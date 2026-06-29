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От Морского вокзала – экскурсии в Сиде

Найдено 3 экскурсии в категории «От Морского вокзала» в Сиде, цены от €30. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
На яхте в Сиде: в атмосфере роскоши и гармонии с природой (всё включено)
На яхте
6 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 25 чел.
На яхте в Сиде: в атмосфере роскоши и гармонии с природой (всё включено)
С выходом из реки Манавгат в Средиземное море
Начало: В порту на реке Манавгат
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
от €750 за всё до 25 чел.
Индивидуальная прогулка на яхте «Гулет» - в Сиде
На яхте
6 часов
Индивидуальная
до 25 чел.
Индивидуальная прогулка на яхте «Гулет» - в Сиде
Выбрать утреннюю или вечернюю программу и исследовать побережье Сиде с воды
Начало: В порту на реке Манавгат
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
от €500 за всё до 7 чел.
Морская вечеринка в Сиде: купание, обед на борту и пенный драйв
На лодке
6 часов
Групповая
Морская вечеринка в Сиде: купание, обед на борту и пенный драйв
Окунуться в атмосферу праздника посреди Средиземного моря
Начало: В порту Сиде или у вашего отеля
Расписание: во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30
Завтра в 08:30
9 авг в 08:30
€30 за человека

Последние отзывы на экскурсии

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На яхте в Сиде: в атмосфере роскоши и гармонии с природой (всё включено)
Яхта супер, персонал очень приветливый. Кормили очень вкусно) Организовали нам трансфер, все очень комфортно. На яхте есть матрасы, колонка большая,
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напитки безалкогольные, у нас был еще фотограф, сделал нам крутые фотки. Ильгар все время был с нами на связи, отвечал на все вопросы. Мы попросили много льда, нам ребята все заранее организовали. Рекомендую!!!

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Михаил
На яхте в Сиде: в атмосфере роскоши и гармонии с природой (всё включено)
Все было очень круто! спасибо команде, которая задавала атмосферу🫡💪🏻Отдельный респект капитану🤝🤌🏻
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Всего 2 отзыва в Сиде в категории "От Морского вокзала"

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Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «От Морского вокзала»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сиде
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. На яхте в Сиде: в атмосфере роскоши и гармонии с природой (всё включено);
  2. Индивидуальная прогулка на яхте «Гулет» - в Сиде;
  3. Морская вечеринка в Сиде: купание, обед на борту и пенный драйв.
Какие места ещё посмотреть в Сиде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Водопад Манавгат;
  2. Каньоны Кепрюлю;
  3. Античный город;
  4. Памуккале;
  5. Амфитеатр;
  6. Демре, Кекова и Мира;
  7. Храм Аполлона;
  8. The land of legends;
  9. Аланья;
  10. Археологический музей.
Сколько стоит экскурсия по Сиде в августе 2026
Сейчас в Сиде в категории "От Морского вокзала" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 750. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.39 из 5
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