниками древней архитектуры. На острове сохранились руины древнего города Кедраи. Здесь совершенно забываешь обо всех своих проблемах, целый день можно наслаждаться ласковым солнышком, прекрасными пейзажами и купанием в море 🌊, на своей живописной территории, Остров Клеопатры имеет тенистые аллеи и дорожки, проложенные среди кустистой зелени, которые прекрасно подходят для романтических прогулок.

Возьмите с собой:

  • Купальные принадлежности, полотенце;
  • Солнцезащитные принадлежности (крем, очки, головной убор);
  • Камера и фотоаппарат;
  • Деньги на личные расходы.
Что входит
  • Трансфер
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Поездка на райский остров Клеопатры
Поездка на райский остров Клеопатры
Поездка на райский остров Клеопатры
Поездка на райский остров Клеопатры

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Роман Ю.
Роман Ю.
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10 отзывов оставили туристы

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