Насиб С. – Гид из Сиде

Побывать в подводном музее Сиде – неповторимый опыт, которым может похвастаться далеко не каждый.



У вас будет возможность оказаться среди экспонатов, посвященных истории 📖 и культуре Турции, и рассмотреть скульптуры, которые со временем превратятся в коралловый риф.