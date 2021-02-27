6 экскурсий из категории MUST DO в турецком молодежном курорте Марамарис. Если вы уже видели Памуккале, то повторять поход на яхте 🛥️, можно бесконечное раз, а конная прогулка 👣 идеально подойдёт для слития с природой, так же не забудьте сделать селфи на острове 🏝️ Клеопатры и оздоровиться в Дальяне

Мармарис

Мармарис считается одним из самых живописных курортов Турции, город также знаменит своей ночной жизнью и яркими развлечениями. Посещая это место, обязательно стоит использовать все возможности, чтобы сделать отдых незабываемым и привезти как можно больше фотографий и впечатлений. Самые яркие эмоции мы испытываем во время поездок в новые места. Из Мармариса есть куда отправиться: курорт предлагает многочисленные экскурсии и развлечения на любой вкус

Как провести время в Мармарисе

Идеальный вариант приезжать в Мармарис на 10-14 дней. За это время вы сможете вдоволь накупаться в море, позагорать, отведать все изысканные блюда местной кухни и отправиться на увлекательные экскурсии. Экскурсии в Мармарисе условно можно разделить на несколько категорий:

морские прогулки;

природные заповедники;

активный отдых и спорт;

ночные развлечения;

бальнеологический туризм;

национальные шоу;

посещение исторических достопримечательностей. .

Турист любого возраста найдет развлечения себе по вкусу. В Мармарисе вам точно некогда будет скучать. Для начала обязательно возьмите в прокат велосипед и покатайтесь вдоль живопиской набережной курорта до соседнего поселка Ичмелер. Любители пеших прогулок могут пройтись, но такой маршрут займет немало времени.

Молодежи рекомендовано посещение местных дискотек и пенных вечеринок. Доброжелательная атмосфера, зажигательная музыка оставят самые приятные впечатления. Не стоит забывать и о гастрономическом туризме в турецком морском курорте, обязательно стоит попробовать свеже выловленную рыбу и морепродукты. Осмотревшись в городе, можно переходить к выбору экскурсий.

6 топовых достопримечательностей Мармариса

Выбор экскурсий зависит, безусловно, от личных предпочтений. Однако сложно представить себе, как можно отдыхать в Мармарисе и не побывать на экскурсиях из нашего списка Топ-6. Это настоящий MUST-DO, если вы отправляетесь за яркими впечатлениями. К числу самых интересных и ярких экскурсий можно отнести:

1. Древний город Эфес и Памуккале

Это самая продолжительная и насыщенная экскурсия из Мармариса. Она рассчитана на два дня, за время которых вы получите массу новых эмоций и впечатлений. Памуккале — это настоящее чудо света. Белоснежные водоемы-террасы станут отличным фоном для ваших фотографий. А купание в геотермальных источниках принесет еще к тому же пользу для здоровья.

Памуккале можно посетить отдельно или вместе с другой достопримечательностью. Нередко туристы выбирают именно экскурсию Эфес-Памуккале. Оба места находятся на приличном расстоянии от Мармариса. Поэтому экскурсия занимает два дня. В Эфесе находится уникальное архитектурное строение, величественная библиотека Цельса. Такое сооружение обязательно стоит увидеть. Кроме того, в ходе экскурсии вы посетите хорошо сохранившийся древний амфитеатр и другие уникальные сооружения.

2. Прогулка на райский остров Клеопатры

Остров Клеопатры

Райские остров Клеопатры подарит вам массу ярких фотографий на фоне лазурной воды. Создастся ощущение, что вы находитесь на элитном курорте. Вода настолько чистая и прозрачная, что создается впечатление, будет пришвартованные на пристани кораблики парят в воздухе. Сделайте свои самые яркие селфи и насладитесь великолепной прогулкой на остров и обратно.

3. Заповедник Дальян

Также обязательно стоит посетить заповедник Дальян. Экскурсия как и в Памуккале включает в себя оздоровительные процедуры. У вас будет возможность принять грязевые и сероводородные ванны, которые считаются очень полезными для опорно-двигательного аппарата, кожи, процедуры способствуют общему оздоровлению. Помимо этого вы совершите прогулку на лодке и увидете Черепаший пляж.

4. Сафари на лошадях

Для любителей активного отдыха Мармарис предлагает много вариантов разнообразного досуга. Один из видов развлечений — прогулки на лошадях. Туристы могут выбрать один из представленных маршрутов. Продолжительность также может быть различной, как правило, это прогулки на 1 или 2 часа. Все лошади смирные. Экскурсия проводится под руководством опытного наездника. Сначала проводится инструктаж. В поездке могут участвовать абсолютные новички, дети или подростки.

5. Джип-сафари: пейзажи Анатолии и турецкая деревня

Джип-сафари совмещено с посещением местных достопримечательностей. В ходе экскурсии вы увидите исторические памятники древности, лучше познакомитесь с культурой страны. Каждая экскурсия включает в себя купание в море. Во время поездки предусмотрены остановки. Джипами управляют опытные водители. Веселое настроение в компании обеспечено.

6. Дайвинг-тур с прогулкой на яхте

Прогулка на кораблике в Мармарисе на остров Клеопатры

Дайвинг-тур подойдет для поклонников этого вида спорта. Вы также можете выбрать для себя индивидуальную поездку на яхте. Это развлечение относится к эксклюзивным. На выбор предлагаются разные маршруты. В зависимости от ваших предпочтений яхту с капитаном можно арендовать в разное время дня, например ближе к закату. Вы сможете увидеть красивейшие бухты курорта и насладиться уединенным отдыхом.

Мармарис с детьми

Для отдыхающих с детьми также есть масса вариантов досуга. Обязательно рекомендуется посетить местный дельфинарий. Посмотрите с ребенком увлекательное шоу. Самым ярким впечатлением для вашего малыша станет купание с дельфинами. Для детей также будет интересен картинг. Еще один вариант активного отдыха — рафтинг по реке Даламан. На эту экскурсию рекомендуется брать с собой детей среднего или старшего школьного возраста.

Вы также можете выбрать и другие экскурсии для посещения с ребенком в зависимости от его интересов. В любом случае любая из морских прогулок придется детям по вкусу, особенно если они любят нырять и плавать с маской. В самом Мармарисе вы также найдете массу развлечения для детей. Не забудьте также пройтись по магазинам, купить сувениры и обязательно привезти из поездки вкуснейшие восточные сладости.