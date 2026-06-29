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напитки безалкогольные, у нас был еще фотограф, сделал нам крутые фотки. Ильгар все время был с нами на связи, отвечал на все вопросы. Мы попросили много льда, нам ребята все заранее организовали. Рекомендую!!!