Подробнее об экскурсии

За время нашей поездки вы сможете изучить окрестности, включая бухты, пещеры, острова и уединенные пляжи. Посетите Райский остров, пляжи Кумлубук, Турунч, Фосфорную пещеру и многое другое. Целый день вы будете наслаждаться этими поистине сказочными, загадочными и нереально красивыми местами, которые произведут на вас неизгладимое впечатление.

Морские прогулки являются самыми популярными турами в Мармарисе. Ежедневно десятки катеров отправляются из порта Мармариса. Маршрут этого тура проходит через прилегающие районы, такие как Турунч, Ичмелер, Кумлюбюк и другие курорты. Вы увидите прекрасный панорамный вид на Ичмелер и Мармарис.

Вас ждут виды на одни из самых красивых пляжей и деревень вокруг Мармариса, вы посетите такие интересные места, как «Фосфорная пещера», бухты «Зеленое море» и «Английское устье», в которых у вас будет время поплавать и насладиться шикарными пейзажами.

Во время путешествия вам будет показано необычное место – место слияния Средиземного и Эгейского моря!

На борту действует система «всё включено». Вам будет предложен обед на корабле и неограниченное количество прохладительных напитков.

Отметим, что знаменитый рынок в Турунче работает только по понедельникам, в этот день жители со всего региона приезжают продавать овощи, фрукты и различные сувениры, поэтому эта экскурсия становится еще более интересной по понедельникам.

Будьте уверены, отправляясь с нами в путешествие, вы проведете фантастический и незабываемый день, сполна насладившись яркими моментами!