Слияние двух морей: морская прогулка в Мармарисе

В бухтах Мармариса таится множество восхитительных и живописных уголков

В бухтах Мармариса таится множество восхитительных и живописных уголков.

Красочные пейзажи, кристально-чистая вода, песчаные пляжи, горы, сосновые леса, чистейший воздух.

Вы сможете не только созерцать все эти удивительные места, но и вдоволь накупаться в бухтах и открытом море, позагорать, отдохнуть вдали от городской суеты.
Слияние двух морей: морская прогулка в Мармарисе
Слияние двух морей: морская прогулка в Мармарисе
Слияние двух морей: морская прогулка в Мармарисе
Слияние двух морей: морская прогулка в Мармарисе
Слияние двух морей: морская прогулка в Мармарисе
Слияние двух морей: морская прогулка в Мармарисе

Что вы увидите 🤩

  • Турунч
  • Пляж Кумлубук
  • Райский Остров
  • Фосфорная Пещера
Подробнее об экскурсии
За время нашей поездки вы сможете изучить окрестности, включая бухты, пещеры, острова и уединенные пляжи. Посетите Райский остров, пляжи Кумлубук, Турунч, Фосфорную пещеру и многое другое. Целый день вы будете наслаждаться этими поистине сказочными, загадочными и нереально красивыми местами, которые произведут на вас неизгладимое впечатление.
Морские прогулки являются самыми популярными турами в Мармарисе. Ежедневно десятки катеров отправляются из порта Мармариса. Маршрут этого тура проходит через прилегающие районы, такие как Турунч, Ичмелер, Кумлюбюк и другие курорты. Вы увидите прекрасный панорамный вид на Ичмелер и Мармарис.
Вас ждут виды на одни из самых красивых пляжей и деревень вокруг Мармариса, вы посетите такие интересные места, как «Фосфорная пещера», бухты «Зеленое море» и «Английское устье», в которых у вас будет время поплавать и насладиться шикарными пейзажами.
Во время путешествия вам будет показано необычное место – место слияния Средиземного и Эгейского моря!
На борту действует система «всё включено». Вам будет предложен обед на корабле и неограниченное количество прохладительных напитков.
Отметим, что знаменитый рынок в Турунче работает только по понедельникам, в этот день жители со всего региона приезжают продавать овощи, фрукты и различные сувениры, поэтому эта экскурсия становится еще более интересной по понедельникам.
Будьте уверены, отправляясь с нами в путешествие, вы проведете фантастический и незабываемый день, сполна насладившись яркими моментами!
🚩 Начало и место завершения: Ваш отель
 Что входит
  • Трансфер из отеля и обратно в отель
  • Обед на лодке
  • Безалкогольные напитки местного производства
  • Страховка.
 Что не входит
  • Личные затраты
  • Услуги профессионального фотографа.
Время проведения: Ежедневно с 9:30 до 16:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 70 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Armagan
Armagan
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